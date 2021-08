Gerhard Heilmann erneut bester Westernschütze

Hintergrund

Hintergrund: Westernschießen

Westernschießen, das international als "Cowboy Action Shooting" (CAS) bezeichnet wird, ist eine dynamische Schießsportdisziplin, bei der mit historischen Waffen des Wilden Westens oder deren Nachbauten nach einem festgelegten Ablauf auf Stahlziele geschossen wird. Je nach Größe der Wettkämpfe gibt es zwischen vier und zwölf verschiedene Parcours, sogenannte Stages, die geschossen werden.

Dabei ist der Ablauf genau vorgeschrieben, und Abweichungen werden mit Zeitstrafen bedacht. Bei der Erfüllung der Aufgaben ist immer ein Zeitmesser an der Seite des Schützen, der auch überprüft, ob alle Ziele wie gefordert in der vorgegebenen Reihenfolge getroffen werden.

Geschossen wird mit insgesamt vier Waffen, zwei Revolvern, einer Repetierbüchse und einer Schrotflinte, wobei der genaue Waffentyp abhängig ist von der Wertungskategorie, in der man startet. Die Kategorien bilden die am Ende des 19. Jahrhunderts dynamisch voranschreitende Entwicklung der Waffentechnologie in den 1870er, 1880er und 1890er Jahren ab. Die Teilnehmer müssen zum jeweiligen Thema passende Kleidung tragen.

Da sich für die 1890er-Kategorie die meisten Teilnehmer anmelden, wird hier üblicherweise in Altersklassen und nach Geschlechtern getrennt gewertet. (riff)