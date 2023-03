Geschätzter Pädagoge und begnadeter Karnevalist

Jubiläum: Heinrich Kreßmann feiert diesen Donnerstag 75. Geburtstag - Lehrer in Faulbach und Collenberg

Wertheim 08.03.2023 - 14:29 Uhr 2 Min.

In kurzer Hose musste Heinz Kreßmann trotz Kälte seine Kommunion feiern. "Den Anzug hat mir mein Patenonkel geschickt, der in Australien lebte", berichtet der Jubilar. Repro: Peter Riffenach Seinen 75. Geburtstag kann an diesem Donnerstag, 9. März, Heinz Kreßmann feiern, den man mit Fug und Recht als Wertheimer Original bezeichnen kann. Foto: Peter Riffenach

Der gebürtige Wertheimer wuchs direkt gegenüber dem Bahnhof auf. »Mein Vater war Bahner, und so war mein Berufswunsch von klein auf klar: ›Ich geh' auch mal zur Bahn‹«, erzählt Kreßmann, der nach der Volks- und Handelsschule eine Ausbildung zum Mittleren Dienst bei der Bundesbahn absolvierte.

Graduierter Betriebswirt

Nach dem Wehrdienst 1968/69 reifte allerdings der Entschluss, etwas anderes zu machen. So absolvierte er die neu gegründete Berufsaufbauschule in Wertheim und wechselte anschließend auf die Höhere Wirtschaftsfachschule in Würzburg, wo er 1973 den Abschluss zum graduierten Betriebswirt erwarb.

»Ich habe allerdings nie in der Verwaltung eines Betriebs gearbeitet, weil ich aufgrund der damals herrschenden Rezession gleich ein Lehrerstudium an der Pädagogischen Hochschule anhängte«, erinnert er. 33 Jahre unterrichtete er an der Hauptschule in Collenberg und in den letzten Jahren vor der Pensionierung in Faulbach. »Mir hat mein Beruf immer viel Freude gemacht«, sagt der passionierte Lehrer, der auch in seinem Ruhestand bis zur Pandemie in Notfällen immer wieder als Aushilfslehrkraft an der Grundschule Bestenheid eingesprungen ist.

Gemeinsam mit seiner Frau Brigitte, geborene Kirchner, mit der er seit 45 Jahren verheiratet ist, hat der Jubilar drei Kinder. Viel Freude bereiten ihm die drei Enkelkinder. »Alle Kinder haben etwas aus ihrem Leben gemacht, und wir können mächtig stolz auf sie sein«, schwärmt er.

Neben Beruf und Familie engagiert sich Kreßmann in verschiedenen Vereinen. So leitete er bis zu seinem 65. Lebensjahr die Judoabteilung des TV Wertheim. »Beim Judo habe ich vor 55 Jahren meine Frau kennen und lieben gelernt«, berichtet der Jubilar, der zudem 30 Jahre lang die Gymnastikgruppe des Gesangvereins Waldenhausen leitete.

»Die Leitung der Jedermänner habe ich dieses Jahr abgegeben, den Vorsitz der Genossenschaft werde ich nächstes Jahr abgeben«, sagt der 75-Jährige. Um den Fischbestand im Main gegen die sich immer stärker vermehrenden Kormorane zu schützen, habe er im Alter von 65 Jahren noch die Jägerprüfung abgelegt und darf seither den Räuber bejagen.

Beliebt und gefürchtet

Besonders beliebt und bei manchen gefürchtet waren Brigitte und Heinz Kreßmann als scharfzüngiges Duo »Babett und Schorsch«, als das sie 30 Jahre lang in den Fremdensitzungen der Wolfsschlucht Concordia Wertheim (WCW) auftraten. Für sein langjähriges ehrenamtliches Engagement wurde Kreßmann schon mehrfach ausgezeichnet. So erhielt er 2014 die Wertheimer Stadtmedaille in Silber, 2022 wurden ihm der Wolfsorden der WCW und die Ehrennadel des Deutschen Turnerbunds verliehen.

Unbestritten die besten Fischbrötchen Wertheims gibt es seit über 30 Jahren am Stand des Ehepaars beim Ostermarkt, dem Altstadtfest, der Michaelismesse und dem Bauernmarkt. »Es ist einfach schön, wenn sich dort immer wieder viele ehemalige Schüler treffen, von denen ja heute auch schon viele 50 und älter sind«, berichtet er schmunzelend und kündigt an, dass die Zeit der Fischbude auf den Festen auch endlich ist.

Wie es sein wird, wenn die Kreßmanns nicht mehr da sind, können die Besucher des Ostermarkts schon mal erleben. »Dieses Jahr hat an diesem Termin mein Enkel Kommunion, und das ist uns einfach wichtiger«, erklärt der passionierte Motorradfahrer, der seit 57 Jahren mit Begeisterung auf zwei motorisierten Rädern unterwegs ist.

Und daran werde sich auch in Zukunft nichts ändern, verspricht er: »Vor zwei Jahren habe ich mir eine neue Triumph Bonneville gekauft.« Das sei die erste Maschine gewesen, die er nach der Führerscheinprüfung gekauft habe. »Damit schließt sich für mich ein Kreis«, sagt der Besitzer von inzwischen fünf Maschinen.

