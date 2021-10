Gewagt: Volkslied mit Gospel vereint

Konzert: Chorleiterin Hanna Stollberger war Ideengeberin - Mandelzwerge begeistern mit »Sijahamba«

»Volkslied meets Gospel« hieß es am vergangenen Sonntag in der Mandelberghalle Dertingen. Foto: Nadine Strauß

Der Gesangverein Liederkanz Dertingen lud zu einem Konzert, bei dem der Erwachsenenchor Vocalis, unterstützt vom Kinderchor Mandelzwerge bekannte deutsche Volkslieder, aber auch manches weniger bekannte Gospel-Stück zum Besten gaben.

Direkt zu Beginn standen alle Sänger auf der Bühne und sangen zur Einstimmung »Bunt sind schon die Wälder«. Vorsitzende Steffen Simny begrüßte anschließend die Gäste und sprach über die Idee, Volkslied und Gospel zu vereinen: »Mit Themen, die beide Genres prägen - das Leben an sich - mit allen Höhen und Tiefen, verbunden mit Traditionen, Hoffnung, Stärkung durch Glauben. Wie wichtig in den Zeiten von Corona und darüber hinaus.« Er nannte die Kombination »gewagt und doch reizvoll«.

Chorleiterin Hanna Stollberger war Ideengeberin für dieses Konzert. Nach zwei Jahren Online- und Freiluftproben freuten sich alle Mitwirkenden, endlich mal wieder auf einer Bühne zu stehen und für Publikum zu singen. »The Gospeltrain is coming«, »Nobody knows« und »Swing low« waren die Gospel-Songs, denen »Fein Sein« und »Im schönsten Wiesengrunde« auf der Volkslied-Seite gegenüberstanden.

Die Mandelzwerge begeisterten das Publikum mit »Abend wird es wieder« und »Sijahamba«. Gerade letzteres Stück war wohl der schwungvollste Beitrag des Nachmittags. Der Chorleiterin der Mandelzwerge, Antonia Schenk, merkte man die Freude an der Musik in jeder Faser Ihres Körpers an. Sie steckte mit ihrer Begeisterung ihre Schützlinge an, die freudestrahlend auf der Bühne standen. Dass es auch dem Publikum gefallen hat, hörte man am tosendem Applaus.

Stimmungsvolle Darbietung

Nun fand eine Geschlechtertrennung bei Vocalis statt. Die Frauen sangen »Da unten im Tale«. Die Männer antworteten mit »Bajazzo« - sehr unterschiedliche, aber jede auf seine Art, stimmungsvolle Darbietungen.

Die letzte Runde wurde mit »Jesus be a fence« eingeläutet - für die Solistinnen Michaela Österlein und Julia Simny ein ganz besonderer Auftritt. »Amacing grace«, »Sinner you know« und »Die kleine Gasse« bildeten den Abschluss einer unterhaltsamen und sehr gelungenen Aufführung.

Auch wenn Steffen Simny davon sprach, dass der Chor einfach mal wieder zeigen wollte, dass er noch da ist, so war es doch sehr viel mehr. Die Zuhörer durften sich einen Eindruck davon verschaffen, dass Vocalis und die Mandelzwerge nichts verlernt haben in der Pandemiezeit - das Gegenteil ist der Fall! Dafür gab es zum Ende des Konzerts stehenden Applaus.

Es war ein sehr gelungener Auftritt für die Mitwirkenden und ein unterhaltsamer Nachmittag für das Publikum. Wer Vocalis gleich nochmal hören will, der hat nächsten Sonntag Gelegenheit. Der Chor wird im Rahmen des Chorfestes Wertheim auf dem Marktplatz auftreten. Um 16.30 Uhr sind die Dertinger dran.

NADINE STRAUSS