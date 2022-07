Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Gestaltungsideen für den Altort Kreuzwertheim vorgestellt

Gemeinderat: Erläuterungen von Stadtplanern Alexandra Franzke und Mathias Dargel sowie Architektin Michaela Meister

Kreuzwertheim 27.07.2022 - 11:41 Uhr 2 Min.

Bei einem Ortsrundgang wurden die Details des Gestaltungshandbuchs und der Gestaltungssatzung für den Altort Kreuzwertheim vorgestellt. Foto: Birger-Daniel Grein

Ziel ist eine ortsgerechte Gestaltung, die das historische, ortstypische Bild erhält und aufwertet. Die Sitzung begann mit einem Rundgang durch die Gemeinde, bei dem positive und negative Beispiele für Gestaltung und Ideen aus dem Gestaltungshandbuch vorgestellt wurden.

Geführt wurden die Teilnehmer von den beiden Stadtplanern Alexandra Franzke und Mathias Dargel von Schirmer Architekten und Stadtplaner sowie der Kreuzwertheimer Architektin Michaela Meister. Das Büro Schirmer hat das Gestaltungshandbuch erarbeitet, Meister berät bei Sanierungsfragen vor Ort. Mit dem Blick auf das Fürstin-Wanda-Haus gingen die Architekten auf die für Kreuzwertheim typische Zellenstruktur und Kubaturen ein.

Erlebbare Struktur

Im Altort sei diese Struktur noch erlebbar, so Dargel. Am Beispiel des Volksbankgebäudes besprach man das Thema Solar- und Fotovoltaikanlage im Sanierungsgebiet. Laut Bürgermeister Klaus Thoma sind diese zulässig. Sie müssten aber so gestaltet sein, dass sie sich optisch im Hintergrund hielten. Auch auf das Thema Schaufenster wurde eingegangen. Wichtig sei, dass die typische Lochfassade der alten Häuser noch erlebbar sei. Bei der Aufstellung von Werbeanlagen ist aus Sicht der Planer wichtig, dass eine Überfrachtung des öffentlichen Raums damit vermieden wird.

Franzke verwies beim Thema Beschilderung darauf, dass es aktuell ein bisschen einen Schilderwald gebe. Sie empfahl dem Gemeinderat, ein Konzept zu erarbeiten, das dafür sorgt, dass sich die Beschilderungen in den Altort einfügen.

Vorzeige-Weingut

Auf dem Weg wurden auch einige negative Gestaltungsbeispiele aufgezeigt, beispielsweise bei der Fassadengestaltung oder den Rollläden. Als positives Beispiel wurde das Gelände des Weinguts Alte Grafschaft aufgezeigt. Angefangen von der historischen Torsituation über die Dacheindeckung mit den typischen Biberschwanzziegeln bis hin zur Fassadengestaltung mit Begrünung. Inhaber Norbert Spielmann betonte, man setze auf Authentizität, die die Historie des Weinguts widerspiegele. Dazu gehörten der Erhalt des historischen Ambientes und die Einpassung aller neuer Elemente.

Am Haus des Dichters Storch wurde diskutiert, ob und warum Kunststofffenster für die historischen Gebäude unpassend sind. Meister erklärte, Holzfenster seien nachhaltig. »Auch Kunststoffrahmen altern.« Franzke verwies ergänzend, im Altort sollten es auf jeden Fall Holzfenster sein. Bei der Rathausgasse wurde an einem Beispiel das Thema Neubau im Altort besprochen. Deren Kubatur sollte sich in die Umgebung einfügen. Auch neue Elemente könnten sich gut einfügen, sagte Franzke. Dazu müssten diese passend gestaltet werden.

Wichtig: Naturfarben

Am Kirchplatz, als Herz des Altorts, zeigten zwei Sanierungsbeispiele auf, wie ortsgerechte Gestaltung gelingt. »Sie sind in jedem Gestaltungselement ortsgerecht hergestellt«, lobte Franzke. »Naturfarben sind im Altort wichtig«, verwies sie beispielsweise auf die Farbgebung aus Anstrich und Materialauswahl. Mit Blick auf den Innenhof der Häuser zeigte sie auf, wie man durch Flächengestaltung den Wohnraum nach außen erweitern kann.

Das Eckhaus an der Fürstin-Margarete-Straße/Haslocher Straße ist ein Beispiel für die erste Siedlungserweiterung des Altorts im 19. Jahrhundert. Groß war die Freude, dass der Eigentümer das Gebäude ortsgerecht sanieren möchte.

BIRGER-DANIEL GREIN