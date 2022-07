Genau hinschauen aus jeder Perspektive

Brückenprüfung: Ingenieure nehmen alte Mainbrücke zwischen Wertheim und Kreuzwertheim unter die Lupe

Kreuzwertheim 05.07.2022 - 14:18 Uhr 2 Min.

Insbesondere aus der Ferne sieht eine Brücken-Hauptprüfung spektakulär aus. Von unten lassen sich die Fahrbahnplatte aus Beton und die stählerne Tragkonstruktion auf Schäden überprüfen. Von unten lassen sich die Fahrbahnplatte aus Beton und die stählerne Tragkonstruktion auf Schäden überprüfen. Genau hingeschaut: Ingenieur Manoucher Darvari überprüft die Geländer auf Schäden. Genau hingeschaut: Ingenieur Manoucher Darvari überprüft die Geländer auf Schäden. Genau hingeschaut: Ingenieur Manoucher Darvari überprüft die Geländer auf Schäden. Die Mainbrücke Wertheim überspannt nicht nur die Kreisgrenze zwischen den Landkreisen Main-Tauber und Main-Spessart, sondern auch die Landesgrenze zwischen Baden-Württemberg und Bayern. Die Brücke muss für die Arbeiten einen Tag halbseitig gesperrt werden.

Die Prüfwerkzeuge der Ingenieure bewegen sich dabei in der Größenordnung zwischen Zollstock und Digitalkamera bis zum 32 Tonnen schweren sogenannten Brückenuntersichtgerät. Die Brücke ist an diesem Dienstag halbseitig gesperrt - und auch auf dem Main gibt es Beeinträchtigungen: Ein Arbeitsboot der Strompolizei warnt mit eingeschaltetem Blaulicht herannahende Schiffe vor der laufenden Brückenprüfung. »Mit denen stehen wir per Handy ständig in Kontakt«, erklärt Manoucher Darvari. Der Diplomingenieur ist mit einem Team aus zwei weiteren Ingenieuren und einen Bautechniker aus Würzburg angereist, ihr Büro ist auf solche Brückenprüfungen spezialisiert (siehe Stichwort). Das Spezialgerät ist inklusive Fahrer von einer Firma aus Eichenzell bei Fulda angemietet.

Stück für Stück

Zentimeter für Zentimeter fährt es auf der Brücke, die 1882 erbaut und nach dem Zweiten Weltkrieg 1953 wieder aufgebaut wurde, voran. Von unten prüfen drei Männer die Brücke und die dort verlegten Leitungen auf mögliche Schäden und dokumentieren alles. Alle sechs Jahre ist eine solch genaue Inaugenscheinnahme nötig. Manoucher Darvari ist derweil mit Zollstock und Digitalkamera auf dem Fußweg neben der Fahrbahn unterwegs. »Hier schaue ich zum Beispiel nach Korrosion an den Brückengeländern. Oder ob sich Risse seit der letzten Prüfung vergrößert haben«, erklärt der Ingenieur. So wird die Brücke bis ins kleinste Detail untersucht. Damit ist garantiert, dass weder rostender Stahl noch bröckelnder Beton den Prüfern entgeht.

Unbemerkt bleiben die Arbeiten nicht, denn aus der Ferne sieht die Brückenprüfung einigermaßen spektakulär aus, vor allem wegen der eingesetzten Maschine. Und gerade dieses Brückenuntersichtgerät ist - wenn man so will - eine kleine Berühmtheit: Von Juni bis September 2021 stand es auf der maroden Salzbachtalbrücke, einer Autobahnbrücke im Stadtgebiet von Wiesbaden, die wegen Einsturzgefahr hastig evakuiert werden musste und später gesprengt wurde.

Auch das damals noch nagelneue, 700.000 Euro teure Kontrollfahrzeug sollte zunächst mit in die Luft gejagt werden, hieß es, es konnte aber in einer spektakulären Aktion im September von der Brücke gehoben werden. »Dass Brücken so marode sind, dass wir sie sofort sperren müssen, kommt eigentlich nicht vor«, sagt Ingenieur Darwari über die Erfahrungen in seinem Bereich.

Mängel dokumentieren

Alle in Kreuzwertheim gefundenen Mängel werden in einen Bericht einfließen, der an das staatliche Bauamt geht. Dort muss dann entschieden werden, was alles repariert werden muss, um die alte Brücke fit für ihre letzten Jahre zu machen. Wenn alles glatt geht, könnte 2024 der Neubau beginnen. Auch für den ist dann - Vorschrift ist Vorschrift - alle sechs Jahre eine Hauptprüfung nötig.

Matthias Schätte

Stichwort: Bauwerksprüfung In­ge­nieur­bau­wer­ke wie Brü­cken oder Stütz­mau­ern müs­sen in Deut­sch­land re­gel­mä­ß­ig auf Stand­si­cher­heit, Ver­kehrs­si­cher­heit und Dau­er­haf­tig­keit ge­prüft wer­den, wenn sie an Ver­kehrs­we­gen lie­gen. Die Prüfbestimmungen sind in der DIN 1076 »Ingenieurbauwerke im Zuge von Straßen und Wegen - Überwachung und Prüfung« definiert. Die Bauwerke müssen dafür eine bestimmte Mindestgröße aufweisen: Brücken eine lichte Weite unter den Widerlagern von zwei Metern oder mehr, Stützmauern ab einer sichtbaren Höhe von 1,5 Metern und Lärmschutzwände ab zwei Metern Höhe. Jährlich ist eine Sichtprüfung vorgesehen, zweimal jährlich werden alle Bauwerke auf erhebliche Mängel in Stand- und Verkehrssicherheit geprüft. Sehr intensiv ist eine Hauptprüfung, in der alle sechs Jahre das jeweilige Bauwerk detailliert unter die Lupe genommen wird - falls erforderlich sogar mit Tauchern. Zwischendrin gibt es noch die sogenannte »einfache Prüfung«, die jeweils drei Jahre nach einer Hauptprüfung erfolgen muss. Sonderprüfungen werden fällig nach Hochwässern oder das Bauwerk beeinträchtigenden Ereignissen, wie zum Beispiel Verkehrsunfällen mit Mauerschäden. Die Bauwerke werden geprüft und mit Noten zwischen 1,0 und 4,0 benotet. 1,0 bis 1,9 bedeutet einen guten Zustand, 2,0 bis 2,4 ist befriedigend, 2,5 bis 2,9 ausreichend. Ab 2,5 besteht Handlungsbedarf. Die Noten 3,0 bis 4,0 bedeuten nicht ausreichend oder ungenügend mit dringendem Sanierungsbedarf. (scm)