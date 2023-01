Gericht beendet räuberischen Diebstahl mit einer Auflage von 2000 Euro

Urteil: Hand voll Pinienkerne an Kasse vorbeigemogelt - Angeklagter aus Main-Tauber-Kreis seit Jahren wegen Angstzuständen in Behandlung - Verfahren eingestellt

Wertheim 11.01.2023 - 13:18 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Von einem Strafbefehl von ursprünglich 12.600 Euro ist beim Schöffengericht Würzburg am Dienstag in der zweiten Prozessrunde eine Auflage von 2000 Euro übriggeblieben: Das Verfahren wegen räuberischen Diebstahls wurde mit Zustimmung der Staatsanwaltschaft eingestellt.

Die Pinienkerne liefen zunächst unter »räuberischer Diebstahl«, weil der Kunde aus dem Main-Tauber-Kreis sich heftig wehrte, als Mitarbeiter ihm das Tütchen abnehmen wollten und er versuchte, über den Parkplatz zu flüchten. Seinen Wagen hatte er, aus welchen Gründen auch immer, nicht am Supermarkt geparkt, sondern am Würzburger Hauptbahnhof.

T-Shirt kaputt

Vorübergehend zogen ein Mann von der Kasse und der nun Angeklagte an dem Tütchen, das dabei aufriss und daher, so stand es in der Anklage, nicht mehr weiter verkauft werden konnte. Außerdem war bei der Auseinandersetzung mit einem Mitarbeiter dessen Firmen-T-Shirt beschädigt worden, wo vorher der Name des Mitarbeiters stand, war danach nur noch ein Loch. Das beschädigte T-Shirt wurde in der Anklageschrift mit 5 Euro angesetzt.

Die Fluchtversuche des Angeklagten waren heftig, so dass ein Mitarbeiter den Mann zu Boden brachte und man ihn dann zu zweit unten hielt, bis die Polizei eintraf. Er habe kaum noch atmen können, berichtete der Angeklagte weiter, weil zwei Mann auf seinem Rücken gekniet hätten.

Beim ersten Verhandlungstermin hatte der Angeklagte das Geschehen noch anders geschildert als jetzt: Dass er die Pinienkerne nicht aufs Band legte, sei auf hinter ihm ungeduldig drängende Kunden zurückzuführen gewesen, sagte er, und als der Detektiv ihm die Pistazienkerne abnehmen wollte, habe er den für einen Räuber gehalten. Er höre schlecht, habe allerdings wegen einer Kunststoff-Allergie selten die Hör-Hilfen im Ohr und daher nicht verstanden, dass der Mann gar kein Räuber war, sondern zum Personal des Markts gehörte.

In Panik geraten

Die Verhandlung vor einigen Monaten war abgebrochen worden, weil eine als Zeugin geladene Polizeibeamtin verhindert war. Im neuen Verfahren brachte eine Neurologin, die den Angeklagten seit vielen Jahren wegen Angst- und Panikzuständen behandelt, die Anklage »zu Fall«. Dass der Mann die gestohlenen Pinienkerne »mit Gewalt« verteidigte, müsse nichts damit zu tun haben, dass er den Preis von 1,99 Euro nicht zahlen wollte. Nicht auszuschließen sei, dass er, nachdem der Diebstahl entdeckt war, in Panik geraten und deswegen handgreiflich geworden ist.

Absichtlich habe er niemandem wehtun wollen, sagte der Angeklagte, er sei so kaputt gewesen, er habe keinen Verstand mehr gehabt, er habe nur weggewollt. Das sei dumm von ihm gewesen, nie zuvor habe er so etwas gemacht. Geld habe er genügend bei sich gehabt, bezahlt hat er in dem Supermarkt einen Dreier-Pack »Maxi King« für Kinder, Gekühltes zum Naschen .

Das Schöffengericht hielt die Einstellung des Verfahrens für vertretbar, die Auflage von 2000 Euro kann in sechs Monatsraten bezahlt werden.

Keinen Zweifel gebe es am Diebstahl der Pinienkerne, so der Vorsitzende Richter Paul Thal, aber: Das Motiv, die Herausgabe mit Gewalt zu verhindern, könne auch durch die psychische Erkrankung des Angeklagten und seinen Hang zu panischen Reaktionen ausgelöst worden sein.

Übrigens: Dass es an der Supermarkt-Kasse klingelte, als die Pinienkerne unbezahlt vorbeigeschoben wurden, lag nicht an den Kernen, sondern an einem mit Kontrollstreifen gesicherten Parfümfläschchen, das allerdings nicht aus diesem Supermarkt stammte.

Aber das hat man bei Gericht dann nicht mehr »vertieft«.

FRANZ BARTHEL