Wertheim 10.10.2021

Autor im Selbstverlag: Der Bettinger Friedrich Lohmann hat seine Liebe zum Schreiben entdeckt.

Drei Wünsche, die er sich einmal ausgedacht hat, durchziehen seine Geschichten. Der erste Wunsch ist, die Antwort auf jede Frage zu wissen. Der Zweite, alles besser zu können als die anderen. Der dritte, das bestmögliche Ergebnis zu erzielen - für jeden.

Während die ersten beiden Wünsche ihre Tücken haben, ist der dritte durchaus erstrebenswert, wie Lohmann findet. »Ich wollte drei Wünsche einbauen, aber nicht die, die man so kennt wie Reichtum und Gesundheit«, so der Autor.

Lieblingsfach Deutsch

Auch wenn schon in der Schule sein Lieblingsfach Deutsch war und er für Aufsätze immer Einsen erhielt, entschied er sich beruflich zunächst für eine technische Laufbahn, wurde Autoschlosser, studierte Maschinenbau und eröffnete schließlich seine eigene Computerfirma. Das Schreiben von Büchern begann der Science-Fiction-Fan, als die Familie 2009 ein Schicksalsschlag traf: Sein 14-jähriger Enkel, ein begeisterter Inline-Skater, fiel nach einem Verkehrsunfall ins Koma, aus dem er ein halbes Jahr nicht erwachte.

Als er wieder zu sich kam, begann Lohmann ihm jeden Tag einen Brief mit ermunternden Worten ins Krankenhaus zu schreiben. Diese hätte der Jugendliche mit der Zeit aber langweilig gefunden. So erfand Lohmann die Reihe »Robby, meine Freunde und ich«, in der einige Skater zusammen mit ihrem Roboterfreund Weltraumabenteuer erleben. Sieben Bände umfasst die Geschichte. Schon hier spielen die drei Wünsche eine Rolle.

Wie alle Geschichten Lohmanns sind die Jugendbücher in Ich-Form geschrieben. »Ich versetze mich in meine Figuren und habe das Gefühl, ich erlebe alles selbst«, erzählt er.

Bisher wenig verkauft

Als das erste Buch fertig war, suchte Lohmann eine Möglichkeit der Veröffentlichung. Er fand sie bei Amazon, wo man ohne Anzahlung Bücher veröffentlichen kann. Hier kann sie jeder kaufen, als Print oder E-Book. Dabei geht es dem Autor nicht darum, Geld zu verdienen. »Ich möchte einfach, dass Leute meine Bücher lesen und mir Rückmeldung geben.«, so der Autor. Deshalb setze er immer den niedrigsten Preis an. Das Geld, das er damit verdient, geht komplett an den Enkel, der ihn zum Schreiben brachte. Bisher haben etwa zwölf Leser seine Printbücher gekauft, um die 25 die E-Book-Ausgaben. »Ich mache mir nichts vor. Ich bin bei Amazon einer von 26 Millionen, der Bücher veröffentlicht. Aber ich freue mich über jeden, der meine Bücher liest«, erklärt er.

Irgendwann beschwerten sich seine Hamburger Enkel, warum sie kein Buch bekämen. Die Kinder waren Lego-Fans, und so entstand »Dnalogel, meine Freunde und ich«. Um keine Markenrechtsprobleme zu bekommen, hat Lohmann den Namen einfach umgedreht.

Ideen auf Spaziergängen

Die Ideen zu seinen Büchern kommen Lohmann meist auf seinen langen Spaziergängen. Er entwickelt zuerst die Überschriften und füllt sie dann mit Leben. So entstanden beispielsweise seine vier Märchenbücher. Wenn er an einem Buch arbeitet, sitzt der Rentner oft stundenlang am Computer. Anregungen holt er unter anderem aus den 500 Science-Fiction-Romanen, die er im Laufe der Jahre gesammelt hat, darunter zahlreiche Erstausgaben. Für Freunde hat er auch mal versucht, Bücher ins Englische zu übersetzen, mit dem Google-Übersetzer. Nachdem dies nicht so recht klappen wollte, half ihm seine Schwiegertochter. Neben technischen Aspekten bindet Lohmann immer lokale Gegebenheiten und Entdeckungen auf seinen Spaziergängen in die Handlung ein. So spielt zum Beispiel in einer Geschichte die versunkene Wettenburg eine Rolle, in anderen sein Geburtsort Kist. Auch persönliche Erfahrungen verarbeitet er in Romanen, etwa den Tod seiner Frau.

Hauptbotschaft: Toleranz

Die Hauptbotschaft, die Lohmann mit seinen Büchern vermitteln möchte, ist Toleranz. Jeder habe das Recht, sein Leben so zu leben, wie er wolle. Er appelliert, sich ausführlich zu informieren, dann würden viele Vorurteile von selbst verschwinden.

Außerdem vertritt er die Meinung, dass im Universum kein Atom verloren geht. »Ich will zeigen, wie unsere Welt sein könnte, wenn wir Menschen nicht so blöd wären, sie kaputtzumachen«, fasst er sein Anliegen zusammen. Auch darüber, was gute Erziehung und was Wissenschaft ist, denkt der Bettinger in einem Buch nach, der sich selbst im Klappentext als »vielseitig interessiert« bezeichnet.

Seine Bücher sind weitgehend gewaltfrei, auch das ist Lohmann wichtig. Im Moment arbeitet er an drei weiteren Bänden.

bInfos: Alle Bücher von Friedrich Lohmann im Internet unter abenteuerebooks.de.tl zu bestellen

NADINE SCHMID