Gespenst von Canterville lässt ab 26. Juni auf der Freudenburg die Ketten rasseln

Freilufttheater: Alle Ebenen auf der vierstufigen Bühne werden bespielt

Freudenberg 01.06.2021 - 15:44 Uhr Kommentieren 3 Min. Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Alle Ebenen auf der Bühne werden bespielt. Regisseur Jan-Markus Dieckmann und seine Assistentin Stephanie Lotzow bei der Arbeit.

Bereits im November vorigen Jahres habe der Vorstand beschlossen, dass sich im Juni der Vorhang auf der Freudenburg heben soll. »Ich bin sehr glücklich, dass wir das Risiko eingegangen sind und alle notwendigen Vorbereitungen getroffen haben«, sagt Gallas mit Blick auf die aktuelle Sieben-Tage-Inzidenz im Main-Tauber-Kreis und die Corona-Vorschriften des Landes. »Der Vorstand hat einstimmig beschlossen, dem Vorschlag des Regisseurs zu folgen und das Stück 'Das Gespenst von Canterville' auf die Bühne zu bringen«, berichtet der Vorsitzende. »Premiere ist am Samstag, 26. Juni, um 20.30 Uhr«, erklärt Gallas.

»Die Geschichte hat alles, was man für einen launigen Theaterabend braucht: Eine spannende Handlung, Witz und einen Schuss Romantik«, ist der Regisseur überzeugt. Der Vorsitzende ergänzt: »Die Handlung passt hervorragend zu der Kulisse auf der Freudenburg.« Alle Ebenen auf der vierstufigen Bühne werden bespielt und auch die Nebenbühne hat der Regisseur glänzend in die Handlung einbezogen. »Dort wird beispielsweise der Mandelbaum erblühen«, verrät Dieckmann.

Grundsatz treu geblieben

»Als das Stück ausgesucht war, haben wir per Rundmail alle Mitglieder gefragt, ob sie mitspielen wollen und die Resonanz war sehr erfreulich«, berichtet Gallas. Allerdings war die Zahl der Rückmeldungen so groß, dass sich der Regisseur einen Kunstkniff einfallen lassen musste, wollte er dem Grundsatz des Burgschauspielvereins treu bleiben, dass alle mitspielen dürfen, die wollen. Neben den zehn Sprechrollen gibt es noch zehn Statistenrollen, nämlich die Ahnen der Cantervilles, die fast durchgehend zu sehen sind und die Handlung auf der Bühne in ihren Bilderrahmen pantomimisch begleiten und dadurch für so manchen witzigen Moment sorgen.

Nicht wie sonst üblich mit einem offenen Casting fand die Rollenvergabe statt, erklärt der Vorsitzende. »Vorstand und Spielleitung kennen ja jeden Darsteller, der sich beworben hat und wir haben dem Regisseur einen Vorschlag zur Besetzung gemacht, die er nach Kontakt mit den einzelnen Darstellern in vollem Umfang mitgetragen hat«, erklärt Gallas. Bevor sich das Ensemble Mitte Mai zur ersten gemeinsamen Probe auf der Burg treffen durfte, habe es verschiedene Leseproben per Videokonferenz gegeben, berichten die Verantwortlichen.

Nur einmal in die Hand nehmen

Vor jeder gemeinsamen Probe müssen alle Darsteller entweder einen Corona-Schnelltest in der Turnhalle oder einen Selbsttest auf der Burg hinter sich bringen, berichtet der Vorsitzende. Auf der Bühne muss trotzdem in jeder Szene der Mindestabstand von 1,50 Metern eingehalten werden. Zudem dürfe beispielsweise ein Requisit nur einmal in die Hand genommen werden und jede Kontaktfläche müsse nach dem Berühren desinfiziert werden. »Da ist es natürlich sehr hilfreich, wenn man eine Hausdame auf der Bühne hat, die desinfektions- und putzsüchtig ist und zudem einen Butler, der ohnehin Handschuhe trägt und die Requisiten wegräumt«, stellt der Regisseur mit einem Schmunzeln fest. Desinfizieren, Wegräumen und Mindestabstand sind so gut in die Handlung integriert, dass es weder den Spielfluss der Darsteller noch das Sehempfinden der Zuschauer stört.

Apropos Zuschauer: Nach den aktuellen Vorschriften sind lediglich 150 Zuschauer auf den Tribünen erlaubt. »Normalerweise sind es bei einer ausverkauften Vorstellung knapp 600«, erklärt der Vorsitzende, der natürlich hofft, dass bei weiter sinkender Inzidenz die Zahl der Zuschauer erhöht wird.

Neben der Premiere gibt es vier weitere Vorstellungen des Stücks »Das Gespenst von Canterville« am 2. und 3. sowie am 9. und 10. Juli. Beginn ist jeweils um 20.30 Uhr. Karten können ausschließlich über das Portal www.reservix.de geordert werden.

Peter Riffenach

Hintergrund: Darum geht es im "Gespenst von Canterville" Der letzte Spross der englischen Adelsfamilie Canterville ist in arger Finanznot. Notgedrungen muss er das altehrwürdige Schloss samt Dienerschaft und dem "Schlossgespenst" verkaufen. Seit über 500 Jahren treibt Sir Simon de Canterville mit Kettenrasseln und Stöhnen die Bewohner des alten Gemäuers in den Wahnsinn. Doch die fünfköpfige amerikanische Familie Otis, die den alten Kasten kauft, hat keinen Sinn für das seit Jahrhunderten bewährte Schreckensszenario des Poltergeists. Im Gegenteil, alle dramatischen Effekte seiner Spukkunst scheinen an den Neuankömmlingen abzuperlen. Mit kleinen Gemeinheiten und ihren gut gemeinten Ratschlägen treiben die Ignoranten das Gespenst langsam, aber sicher zur Verzweiflung. Einzig Tochter Virginia hat Mitleid mit dem zur Verdammnis Verurteilten. Sie glaubt an seine Reue und ist auch die Einzige, die ihn erlösen könnte. Das Stück erschien 1887 als erste veröffentlichte Erzählung des irischen Schriftstellers Oscar Wilde. Seitdem erfreut sich die Geschichte des Geistes, der das Fürchten lernen muss, als Buch, Theaterstück und Film größter Beliebtheit.