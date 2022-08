Gemüsevielfalt auf kleinem Raum

Der Acker, auf dem Fran­zis­ka Ba­der in Niklas­hau­sen Ge­mü­se an­baut, un­ter­schei­det sich von den Fel­dern, die in der Um­ge­bung sonst zu fin­den sind. Statt groß­flächi­ger Mo­no­kul­tu­ren re­giert hier auf re­la­tiv klei­nem Raum die Viel­falt. Schwe­re land­wirt­schaft­li­che Ma­schi­nen kom­men nicht zum Ein­satz. Die 27-Jäh­ri­ge setzt meist auf Hand­ar­beit. Zwi­schen den Bee­ten ha­ben Ba­der und ih­re Mit­st­rei­ter Nuss- und Obst­bäu­me so­wie Bee­ren­sträu­cher gepflanzt. "So kön­nen wir die Fläche bes­ser nut­zen und ha­ben ver­schie­de­ne an­de­re Er­trä­ge", er­klärt die Gar­ten- und Land­schafts­baue­rin aus Ha­fen­l­ohr.