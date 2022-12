Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Gemeinderat Wertheim stimmt für Stadtwerke-Beteiligung an Wasserstoffallianz »H2 Main-Tauber GmbH«

Kommunalpolitik: Das Wertheimer Gremium hat sich am Montag auch mit diesen Themen beschäftigt:

Wertheim 20.12.2022 - 12:36 Uhr 2 Min.

Richard Diehm (Bündnis 90/Die Grünen) fasste die Auffassung des Gremiums mit den Worten zusammen: »Es handelt sich um ein gutes Projekt mit einem überschaubaren Risiko, und wir sind sehr früh dran. Wir sind alle froh, dass wir diesen Schritt wagen, und man kann allen Beteiligten dazu nur viel Glück bei der Umsetzung wünschen.« Auch die Anmerkung von Falk Braunschweig in der Bürgerfragestunde, der auf den »grottenschlechten Wirkungsgrad« von Wasserstofftechnologie hinwies, beantwortete Thomas Beier, dahingehend, dass geplant sei, die Abwärme, die bei der Elektrolyse entstehe, in das Fernwärmenetz auf dem Wartberg und dem Reinhardshof einzuspeisen.

Spenden angenommen: Einmütig nahm das Gremium die Spenden an, die vom 8. Juni bis 15. Dezember bei der Stadtverwaltung eingegangen waren. Es handelte sich dabei um 19 Geldspenden von rund 45.366 Euro sowie 79 Sachspenden im Wert von knapp 6342 Euro.

Jagdbogen vergeben: Nachdem mit den ursprünglich vorgesehenen Pächtern letztlich keine Einigung über einen Vertrag des Jagdbogens Wertheim I erzielt werden konnte, habe sich der derzeitige Pächter bereiterklärt, die Betreuung im Rahmen eines Jagderlaubnisvertrags bis 31. März kommenden Jahres sicherzustellen. Mit Unterstützung der Jäger sei es gelungen, einen neuen Bewerber zu finden, berichtete der Oberbürgermeister. Einstimmig beschloss der Gemeinderat, den Jagdbogen vom 1. April 2023 bis 31. März 2031 an Wolfgang Karl zu verpachten.

MTW für Feuerwehr: Kein Widerspruch regte sich gegen die Anschaffung eines Mannschaftstransportwagens (MTW) für die Feuerwehr Reicholzheim. Und das, obwohl das Ausschreibungsergebnis mit 80.614 Euro um 14.000 Euro über der ursprünglichen Kostenschätzung lag. Den Auftrag erhält die Firma Martin Schäfer aus Flehingen. Die notwendige außerplanmäßige Ausgabe soll über zusätzliche Bußgeldeinnahmen gedeckt werden, die seit der Einführung des Enforcementtrailers erzielt werden konnten, berichtete Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez.

Wirtschaftspläne gebilligt: Einstimmig beschloss das Gremium, den Wirtschaftsplänen der Eigenbetriebe Wald, Gebäudemanagement und Baubetriebshof, die bereits ausführlich in den zuständigen Ausschüssen behandelt wurden (wir berichteten). Zudem stellte der Rat einmütig die Jahresabschlüsse 2021 der Wohnbau Wertheim mit einem Jahresüberschuss von rund 101.500 Euro sowie der Städtischen Holding mit einem Überschuss von knapp 473.800 und einem Bilanzgewinn von rund 789.100 Euro fest. Auch stimmten die Räte dem bereits im Ausschuss für Bauwesen und Umwelt gefassten Beschluss zum Ersatzneubau der Brücke über den Main zwischen Wertheim und Kreuzwertheim zu. Zu den von Falk Braunschweig in der Bürgerfragestunde geäußerten Bedenken über die Breite des Radweganschlusses auf Wertheimer Seite an den Übergang auf der Brücke erklärte Baudezernent Armin Dattler, dass man hier noch mit dem Land im Gespräch sei.

Neujahrsempfang 2023: »Im Jahr 2023 wird es im Januar keinen Neujahrsempfang geben«, informierte der Oberbürgermeister. Da man die Entscheidung relativ früh im Jahr treffen musste und damals die Entwicklung der Pandemie schwer einzuschätzen war, habe man sich entschlossen, den Empfang auch 2023 ausfallen zu lassen. »Stattdessen wird es am 15. Juli einen Bürgerempfang im Rathausinnenhof mit einem anschließenden Tag der offenen Tür im Rathaus geben«, kündigte er an.

Anfragen: Birgit Väth (Bündnis 90/Die Grünen) bemängelte, dass das Singen des Gemeinderats auf dem Weihnachtsmarkt in diesem Jahr schon wieder ausgefallen ist. Auf seine Nachfrage an alle Mitglieder des Gremiums hätten sich nur sieben Räte gemeldet, die an der Traditionsveranstaltung teilnehmen wollten, begründete der OB die Entscheidung. Er sagte allerdings zu, im kommenden Jahr einen weiteren Anlauf zu unternehmen.

