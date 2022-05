Gesellschaftliches Ereignis des Jahres

Hochzeit: Benedikt Schmid von Schmidsfelden und Amelie zu Löwenstein-Wertheim-Freudenberg vor Traualtar

Kreuzwertheim 24.05.2022 - 12:44 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Allerhand zu tun hat Elisabeth Fürstin zu Löwenstein-Wertheim-Freudenberg mit der Organisation der Hochzeitsfeier ihrer Tochter Amelie mit Benedikt Schmid von Schmidsfelden. Foto: Peter Riffenach Mehrere Zelte stehen für die Hochzeitsfeier am kommenden Wochenende im Schlosspark in Kreuzwertheim. Foto: Peter Riffenach

Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren, aber wer den Schlosspark in Kreuzwertheim betritt, bemerkt noch relativ wenig von der Aufregung, die im Hintergrund vorhanden ist.

450 Gäste werden erwartet

»Die Zelte für das große Fest stehen und wurden von unseren Mitarbeitern gemeinsam mit den Leuten des Lieferanten aus München am letzten Wochenende aufgestellt«, berichtet Elisabeth Fürstin zu Löwenstein-Wertheim-Freudenberg, die gemeinsam mit ihrer früheren Mitarbeiterin Gabriele Gauger, die sie eigens aus dem Ruhestand zurückgeholt hat, die Hauptlast der Organisation trägt. Von Freitag bis Sonntag hätte das 15-köpfige Aufbauteam gearbeitet und als ein Sturm aufkam, hätten sie mitten in der Nacht die Zelte überprüft und bewacht, berichtet die Fürstin beim Besuch des Reporters zu Beginn dieser Woche.

»Weil es für Montag eine Unwetterwarnung gibt, wird die weitere Ausgestaltung der Zelte erst am Dienstag passieren«, sagt sie und äußert ihre Sorge, dass die Blumenpracht im Schlosspark eventuell dem Sturm zum Opfer fallen könnte. Währenddessen verlegen die Elektriker hunderte Meter von Kabeln in den Zelten, schneiden die Mitarbeiter des Fürstenhauses dürre Äste aus den Bäumen im Park heraus und eine Zeder, die der Trockenheit zum Opfer gefallen ist, wird gefällt.

14 Köche im Einsatz

»Ab Dienstag werden die Kronleuchter im großen Zelt aufgehängt, die Tische vorbereitet und das Küchenzelt eingerichtet, in dem am Samstag 14 Köche für das Wohl der Gäste sorgen werden«, erklärt die Hausherrin.

Mit den Vorbereitungen des großen Festes sei bereits unmittelbar nach der Verlobung des jungen Paares, im Juni 2020 begonnen worden. »Eigentlich war geplant, die Hochzeit im letzten Jahr zu feiern, aber wegen Corona haben wir recht frühzeitig beschlossen, das große Fest um ein Jahr zu verschieben«, erinnert sich die Fürstin. Doch das junge Paar hat mit der Eheschließung nicht warten wollen und sich deshalb, wie geplant, im Juni bei einer standesamtlichen Zeremonie im Kreuzwertheimer Rathaus das Ja-Wort gegeben und anschließend in kleiner Runde gefeiert.

Paar wohnt in München

Seither wohnt das Paar zusammen in München, wo sie in der Vermögensverwaltung des jüngsten Privatbankhauses der Schweiz und er als einer von zwei Geschäftsführern eines Automobilzulieferers in Bad Reichenhall arbeitet, sagt die Brautmutter und beugt sich über die Gästelisten, die einige klangvolle Namen tragen und täglich aktualisiert werden müssen. Wer genau kommt, daraus macht die Fürstin noch ein Geheimnis, aber sicher ist, dass die Liste wie schon bei der Hochzeit von Tochter Sophie vor fünf Jahren illuster und international ist.

Wenn man so will, gibt es drei Feste, denn das Festwochenende beginnt bereits am Freitag auf der Wertheimer Burg. »Dorthin sind die rund 220 auswärtigen Gäste zu einem Bayerischen Abend geladen«, sagt die Fürstin und vermeidet bewusst den Begriff Polterabend. Knapp 450 Menschen werden am Samstag zur kirchlichen Trauung in die Wertheimer Stiftskirche und zum anschließenden Empfang im Kreuzwertheimer Schloss kommen. »Der Gottesdienst, den Dekanin Wibke Klomp und der österreichische Pfarrer i.R. Herbert Graeser halten, beginnt um 11.15 Uhr.«

Mit dem Schiff über den Main

Anschließend wird die Festgesellschaft, angeführt von den Fränkischen Herolden, durch die Stadt zum Main ziehen, mit dem Schiff nach Kreuzwertheim übersetzen und zum Empfang im Schloss gehen. Die eigentliche Hochzeitsfeier, »Brautsoiree« genannt, findet dann am Abend im »kleineren Kreis« mit rund 250 Personen statt.

PETER RIFFENACH