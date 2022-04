Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Wertheim-Sachsenhausen bekommt wohl einen Gemeinschaftswald - erstmals im Bundesland

Waldbegang

Wertheim 24.04.2022 - 13:03 Uhr 3 Min.

Gemeinschaftswald oder nicht? Die Waldgrundstücke in Wertheim-Waldenhausen sind stark parzelliert. Wie dies die Bewirtschaftung erschwert wurde beim Waldbegang durch die farbig markierten Grenzsteine deutlich. Sie zeigen, wie schmal viele Grundstücke sind. Foto: Birger-Daniel Grein Waldbegang: Über die aktuelle Situation sowie Vor- und Nachteile eines Gemeinschaftswalds in Wertheim-Sachsenhausen haben am Samstag informiert (von links) Mathias Mattmüller, Dietmar Heid und Jörg Hammerl. Foto: Birger-Daniel Grein

Diese würde jedoch nichts daran ändern, dass die Flächen der einzelnen Besitzer klein bleiben. »Hinzu kommt, dass bei vielen Flächen unklar ist, ob die Nachkommen weiterhin Interesse an der eigenen Bewirtschaftung haben«, erklärte Richard Wolpert, Vorsitzender der Teilnehmergemeinschaft der Flurbereinigung und des Waldwirtschaftsvereins Sachsenhausen, während des Waldbegangs am Samstag.

Zusammenhängendes Flurstück

Hinzu komme, dass einige Waldbesitzer auswärts wohnten und sich nicht um die Flächen kümmerten. So sei die Idee, einen Gemeinschaftswald zu gründen, entstanden. Dessen größter Vorteil ist die Entstehung eines großen zusammenhängenden Flurstücks für die Waldbewirtschaftung. Das Besondere am Sachsenhäuser-Modell: Bisher wurden Gemeinschaftswälder in Baden-Württemberg noch nie im Rahmen eines Flurneuordnungsverfahrens gegründet.

2020 hatte es eine erste unverbindliche Abfrage bei den Waldbesitzern gegeben, ob Interesse daran besteht, die eigenen Flächen in den Gemeinschaftswald einzubringen. »Dabei wurde Interesse für rund 30 bis 35 Hektar von insgesamt 95 Hektar Waldfläche erklärt«, so Wolpert.

Mindestgröße erreichbar

Damit erreiche man die Mindestgröße für die Gründung des Gemeinschaftswalds. Um den Waldbesitzern die Vorteile des Gemeinschaftswalds aufzuzeigen und Fragen zu klären, fand der Waldbegang von Teilen des entsprechenden Gebiets statt. Geleitet hat sie Revierleiter Mathias Mattmüller. Unterstützt hat ihn Jörg Hammerl, leitender Ingenieur der Flurbereinigung des Gebiets vom Vermessungs- und Flurneuordnungsamt des Landkreises. Als Experte für das Thema Gemeinschaftswald nahm Dietmar Heid vom Forstamt Adelsheim teil. Er hat im Bereich des Reviers Osterburken Erfahrung mit der Betreuung sowie der Erweiterung und Neuschaffung von Gemeinschaftswald. Der Waldbegang stieß auf reges Interesse bei älteren und jungen Waldbesitzern.

Mattmüller verdeutlichte bei anhand von Grenzsteinen die Zersplitterung des Besitzes und die damit verbundenen Schwierigkeiten bei der verpflichteten Pflege sowie der Bewirtschaftung. An einem Beispiel verdeutlichte er, dass sich teilweise auf 30 Metern sieben Grundstücksgrenzen finden.

Ausführlich wurden auch die Vorteile sowie mögliche Nachteile des Gemeinschaftswalds dargestellt. So wurde erklärt, die Waldbesitzer seien weiterhin im Grundbuch als Besitzer eingetragen, beim Gemeinschaftswald in Form eines Anteils an der Gesamtfläche. Somit ist die Waldgemeinschaft eine Miteigentümergemeinschaft. Vererbung sei möglich, der Verkauf eines Anteils sei einfacher als bei individuellen kleinen Grundstücken. Als weiterer Vorteil wurde der Wegfall der individuellen Beitragspflicht für die Berufsgenossenschaft (SVLFG) genannt, da diese nur einmal für den gesamten Gemeinschaftswald gezahlt werden muss.

Regelmäßige Gewinne

Hinzu kommen regelmäßige Gewinne, Risikostreuung durch Aufteilung auf viele Miteigentümer und unterschiedliche Bestände, Aufwandsbefreiung bei gleichzeitiger Mitsprache durch die Hauptversammlung und den Vorstand des Gemeinschaftswalds, durch fachmännische Bewirtschaftung Chance auf höhere Erlöse, Feinerschließung dauerhaft und gut nutzbar, genug Wegefläche für Holzlagerung, Mindestmengen und Mindestflächen für Fördermittel erreicht, Verbesserung bei Pflege und Bewirtschaftung und Entlastung bei Eigentümerpflichten, wie Schadholzaufarbeitung und Verkehrssicherung.

Als Nachteile des Gemeinschaftswalds wurden aufgeführt: Holzeinschlag und alle forstlichen Maßnahmen werden in der Hauptversammlung beschlossen, damit könne man nicht mehr einfach selbst in seinem Wald Holz machen. Zudem ist das stehende eingeschlagene Holz Eigentum der Waldgemeinschaft, das heißt, auch Brennholz muss von der Waldgemeinschaft gekauft werden. Ein Austritt aus der Waldgemeinschaft ist nicht möglich, jedoch der Verkauf der Anteile.

Bis Juni entscheiden

Bis Juni sollen die Waldbesitzer des Bereichs der Flurbereinigung verbindlich entscheiden, ob sie dem Gemeinschaftswald beitreten. Spätere Beitritte mit Flurstücken sind nicht möglich.

Wolpert gab den Waldbesitzern mit auf den Weg, bei ihren Überlegungen auch einzubeziehen, ob auch ihre Nachkommen Interesse daran haben, den Wald selbst zu bewirtschaften.

BIRGER-DANIEL GREIN

Hintergrund Hintergrund: Flurbereinigung und Gemeinschaftswald Wertheim-Sachsenhausen 2018 ordnete das Landratsamt Main-Tauber-Kreis das Flurneuordnungsverfahren für Wertheim-Sachsenhausen (Wald) an. Die durchschnittliche Grundstücksgröße im Gebiet liegt bei 0,15 Hektar pro Flurstück. Mit dem Verfahren hätte zwar jedes Grundstück einen Wegezugang, die Kleinteiligkeit des Besitzes und die damit verbundene Erschwernis bei der Bewirtschaftung bleiben jedoch. So entstand die Idee, einen Gemeinschaftswald zu gründen. Rechtlich gesehen ist der Gemeinschaftswald eine Miteigentümergemeinschaft. Bei seiner Bildung werden alle eingehenden Waldgrundstücke monetär bewertet und anschließend in ein gemeinsames Flurstück überführt. Der Anteil am Gemeinschaftswald entspricht dem festgestellten Wert der eingebrachten Flächen jeweiligen Waldbesitzers. Die Anteile können vererbt, angekauft und verkauft werden. Der Gemeinschaftswald Wertheim-Sachsenhausen soll aus zwei großen Flurstücken bestehen, eines im Gewann Mitteltanne und eines auf dem Wanzenberg. Laut Kreisforstamt Main-Tauber wird sich der Gemeinschaftswald voraussichtlich zu große Teilen aus Fichte, Kiefer und Buche bestehen. Aber auch Eiche, Lärche, Douglasie und weitere Baumarten werden vertreten sein. Nicht zu vergessen Jungbestände und Pflanzflächen. Die Bewirtschaftung des Gemeinschaftswalds kann entweder ein freier Dienstleister oder rin Förster des Forstamts übernehmen. Diese Entscheidung darüber bleibt der Waldgemeinschaft überlassen. Das Forstamt bietet eine Beförsterung mit Treuhandvertrag an. Dabei handelt es sich um ein Komplettangebot, das sämtliche Aufgaben der Bewirtschaftung und Jahresplanung enthält. (bdg)