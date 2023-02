Mag sein, dass der 25-jäh­ri­ge Freu­den­ber­ger und sei­ne Freun­de ein un­ge­wöhn­lich su­per ent­spann­tes Ver­hält­nis zu Ei­gen­tum hat, könn­te aber auch sein, dass der jun­ge Mann ge­lo­gen hat, dass sich die Bal­ken bie­gen. Ge­richt und Staats­an­walt­schaft ge­hen von Letz­te­rem aus, ha­ben es in der Ver­hand­lung am Mitt­woch am Amts­ge­richt Wert­heim da­bei lo­cker und amü­siert nach­sich­tig hin­ge­nom­men.