Gemeinsam den Caritasverband voranbringen

Soziales: Der künftige Vorsitzende Michael Müller versteht seine Arbeit im Main-Tauber-Kreis als Teamaufgabe

MAIN-TAUBER-KREIS 21.01.2022

Michael Müller wird neuer Vorsitzender des Caritasverbands im im Main-Tauber-Kreis.

»Meine Eltern waren beide im kirchlichen Dienst, meine Mutter als Erzieherin und mein Vater als Elektromeister im Kloster Oberzell«, verwies er auf seinen frühen Bezug zur katholischen Kirche. Außerdem hätten ihn die Aufgaben im Verband gereizt. »Der Dienst für Menschen in Notlagen in allen Lebenslagen, unabhängig von deren Hintergrund und dies bei einem gemeinnützigen Träger mit kirchlichem Hintergrund, ist eine spannende Aufgabe«, ist Müller überzeugt. Diese gebe ihm eine große berufliche Befriedigung.

Es seien mehrere Faktoren, die ihn zur Kandidatur geführt hätten. »Wir haben in den letzten Jahren als Verband eine sehr gute wirtschaftliche und fachliche Entwicklung genommen«, betont Müller. Er möge die Vielfalt der Aufgaben. Zudem biete das Amt ihm die Möglichkeit, große Entwicklungsprozesse zu begleiten. »Kein Tag ist wie der andere«, sagt er. Auch verstehe man sich im Team gut. So lobt er die Zusammenarbeit mit dem weiteren neuen Vorstandsmitglied Bastian Weippert und den drei Bereichsleitern.

Zu Müllers Hauptaufgaben werden die Repräsentation des Verbands nach Außen sowie die Personalthematik gehören. »Der Verband wird durch den gleichberechtigten Vorstand vertreten«, betont er. Diese Teamarbeit sei ihm wichtig. Die Organisation der umfassenden Angebote könne nur gelingen, wenn man sich als Vorsitzender, nicht als Einzelkämpfer verstehe.

Identität verdeutlichen

»Es ist nur ein Titel, die Arbeit ist eine Teamaufgabe, die auf viele Schultern verteilt werden soll.« Eines seiner Ziele ist es, die Identität des Verbands als christlichen Wohlfahrtsverband zu verdeutlichen. »Mir ist wichtig, dass es uns gelingt, deutlich zu machen, worin der Mehrwert des kirchlichen Engagements in sozialen Diensten liegt.« Er ist überzeugt, die Nachfrage nach den sozialen Diensten des Caritasverbands wird künftig zunehmen.

Zu den größten Herausforderungen in der Verbandsführung gehöre die Personalgewinnung in ausreichender Zahl und Qualifikation. Dies sei in allen Tätigkeitsfeldern eine Herausforderung. »Wir müssen darstellen können, warum wir ein attraktiver Arbeitgeber sind«, so Müller weiter. Außerdem gelte es, Maßnahmen zur Mitarbeiterbindung zu entwickeln. Zu den inhaltlichen »Megathemen« gehöre die Umsetzung des neuen Bundesteilhabegesetzes in der Eingliederungshilfe mit dem Paradigmenwechsel hin zur passgenauen Unterstützung der einzelnen Person.

Ein zentrales Thema der nächsten Zeit werden für Müller die bauliche Infrastruktur des Verbands mit vielen Bauprojekten sein. Auch die Coronapandemie werden weiterhin große Herausforderungen bieten. Hier verwies er vor allem auf die umfassenden Wohn- und Betreuungsangebote des Verbands.

Es gelte, eine sichere Umgebung zu schaffen und zugleich den Menschen in den Wohnangeboten weiterhin einen Lebensalltag zu ermöglichen. Besonders wichtig seien hier die Mitarbeitenden. »Ich bin von deren Einsatz beeindruckt«, betont Müller abschließend.

Zur Person: Michael Müller Der 42-jährige Michael Müller stammt aus Gemünden. Heute lebt er mit Ehefrau und zwei Grundschulkindern in Karlstadt. Nach seinem Abitur in Gemünden studierte er an der Universität Würzburg Jura. Neben den beiden Staatsexamina hat er einen Master in europäischem Recht. Ab 2006 arbeitete er als wissenschaftlicher Mitarbeiter einer CSU-Abgeordneten im Europarlament in Brüssel. Ab 2007 war er als Leiter der EU-Vertretung des Deutschen Caritasverbands in Brüssel tätig. Nach der Geburt des zweiten Kindes entschied die Familie, in die Heimat zurückzukehren. Ab Juli 2014 war Müller Vorstandsmitglied beim Caritasverband im Main-Tauber-Kreis. Am 13. Januar 2022 wurde er zu dessen Vorsitzenden als Nachfolger von Matthias Fenger gewählt. Fenger wurde neuer Diözesancaritasdirektor in Rottenburg-Stuttgart. Am 1. Juli 2022 wird Müller sein Amt als Vorsitzender offiziell antreten. (bdg)