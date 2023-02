Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Gesundheitstrainerin erklärt in Wertheim Bewegungsabläufe bei Kindern spielerisch

Elternkompass: Erzieherin Vildan Schrenk plaudert vor Tagesmüttern und Eltern aus dem Nähkästchen

Wertheim 09.02.2023 - 14:52 Uhr 2 Min.

Bewegung ist vor allem bei Kindern wichtig. Erzieherin und Gesundheitstrainerin Vildan Schrenk gibt in der Veranstaltungsreihe "Elternkompass" Wertheimer Tagesmüttern und Eltern wertvolle Tipps an die Hand. Foto: Nadine Schmid

Etwa zehn Tagesmütter und Eltern von Kindern im Kleinkind- und Kindergartenalter hörten dem lebhaften Vortrag Schrenks zu, der humorvoll zeigte, warum Bewegung so wichtig ist und wie man sie fördern kann.

Zunächst empfing Linda Gans vom Familienzentrum den kleinen Kreis der Interessenten im Namen der Stadt. Derweil fragten die sich schon, was es wohl mit den nummerierten Eimern und den Fußspuren in der Saalmitte auf sich hat.

Holzfigur Paul

Nun lernten die Teilnehmerinnen Paul kennen. An ihm, einer Holzfigur, verdeutlichte Schrenk, welche Bewegungsabläufe Kinder lernen müssen. Man müsse hier in Grob- und Feinmotorik unterscheiden. Außerdem müssten die Wahrnehmung und die Sinne geschult werden. Mit einer Lichterkette demonstrierte Schrenk, welche Kanäle bei Paul angehen, wenn er zum Beispiel einen Fußball kickt. Wichtig sei Bewegung auch, um Vorfertigkeiten für die Schule zu entwickeln, etwa Merkfähigkeit, Sprache, Zahlenverständnis und Konzentration.

Außerdem helfe Bewegung, dass die Kinder Sicherheit, Zutrauen zu sich selbst und ihren Fähigkeiten bekommen.

Damit dies gelingt, sei der Spaß das Allerwichtigste. Kinder wollen Neues entdecken, Grenzen erfahren, ihre Kräfte messen. Auch negative Erfahrungen, wie das Verlieren und Weinen, gehörten zur Entwicklung dazu. Und die soziale Komponente. Deshalb sei es immer am besten, wenn Kinder sich gemeinsam bewegen - oder eben mit den Eltern. »Ich weiß von Vierjährigen, die nach dem Kindergarten bis zum Schlafengehen nur mit Fernsehen und Handy beschäftigt sind«, so Schrenk. Die Begründung der Eltern sei, sie würden sich doch im Kindergarten auspowern und müssten daheim entspannen. Das sei traurig. »Die elektrischen Geräte sind kein Babysitter«, betonte sie. Richtig verstandene Entspannung dagegen sei dagegen ein wichtiger Bestandteil der Bewegung. Natürlich müssten auch die Bedürfnisse der Eltern berücksichtigt werden. Deshalb sollten klare Regeln aufgestellt werden.

Auch mal chaotisch

»Aber es darf ruhig auch mal etwas chaotisch sein. Man kann ja hinterher gemeinsam aufräumen«, meinte sie weiter So habe sie, als ihre Kinder klein waren, ihr Wohnzimmer oft für eine halbe Stunde in ein »Bewegungswohnzimmer« verwandelt, in dem - aber nur für diese halbe Stunde - fast alles erlaubt war.

Überhaupt brauche es keinen großen Aufwand und keine teuren Spielsachen, die oft gar nicht so viel Spielfreude bringen würden. Man könne sehr viel aus Alltagsgegenständen machen. Zum Beispiel eigne sich eine Zeitung zum Balancieren, zum Tanzen, für eine »Schneeballschlacht« oder das Basketballspielen in Putzeimer. Oder man klebt mit Kreppband einen Parcours für Spielzeugautos in den Flur.

Alleine anziehen

Außerdem solle man die Kinder Alltagstätigkeiten, wie das An- und Ausziehen alleine machen lassen. »Ich weiß, dass das Geduld braucht, ich bin auch Mama«, zeigte Schrenk ihr Verständnis, dass man dies den Kindern häufig abnehme. Dies sei aber nicht sinnvoll.

In den Wald oder in die Stadt

Es sei toll, gerade bei Regenwetter, Bewegungsmöglichkeiten in der Wohnung zu ermöglichen. Aber besser sei natürlich, viel rauszugehen. In den Wald oder auch einfach mal durch die Stadt. Gerade kleine Kinder könnten hier viel entdecken. »Der Wertheimer Marktplatz ist zum Beispiel toll, da gibt es drei Arten von Untergrund: den Weg und zwei Sorten Pflastersteine«, erklärte Schrenk.

Mit vielen tollen Ideen gingen die Besucher nach dem zweistündigen Vortrag gut gelaunt nach Hause - und zeigen vielleicht in den nächsten Tagen ihren Kindern, wie toll es sein kann, statt mit dem Handy zu spielen durch ein Gummiband zu hüpfen.

NADINE SCHMID