Gerresheimer sichert neue Arbeitsplätze

Medizin: Erweiterung um 150 Millionen Glas-Vials

Wertheim 27.01.2022 - 18:01 Uhr Kommentieren < 1 Min. Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz fördert die Investition im Rahmen der Bundesförderung von Produktionsanlagen von Borosilikatrohrglas und Glas-Vials zur Verwendung in der Impfstoffproduktion, heißt es in einer Pressemitteilung des Unternehmens.

Gerresheimer ist schon jetzt einer der weltweit größten Hersteller der unter anderem für Impfkampagnen benötigten Produkte. Bisher hat die Firma den europäischen Bedarf an Vials hauptsächlich aus den Werken in Boleslawiec (Polen) und Chalon (Frankreich) bedient. Das Werk in Wertheim wird durch die Investition zu einem der führenden Standorte der Vial-Produktion in Europa, so die Mitteilung.

Dietmar Siemssen, Vorstandsvorsitzender der Gerresheimer AG, betont die Bedeutung der Produktions-Ausweitung: »Wir produzieren schon heute weltweit fast ein Drittel der Glas-Vials auf der ganzen Welt. Mit der Erweiterung unserer globalen Kapazitäten setzen wir konsequent unsere Wachstumsstrategie um. Wir werden bis Ende 2022 weltweit der führende Produzent von Glas-Vials und die qualitativ hochwertigsten und innovativsten Produkte fertigen.«

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz fördert die Investition in Wertheim. Durch die Erweiterung der Produktionskapazitäten in Wertheim leistet Gerresheimer unter anderem einen wichtigen Beitrag zur besseren Versorgung europäischer Impfstoffhersteller mit Glas-Vials, heißt es weiter.

Die in Wertheim eingesetzte Technologie ermögliche es, die Vials in GX-Elite-Qualität zu produzieren. Fläschchen aus diesem Glas führten mit ihren kosmetischen und dimensionalen Eigenschaften zu deutlich besseren Ergebnissen bei der Abfüllung von Impfstoffen durch die Kunden von Gerresheimer.

el