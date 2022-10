Gemeinsames Schulkonzept entwickelt

Projekt: Junge Menschen aus Ghana informieren sich unter anderem in Wertheim - In Gastfamilien untergebracht

Wertheim 10.10.2022 - 12:09 Uhr 3 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Junge Erwachsene aus Ghana und Deutschland entwickeln aktuell gemeinsam ein Schulkonzept für eine Schule in Ghana. Impulse dafür gab es zum Beispiel beim Besuch der Schule der Johanniter in Wertheim-Hofgarten. Auch der Spaß kam bei der gemeinsamen Arbeit nicht zu kurz. Foto: Birger-Daniel Grein

Das innovative Konzept soll später in einem Internat mit Schule in der Stadt Keta in der Volta-Region in Ghana zum Tragen kommen.

Der Verein ist dort bereits Träger eines Kinderheims, das zum Internat ausgebaut werden soll. Aktuell sind zehn Teilnehmer zwischen 17 und 29 Jahren aus Ghana in Deutschland. Begleitet werden sie von zwei dortigen High School-Lehrern, die auch The Rising Lions Ghana vertreten.

Gegenbesuch im April 2023

Der Gegenbesuch der zehn deutschen Partner im gleichen Altersbereich erfolgt im April 2023. Dabei soll die Implementierung des Konzepts vor Ort beginnen. Die deutschen Teilnehmer werde von Nadine Faber und Angelika Bick vom deutschen Verein begleitet. Der Austausch wird zu 75 Prozent aus Mitteln des Programms »Teams up!« des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung gefördert. Den Rest finanziert der Verein aus Eigenmitteln. Für die Teilnehmer ist der Austausch kostenfrei.

Idee von 2021

Die erste Idee für das Projekt sei Mitte 2021 entstanden, berichtet Nadine Faber, Vorsitzender von The Rising Lions Deutschland. Man habe enger mit dem Partner in Ghana zusammenarbeiten und das Schulkonzept entwickeln wollen. Ab Juli 2022 trafen sich die beiden Gruppen aus den zwei Ländern erst getrennt, dann gemeinsam in der Videokonferenz. Seit 1. Oktober sind die jungen Menschen aus Ghana in Deutschland. Bis 9. Oktober waren deutsche und ghanaische Teilnehmer gemeinsam untergebracht, erst in Waldbrunn, dann in der Aktivwelt Külsheim. Seit Montag bis zur Abreise am kommenden Samstag, 15. Oktober, werden die Gäste aus Ghana in Gastfamilien untergebracht sein, um dort den deutschen Alltag kennenzulernen. In dieser Zeit werden sie auch in Schulen hospitieren.

Um die gemeinsame Projektarbeit zu unterstützten, stehen im Laufe des Aufenthalts Exkursionen in die Umgebung und zu verschiedenen Trägern der beruflichen und schulischen Bildung sowie Ausbildungsbetrieben auf dem Programm. So besuchten die Teilnehmer aus beiden Ländern beispielsweise die Johanniter-Akademie Baden-Württemberg - Bildungszentrum für Pflegeberufe in Wertheim im Hofgarten. Dort erfuhren sie vieles über die Struktur der Johanniter sowie deren Bildungskonzept für Ausbildung und Erste-Hilfe-Kurse.

Sie durften auch selbst einiges ausprobieren. Andrea Dosch, zuständig für Öffentlichkeitsarbeit an der Schule, sah in dem Besuch auch eine Möglichkeit der Vernetzung mit Vereinen, die sich mit Migration auskennen. Man sehe so künftig weitere Möglichkeiten, Auszubildende auch aus dem Ausland zu gewinnen. »Es war auch eine gute Möglichkeit, mehr über das Bildungssystem in Ghana zu erfahren.«

Kontakte halten

Die Vertreter der Johanniter wollten den Gästen auch vermitteln, dass Erste Hilfe Spaß machen kann. Das Schlimmste sei, nicht zu helfen, wurde betont. Kreisvorsitzender Stefan Dosch ergänzte, dem Verband sei es wichtig, beim Thema Bildung Kontakte zu halten, und zudem sei soziales Engagement Teil der Tätigkeit der Johanniter. Auf dem Programm der Gruppe stand auch ein Besuch an der Pater-Alois-Grimm-Schule in Külsheim.

Die Teilnehmer aus beiden Ländern zeigten sich im Gespräch mit unserem Medienhaus begeistert von den gemeinsamen Erlebnissen. Die 20-jährige Judith Bick aus Richelbach war ursprünglich vom Verein als Übersetzungshilfe angefragt worden. Bei der intensiven Beschäftigung mit dem Projekt wurde ihr klar, sie will als Teilnehmerin dabei sein. Interessant sei ein Schulkonzept von Schüler für Schüler zu entwickeln, betonte sie.

Nicht alles optimal

Der 17-jährige Hannes Ott aus Amorbach besucht noch das Wirtschaftsgymnasium. Er merke, dass in der Schule und den Lehrplänen nicht alles optimal laufe. Es sei cool, ein eigenes Schulkonzept für Ghana zu entwickeln. Er wolle dazu beitrage, dass mehr Kinder in Ghana zur Schule gehen und unter besseren Verhältnissen lernen können. Lob hatten beide für das gute Miteinander und den begeisterten Einsatz der Partner aus Ghana.

Sie freuen sich schon auf den Gegenbesuch und darauf, dort Essen, Land, Menschen und Kultur kennenzulernen. Man merke bereits bei den Gästen, in Ghana sei alles entspannter, so Bick.

Zu den Partnern aus Ghana gehören die 29-jährige Eyram Attipoe und der 23-jährige Desmond Fiagbey. Attipoe sagte, sie wolle mithelfen, Ghana zu einem besseren Ort zu machen. Sie zeigte sich vom deutschen Schulsystem, vor allem dem Konzept der Gemeinschaftsschule und deren Lernumgebung, beeindruckt. Von diesem würde sie gerne etwas ins gemeinsame Schulkonzept integrieren. Fiagbey ist es wichtig, aus den vor Ort vorhandenen Ressourcen die beste Bildung herauszuholen. Er zeigte sich überrascht, wie gut die Straßen in Deutschland sind und wie viel Wert auf strukturierte Architektur auch in Schulen gelegt werde.

BIRGER-DANIEL GREIN