Geschichten mit Bart

Von Manuela Klebing

08.07.2022 - 18:27 Uhr 1 Min.

Der Mann, am Kiosk des Kloster-Biergartens. Foto: Stefan Gregor

Vielleicht ist zwischendurch noch Platz für unsere Frage:

»Dürfen wir ein Foto von Ihnen machen und Sie auf Ihren Bart ansprechen?« - Wir dürfen. Der Mann, der hier an der Kloster-Theke an Anselm Grün und Konfuzius denken lässt, sagt selbstbewusst: Sein Vater habe ihm im Alter von 17 Jahren einen Rasierapparat geschenkt. Er habe es einmal damit versucht, es habe sich nicht gut angefühlt, das zweite Mal auch nicht und dann habe er nie wieder einen Rasierer benutzt. Der Mann, der sich nie rasiert. »Nur schneiden«, sagt er. »Mal mehr mal weniger.«

Hightech und Kaffee

Inzwischen sind Bärte Trend, doch Georg Stöhr erinnert sich an Zeiten, in denen er wegen seines Styles »diskriminiert« wurde, wie er es formuliert. Ganz anders dagegen, wenn er beruflich mit Menschen im Nahen Osten und in Asien Kontakt hatte. Ein TV-Team aus Japan stürzte sich auf ihn, als er mal an einem Messestand in der Schweiz mit Anzug und seinem Rausche-Vollbart stand. »Der Bart und ich wurden von allen Seiten aufgenommen.«

Konfuzianische Gelassenheit

Im Vertrieb war er tätig, Verkäufer ist er durch und durch, der Georg Stöhr aus Kreuzwertheim (Main-Spessart-Kreis), den hier fast alle kennen. Echten High Tech hat er schon verkauft, dann noch Medizintechnik, Fertighäuser, Aktien, Schaltanlagen für Stromzähler, Fonds, Versicherungen, Fieberthermometer, jetzt Kuchen und Bratwurst: »Wenn das Produkt gut und man selbst davon überzeugt ist, kann ein guter Verkäufer alles qualifiziert verkaufen.«

Der Mann mit dem Bart hat schon so vieles gemacht. »Weil ich in meinen Leben immer das tue, was mir Spaß macht, wenn es mir langweilig wird, mache ich etwas anderes, darauf kommt es an«, sagt er mit bartträchtiger konfuzianischer Weisheit - und Gelassenheit hinter der Theke. Und momentan gefällt es ihm in Bronnbach, am Kiosk des Biergartens in der Orangerie. Ja, ein Kultlokal in Wertheim hatte er auch mal. Während er gleichzeitig im Vertrieb in einem Unternehmen in Berlin gearbeitet habe, fügt er noch an.

... und es ist auch bei dieser Geschichte herauszuhören: Georg Stöhr hat so viele Geschichten, mit Bart. - Das Interview mit dem Landrat wird natürlich auch publiziert. Coming soon.