Gemeinderat Wertheim in Kürze

Wertheim 14.02.2023 - 12:06 Uhr 3 Min.

Wertheims OB Markus Herrera Torrez mit den Blutspendern (von links): Daniel Ganszky und Konstanze Simon (beide 25) sowie Ulrike Kempf und Regine Rüttiger (jeweils 50 Spenden), daneben Bernhard Amend, Vorsitzender des DRK-Ortsvereins. Foto: Michael Geringhoff

Solar in der Altstadt: Wie Stadtbaumeister Armin Dattler bestätigte, werden derzeit die Grundlagen der Altstadtsatzung überarbeitet. Dazu sei man in Gesprächen mit dem Planungsamt für Denkmalpflege. Dattler bestätigte, dass für das ehemalige Sparkassengebäude in der Rathausgasse ein Antrag zum Bau einer Solaranlage gestellt und auch genehmigt worden sei. Es laufe ein zweites Verfahren in der Altstadt, »da gibt es noch kein Ergebnis«, sagte er.

Datenschutz: Der Vockenroter Falk Braunschweig äußerte Datenschutzbedenken zu Microsoft 365. Die Stadt Wertheim hatte im Oktober die Anschaffung des Programms beschlossen. Der US-Cloud-Act aus 2018 erlaube den USA Einblick in die im System gespeicherten Daten. Helmut Wießner (Leiter Dezernat I) sagte, dass die Bedenken hinsichtlich der Datenschutz-Grundverordnung bekannt seien und viele Anwender beträfen, beruhigte aber dahingehend, dass man derzeit die SAP-Deutschland-Cloud als Speicherort prüfe, sensible Bürgerdaten würden in Heilbronn und Karlsruhe gespeichert.

Blutspender: 27 waren auf dem Gebiet der Großen Kreisstadt geehrt worden - die meisten von ihnen in den Ortschaftsräten. Vier Spender aus der Kernstadt - Konstanze Simon und Daniel Ganszky (jeweils 25 Spenden) sowie Regine Rüttiger und Ulrike Kempf (50 Spenden) und in Abwesenheit der Nassiger Ortsvorsteher Volker Mohr (75 Spenden) - wurden am Montag im Beisein des Gemeinderats geehrt. OB Markus Herrera Torrez wies darauf hin, dass nur drei Prozent der Deutschen regelmäßig Blut spendeten: »Ein wertvolles Engagement, nicht nur im Angesicht aktueller Katastrophensituationen«, meinte er dazu.

Feuerwehr: Formell stimmte der Rat dem Vertrag zur Überlandhilfe zwischen den Wehren und dem Main-Tauber-Kreis zu. Kern ist es, dass die Kosten für gemeindeüberschreitende Einsätze nicht mehr aufwendig untereinander abgerechnet werden müssen, sondern nach Vorlage mit dem Kreis abgeglichen werden. Neue Fahrzeuge gibt es für die Feuerwehr Abteilung Reicholzheim (hier ein TLF für knapp 400.000 Euro mit Auslieferungstermin im Haushaltsjahr 2024/25) sowie für die Abteilung Urphar - ein TSF-W für knapp 320.000 Euro. Hier ist die Auslieferung für das Haushaltsjahr 2024 geplant.

Jubiläumsmesse: Bei der kommenden Michaelismesse wird der 200. Geburtstag der Veranstaltung gefeiert. Die »Werddemer Mess« war erstmals im Jahr 1822 ausgerichtet worden. Bedingt durch Kriege und Seuchen hatte die Messe nicht in jedem Jahr stattgefunden. Bürgermeister Wolfgang Stein tippt auf bislang 170 bis 180 Auflagen des Festes. Übergabe Unterschriftenliste: In der Sache des lang überfälligen Ausbaus der Landesstraße 2310 zwischen Mondfeld und Freudenberg hat die durch den Mondfelder Ortsvorsteher Eberhard Roth initiierte Unterschriftensammlung bislang mehr als 2000 Stimmen für den Ausbau ergeben. Roth, Wertheims OB und der Freudenberger Bürgermeister Roger Henning werden die Listen am 24. Februar im Stuttgarter Verkehrsministerium übergeben.

Stadtwerke in Bayern: Der Wertheimer Gemeinderat hat der Übernahme der Betriebsführung der Kläranlage im bayerischen Hasloch zugestimmt. Der dortige Gemeinderat hatte den Weg am 15. Dezember 2022 freigemacht. Der ABW übernimmt die Betriebsführung für jährlich 64.700 Euro - größere Reparaturen und Investitionen sind nicht eingeschlossen. Nicht zur Betriebsführung gehören auch der Unterhalt des Kanalnetzes und die damit verbundene Gebührenerhebung. Der Vertrag startet mit dem 1. März 2023.

Neuer Stellvertreter: Der Gemeinderat bestätigte die Wahl Udo Schlundts zum neuen stellvertretenden Ortsvorsteher in Dertingen. Das Amt war durch den Wegzug von Julia Henke vakant geworden. Der Ortschaftsrat hatte Udo Schlundt in die Nachfolge gewählt. Mit dem Votum des Gemeinderats ist der Wechsel vollzogen.

Bürgerstiftung: Gegen die Stimmen der drei »Grünen« im Rat prüft die Stadtverwaltung die Gründung einer Bürgerstiftung. Diese war von den Freien Bürgern (FBW) angeregt worden. Wertheimern, die keine Erben haben, soll in der Stiftung die Möglichkeit eröffnet werden, ihr Vermögen der Stadt zu hinterlassen. Stiftungszweck könnte es dem FBW-Vorschlag nach sein, Kinder und Jugendliche aus prekären Verhältnissen zu unterstützen, Spielplätze, Jugendräume, Seniorenarbeit, Integration, Denkmalpflege, den jüdischen Friedhof, die Musikschule, die Stadtbücherei, das Ehrenamt oder die Biotoppflege zu begünstigen.

Beteiligungsbericht: Ohne weitere Aussprache hat der Gemeinderat den 2021er Beteiligungsbericht der Stadt zur Kenntnis genommen. Dabei geht es um das städtische Engagement, unter anderem bei der Wohnbau- und Tourismus GmbH, der Stadtentwicklungsgesellschaft, den Stadtwerken, der Beschäftigungsinitiative Wertheim und den Eigenbetrieben für Abwasserbeseitigung, Gebäudemanagement, Bauhof, Wald und Burg.

Müll: Brigitte Kohout, Richard Diehm und Ralf Tschöp suchen nach besseren Lösungen. Da geht es um die Glascontainer nahe dem Bestenheider Friedhof. Laut Brigitte Kohout wird dort alles Mögliche wild abgelagert. Zwar regiere der Bauhof regelmäßig schnell und beseitige den Unrat, dennoch müsse eine Lösung her - vielleicht eine Kameraüberwachung. Richard Diehm beklagte unter anderem zurückgelassenen Silvestermüll und forderte mehr Kontrollen und härtere Strafen. Bettingens Ortsvorsteher Ralf Tschöp bat darum, die Reinigungszyklen am Almosenberg anzupassen, damit die Müllberge der Wochenenden schneller wieder verschwinden.

Beleuchtung: Ingo Ortel und Stefan Kempf kritisierten die Abschaltung der Straßenbeleuchtung sowie jener im Rathaushof als auch auf der Burg. Ortel wünscht eine Offenlegung der Sparpotenziale, damit man prüfen könne, inwieweit die gemachten Einschränkungen beim Sicherheitsempfinden der Bürger gerechtfertigt seien. Stefan Kempf wies darauf hin, dass der initiale Zweck des Sparens nicht erfüllt werde.

