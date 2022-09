Gemeinderat Wertheim in Kürze

Wertheim 27.09.2022

Feuerwehrbedarfsplan 2022: Der Gemeinderat stimmte dem neuen Feuerwehrbedarfsplan zu. Er sieht für die kommenden fünf Jahre unter anderem die Anschaffung von 14 neuen Feuerwehrfahrzeugen für die Ortsteilwehren und die städtische Wehr vor. Wobei die jeweiligen Anschaffungsjahre lediglich bedeuten, dass in den jeweiligen Haushalten die entsprechenden Kosten eingestellt werden. Durch lange Lieferzeiten geht man bei der Feuerwehr davon aus, dass die Fahrzeuge wohl erst zwei Jahre nach Bestellung ausgeliefert werden. Ab 2023 sollen zudem vier Feuerwehrgerätehäuser neu gebaut werden - und zwar in Sonderriet, Bettingen, Dertingen und Mondfeld. Der Antrag der Bürgerliste Wertheim (BLW) die Abstimmung von der Tagesordnung zu nehmen und wegen des bestehenden Beratungsbedarfs eine Arbeitsgruppe zu bilden, wurde vom Gemeinderat gegen die Stimmen von BLW und FDP abgelehnt.

Bürgercafé Dietenhan: Die Stadt Wertheim bezuschusst den Umbau des ehemaligen Feuerwehrgerätehauses Dietenhan zu einem Bürgercafé im Haushalt 2023 mit 80.000 Euro. In der Wertheimer Ortschaft will ein Trägerverein in Eigenleistung und mithilfe von Spenden Baukosten für den neuen Bürgertreff in Höhe von 200.000 Euro aufbringen. Sollten die Baukosten die Grenze von 200.000 Euro "deutlich" übersteigen, ist die Stadt bereit für das Projekt einen weiteren Zuschuss von 20.000 Euro zu leisten.

Leerstandskataster: Die Stadt Wertheim erstellt regelmäßig eine Übersicht, wie viele Gebäude in der Kernstadt, den Stadtteilen und auf den Ortschaften ungenutzt leer stehen. Erfasst werden auch private und städtische Grundstücke, die unbebaut sind. Das Leerstandskataster vom Juni diesen Jahres zeigt zum einen, dass sowohl die Leerstände als auch die Zahl der unbebauten Grundstücke in den vergangenen zwei Jahren deutlich rückläufig war. Darüber gibt es allerdings auch Ortschaften, Reicholzheim ist ein Beispiel, in denen die Leerstände und Baulücken noch erheblich sind.

Sanierungsgebiete: Der Gemeinderat hat für die Ortschaften Waldenhausen und Nassig weitere Sanierungsgebiete auf den Weg gebracht. Ziel dieser Gebiete, die bereits in zwölf Ortschaften gelten, ist es, in den Altorten Bausubstanzen zu erhalten, Leerstände zu vermeiden, Sanierungsvorhaben auch durch steuerliche Förderung auf den Weg zu bringen.

Namensrechte übertragen: Vereine können ab sofort ihre Sportanlagen nach Sponsoren benennen. Dazu hat der Gemeinderat entsprechende Rahmenbedingungen geschaffen, die unter anderem vorsehen, dass die Namensrechte in einem ersten Schritt für fünf Jahre übertragen werden. Außerdem müssen Ortschaftsrat und Gemeinderat den gewünschten Sponsorennamen zustimmen, damit das Sportgelände entsprechend beschildert werden darf.

Jahresabschlüsse: Der Gemeinderat hat den Jahresabschlüssen 2021 des Eigenbetriebs Baubetriebshof und der Tourismus Region Wertheim jeweils einstimmig zugestimmt. Die Tourismus GmbH schließt das vergangene Jahr mit einem Fehlbetrag von rund 376.000 Euro ab, der aus dem städtischen Haushalt ausgeglichen wird. Der Eigenbetrieb Baubetriebshof hat das vergangene Jahr mit einem Gewinn von rund 24.000 Euro abgeschlossen.

Eröffnungsbilanz: Die Eröffnungsbilanz des Konzerns Stadt Wertheim für das Jahr 2020 weist eine Bilanzsumme von 195,7 Millionen Euro aus. Das Sachvermögen der Stadt wird mit 157,6 Millionen Euro ausgewiesen. Dazu gehören neben unbebauten auch bebaute Grundstücke, aber auch ein Infrastrukturvermögen von rund 62 Millionen Euro, wozu insbesondere Straßen, Wege, Plätze, Brücken, aber auch Friedhöfe zählen. Das Finanzvermögen wird in der Eröffnungsbilanz mit rund 38 Millionen Euro beziffert. Neben den frei verfügbaren Mitteln von rund 21,6 Millionen Euro sind es vor allem die Anteile an städtischen Gesellschaften wie der Wohnbau Werheim GmbH, der Städtischen Holding GmbH und der Tourismus Region Wertheim GmbH von rund 8,2 Millionen Euro, die hier zu Buche schlagen. Der Gemeinderat stimmte zu.

Jagdbogen Sachsenhausen: Der Gemeinderat stimmte der Verpachtung des Jagdbogens Sachsenhausen an Jana Sadowski ohne Gegenstimme zu. Das Pachtverhältnis hat am 1. August begonnen und dauert bis zum 31. März 2031.

Schottergärten: In der Fragestunde des Gemeinderats erkundigte sich ein Bürger, was die Verwaltung gegen die zahlreichen Schottergärten im Neubaugebiet Vockenrot unternehme. Armin Dattler, Leiter der Bauabteilung, informierte, dass man die betroffenen Grundstückseigentümer angeschrieben und um eine Stellungnahme gebeten habe. Erst dann könne man eventuell etwas gegen die Anlage der Gärten unternehmen.

Feuerwehrbonus: Die Bürgerliste Wertheim (BLW) setzt sich mit einem Antrag für einen sogenannten "Feuerwehrbonus" für die Wertheimer Wehr ein. Um die Mitglieder der Feuerwehr für ihr ehrenamtliches Engagement zu belohnen, soll die Stadtverwaltung "verschiedene Bonusmöglichkeiten für die Blaulichtorganisationen" prüfen heißt es im Antrag. Denkbar wäre etwa auch ein Ehrenamtspass, ähnlich dem Familienpass, der dann auch den vielen anderen Ehrenamtlichen in Wertheim zugute kommen könnte.

Photovoltaik: Ein gemeinsamer Antrag von allen Fraktionen des Wertheimer Gemeinderats hat die Änderung der Wertheimer Altstadtsatzung zum Ziel. Sie müsse so überarbeitet werden, dass die Installation von Solarthermie- und Photovoltaikanlagen auf den Dächern der Altstadt möglich ist, heißt es im Antrag. gufi

