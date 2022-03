Jonas Greiner gewinnt nach 2019 zum zweiten Mal Kabarettpreis Wertheimer Affe

Wettbewerb

Wertheim 27.03.2022 - 10:36 Uhr 2 Min.

Gewinner des Kabarettpreises Wertheimer Affe 2022: Jonas Greiner. Witze über seine Körpergröße findet der 24-jährige Humorist gerade mal so richtig doof. Foto: Michael Geringhoff

2019 war Greiner mit dem Wertheimer Affen ausgezeichnet worden, sein Auftritt am Freitagabend war sozusagen Teil des Siegerpakets, nur eben mit der derzeit üblichen Corona-Verspätung. Dass es jetzt, da die Beschränkungen fallen, für die Kultur alles wieder wird wie vorher - man konnte es nicht so wirklich ablesen. 30 Gäste waren das beste Publikum, das man am Freitag in der Aula Alte Steige haben konnte.

Es komme nicht ausschließlich auf die Anzahl an, »Ich hatte schon super Abende mit nur zehn Leuten im Publikum, und dann gibt es die Tage, an denen es mit Hunderten auch schonmal richtig blöd sein kann«, hatte Greiner vorher im Gespräch gesagt.

30 Zuschauer als solide Basis

Nach dieser Rechnung des jungen Mannes waren 30 Zuschauer schon mal eine solide Basis für einen guten Kabarettabend. Also erst einmal zehn Minuten über Basketballer, darüber, wie denn die Luft da oben so ist und Spekulatives über das Verhältnis von Körpergröße zur Penislänge. Von der Länge lenkte Greiner dann den Blick weg - mehr in die Breite hin - und kam auf seine thüringische Heimat zu sprechen. Das Standard-Gesprächsthema mit alten Leuten fällt für Greiner weitgehend flach. Mit dem Satz: »Zur Wende war ich minus acht Jahre alt«, schließt er diesen Punkt altdeutscher Geschichte - noch lange nicht - ab.

Ist es doch eine gute Vorlage, die anderen Bundesländer einmal auf ihre Tauglichkeit hin abzuklopfen. Ob man gewusst habe, dass Erich Honecker ja eigentlich Saarländer gewesen sei? »Wie schlimm muss ein Bundesland sein, dass jemand von da in die DDR abhaut?« Dass beim Thema Breite dann unweigerlich auch Brandenburg drankommt - es liegt nicht nur an der Alliteration, sondern zuvorderst in der Natur der Sache. Kleinigkeiten, das könnten die Deutschen - mit dem Großen und Ganzen hingegen, hätten sie so ihre Schwierigkeiten, sagt Greiner.

Politische Seitenhiebe

Wie anders sei es zu erklären, dass hier jedes siebte Kind von Hartz IV lebe? Funfact am Rande: Auch in Bangladesch finde jedes siebte Kind keine Arbeit. Ob man dort vom Ganzen mehr verstehe, aber vom Großen auf jeden Fall ? Greiner schwenkte thematisch nach Amerika, wo alles XXL ist und auch die Möglichkeiten unbegrenzt.

Vom Kapitalismus kam er aufs Charisma, wo es relativ schwierig war, den Bogen zur deutschen Politik zu schlagen, allein weil die hiesigen Protagonisten - Olaf und Co. - ausstrahlungsmäßig eher flau rüberkämen. Es ging noch eine Stunde munteren Plauderns weiter, quer durch jenen Garten des Zusammenlebens, der uns so ganz alltäglich in seiner Detail-Exotik umgibt. Einer, der 2019 bei der Verleihung des Wertheimer Affen dabei war, sagt, Greiners Themen seien ganz andere als noch vor zwei Jahren und dass der 24-Jährige gereift sei, lockerer und souveräner. MICHAEL GERINGHOFF

Hintergrund: Kabarettpreis Wertheimer Affe

Den Wertheimer Affen – als Taubertäler Kabarettpreis wird er alle zwei Jahre verliehen –gibt es seit 2005. An der Wertheimer Kilianskapelle ist ein Affe in den Sandstein geschlagen, er hält einen Handspiegel. »Er hält den Menschen die Spiegel vor, das ist es, was auch das Kabarett tut«, erklärt Nadine Schmid vom Convenartis-Verein dazu. Wir haben Jonas Greiner nach seinem Verhältnis zum Affen gefragt. Ästhetisch ansprechend sei er und aus Glas. »Ich komme aus Lauscha, da hat das Glas für mich eine ganz besondere Bedeutung«, erklärt er. Tatsächlich habe er den Affen erst vor wenigen Tagen mal wieder abgestaubt. Auch die anderen sieben bis acht Preise, die er schon erhalten habe. Der Affe sei eine schöne Erinnerung an einen schönen Kabarettabend, allerdings gebe es mittlerweile mindestens 100 vergleichbare Preise. Fürs Ego und die Karriere seien bislang andere Preise noch wichtiger gewesen. Beim Hamburger-Comedy-Pokal hat Greiner den dritten Platz gemacht, bei der Humor-Zone Dresden den ersten, und der arrivierte Kabarettist Olaf Schubert hatte ihm jüngst den »güldenen August« überreicht. (Ge)