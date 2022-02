Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Gemeinsam dem Klimawandel begegnen

Forstbetriebsgemeinschaft: Wälder im Taubertal für die Zukunft fit machen

Drei Forstarbeiter haben in wenigen Tagen ganze Arbeit geleistet. Drei Forstarbeiter haben in wenigen Tagen ganze Arbeit geleistet. Die Zukunft liegt nicht in der Monokultur, sondern im Mischwald. Holzernte: Regelmäßige Durchforstungen bringen Luft und licht für Jungbäume. Im steilen Gelände sind zwar Baumfällungen einfach, nicht aber der Abtransport. Leckerbissen für Rehe: Diese Tanne wird von den Tieren kurz gehalten. Erst, wenn die Bäume nach 20 Jahren Brusthöhe erreicht haben, sind sie vor dem Wild sicher. Gemeinsam stärker: Stefan Friedlein, Andreas Schlör und Martin Röslker (von links) von der Forstbetriebsgemeinschaft Main-Tauber Nord. Schnell raus: In diesen Bäumen hat der Borkenkäfer überwintert. Die Krone ist noch grün, doch die Rinde blättert ab. Werden die Bäume vor dem Frühjahr entfernt, kann eine Verbreitung des Schädlings noch verhindert werden.

"Gemeinschaftshieb" nennt sich die seit 20. Januar laufende Aktion, bei der auf einem Steilhang an der Tauber zwischen Reicholzheim und Dörlesberg auf etwa 18 Hektar Bäume gefällt und aus dem Wald geholt werden. Direkt nebenan, an der Bahnstrecke, haben auch Forstarbeiter des Bauhofs die Zeit genutzt, ein Stück städtischen Wald zu durchforsten.

Naturschutz und Erholung

Der Wald diene nicht nur wirtschaftlichen Zwecken, sondern auch der Erholung und dem Naturschutz, erklärt Martin Rösler. Er ist nicht nur Förster, sondern auch ehrenamtlicher Geschäftsführer der Forstbetriebsgemeinschaft Main-Tauber Nord. "Die alten Tannen, die hier drinsteht, wollen wir erhalten", sagt er und zeigt auf eine Gruppe von mit Farbspray markierten Bäumen. Ihr Alter schätzt er auf 140 bis 150 Jahre, die Höhe auf 40 bis 45 Meter.

Die Bäume sind wichtig, um Samen zu verbreiten und für eine Naturverjüngung des umliegenden Waldes zu sorgen. Dafür müssen dort alte Bäume gefällt werden, damit die jungen Bäume Licht bekommen. Durch das Herausziehen der Stämme per Seilwinde wird die oberste Bodenschicht aufgebrochen, auch das erleichtert den Samen das Wachstum.

"Es geht um den Umbau des Waldes von Fichtenwäldern hin zu Mischwäldern", sagt Rösler, Tanne und Buche wären an diesem Standort wünschenswert. "Wenn ich die Bäume von Mutter Natur kriege, ist das prima, dann brauche ich auch nichts pflanzen", erklärt er. "Auf so einem steinigen Boden - mitten im Buntsandstein - etwas pflanzen zu wollen, ist eine Qual. Da nehmen wir alles mit, was von selbst kommt."

Zwei Drittel dabei

Das Besondere hier: Die 18 Hektar sind Privatwald, aufgeteilt auf knapp 30 Besitzer. An der laufenden Aktion, die ein Unternehmer ausführt, sind 18 von ihnen beteiligt, die laut Rösler über zwei Drittel der Flächen verfügen. "Das übrige Drittel macht entweder selbst Holz. Oder es ist gerade keine Aktion nötig. Oder die Bestände bestehen ohnehin schon aus Buchen." Und es gibt auch die, die nichts machen wollen, räumt Rösler ein.

Schon im Sommer hat der Förster mit 15 bis 20 Leuten einen Waldbegang absolviert und informiert, was nötig und möglich ist. Die Herausforderung: Das steile Waldstück ist durch Wege extrem schlecht erschlossen. Man kann die Wege mit Maschinen befahren, aber kein Holz lagern. Weite Wege machen die Holzernte teurer.

Im Spätsommer 2021 hat sich die Forstbetriebsgemeinschaft Main-Tauber Nord neu aufgestellt. Sie ist aus der 1996 gegründeten FBG Reicholzheim/Waldenhausen hervorgegangen, die kurz vor der Auflösung stand. Mit Andreas Schlör aus Reicholzheim hat ein Mann den Vorsitz übernommen, der jahrelange Erfahrung aus dem Holzverkauf mitbringt. Stefan Friedlein als zweiter Vorsitzender verfügt über eine Menge forstliche Erfahrung. Seit der Hauptversammlung habe man schon mehr als 100 Neumitglieder mit etwa 100 Hektar Wald gewinnen können, sagt Schlör nicht ohne Stolz. Eine PEFC-Zertifizierung ist auf den Weg gebracht.

Insgesamt gibt es mittlerweile etwa 150 Mitglieder, sie verfügen über 170 Hektar Flächen zwischen Reicholzheim und Dertingen, auch aus Werbach gibt es Mitglieder. "Wir haben Holz im deutlich sechsstelligen Bereich verkauft", sagt Martin Rösler als ehrenamtlicher Geschäftsführer. Die Abrechnungen füllen zwei dicke Leitz-Ordner.

Der Gemeinschaftshieb ist deshalb zustande gekommen, weil viele Waldbesitzer nicht mehr über die Kenntnis oder die Ausrüstung verfügen, ihren Wald zu pflegen. "Es gab auch welche, die waren seit 20 oder 30 Jahren nicht mehr hier und wussten auch nicht mehr genau, wo die Grenzen liegen. Aber das sind die Ausnahmen. Die meisten wissen schon, wo ihr Wald liegt. Aber die wenigsten können den Hang ordentlich bewirtschaften", erklärt Rösler.

Schwierige Arbeiten

Eine Ausnahme ist Stefan Friedlein, der die Ausrüstung und Ausbildung hat. Die Arbeit im Steilhang ist kein Zuckerschlecken. "Bei jedem Schritt muss man höllisch aufpassen, wohin man tritt. Unter dem Reisig liegen lose Steine, Äste. Wenn man drauftritt, rutscht man aus", sagt Friedlein. "Kein schönes Geschäft. Das zieht sich, ist zeitintensiv, hält auf."

Er, Rösler und Schlör ziehen deshalb den Hut vor den drei Waldarbeitern eines Unternehmens, die unter diesen Bedingungen in gerade einmal fünf Tagen 600 Festmeter Holz eingeschlagen haben.

"Jetzt müssen wir das Holz gut aus dem Wald rausbringen - mit so wenig Schäden an den Bäumen auf Nachbargrundstücken wie möglich", sagt Rösler. Kein leichtes Unterfangen, denn einige Grundstücke sind gerade fünf Meter breit.

Fördermöglichkeiten

Andreas Schlör als Vorstand hat Förderanträge für die Waldbesitzer gestellt, damit diese für die Aufarbeitung von Schadholz Fördergelder des Landes bekommen können. Ein Vorteil einer Forstbetriebsgemeinschaft, denn sonst müssten sie die Anträge selbst stellen. Auch für die Wiederaufforstung gibt es Förderung.

"Die Fichte ist kontinuierlich auf dem Rückzug", sagt Andreas Schlör. "Ich denke, die wird in den nächsten 30 Jahren größtenteils verschwinden." Als Jugendlicher hat er im Februar 1990 erlebt, wie der Orkan Wiebke das Waldstück verwüstete und viele Fichten umwarf.

Die anderen sind zuletzt durch viele trockene Sommer Opfer der Borkenkäfer geworden. "In diesen Flurstücken sind wir fast ein bisschen zu spät, um dem noch Einhalt zu gebieten", erklärt er. Nun könne man noch ein paar sogenannte "Überwinterungsbäume" schlagen, von denen die Käfer im Frühjahr wieder ausschwärmen. "Und die Fichten, die wir jetzt noch zu guten Preisen für die Waldbesitzer absetzen, kann der Käfer im Sommer nicht mehr fressen."

Rasante Preissprünge

Viele der Stämme werden zu Bauholz verarbeitet, die letzten Preissprünge machen die Fachleute ein wenig ratlos. "Hätten wir vor einem Jahr darüber geredet, wären die Preise am Boden gewesen. Dann sind sie bis Herbst rasant gestiegen und dann stärker gesunken", sagt Rösler. "Das Auf und Ab kennt man, aber in diesem extremen Maße hab ich das noch nie erlebt." Schlör spricht von einem fragilen Markt: "Das war außergewöhnlich und auch keine gesunde Entwicklung."

Die Zukunft liegt klar im Mischwald, sind sich beide einig. Buche, Fichte, Tanne, Douglasie, Kiefer, Lerche, geht Rösler gedanklich die Baumarten des Waldstücks durch. "Die Struktur ist nicht schlecht. Eigentlich das, was wir haben wollen. Und die Fichte ein wenig reduzieren." Auch an neue Baumarten könne man sich heranwagen. "Vielleicht probiert auch einer mal Esskastanie oder Tulpenbaum aus."

Wichtig ist, bei der Wiederaufforstung die jungen Bäume vor Rehen zu schützen. Junge Triebe schmecken ihnen ganz ausgezeichnet, deswegen muss es ein gutes Zusammenspiel zwischen Waldbesitzern, Förster und Jagdpächtern geben, um die Wildschäden zu begrenzen. "Erst ab Brusthöhe sind sie gesichert, da gehen dann keine Rehe mehr dran", sagt Schlör über die jungen Bäume.

Kohlenstoffspeicher

"Wald ist der Kohlenstoffspeicher Nummer eins in Deutschland. Als Waldbesitzer wollen wir vom Energie- und Klimaschutzgesetz profitieren und uns nicht weitere Zwänge auferlegen lassen", sagt Schlör.

In Reicholzheim ist man beim Waldumbau eine Etappe weiter, bis Ende Februar sollen alle Bäume zur Weiterverarbeitung aus dem Waldstück geräumt sein. Dann geht der Kreislauf von neuem los. "Man braucht Geduld im Wald", sagt Rösler.

Matthias Schätte

Zahlen und Fakten: Wälder im Main-Tauber-Kreis 38.000 Hektar Wald bedecken den Main-Tauber-Kreis, das sind 29,4 Prozent der Gesamtfläche. Verglichen mit dem Landesschnitt ist das wenig: 38 Prozent der Fläche Baden-Württembergs besteht aus Wäldern. Im Main-Tauber-Kreis gehören 44 Prozent des Waldes privaten Besitzern, 16 Prozent dem Land. Die restlichen 40 Prozent stehen im Eigentum von 18 Städten und Gemeinden sowie 47 sonstigen Körperschaften. Kreisweit gibt es 6600 verschiedene Eigentümer, im Schnitt besitzen sie 0,5 Hektar Wald. Der Holzvorrat im Landkreis liegt bei etwa 10,8 Millionen Festmetern. Jährlich wachsen 240.000 Kubikmeter nach - umgerechnet sind das 650 Kubikmeter oder 26 Lastwagenladungen pro Tag. Aus öffentlichen Wäldern werden jeweils 130.000 Kubikmeter jährlich nachhaltig genutzt - 95 Prozent des Zuwachses. 350 Hektar des Waldes sind Naturschutzgebiete, weitere 2600 sind Landschaftsschutzgebiete. Kreisweit gibt es sechs Forstbetriebsgemeinschaften und drei Waldwirtschaftsvereine. (scm)