Gemeinderat Werbach in Kürze

Werbach 29.06.2022 - 16:29 Uhr 1 Min.

Kläranlage: Über das Umweltschutzamt hat die Gemeinde Werbach die Auflage erhalten, den Phosphatgehalt der Kläranlage zu reduzieren. Dafür muss bis Ende 2024 eine Dosierungsanlage nachgerüstet werden. Oliver Schramm vom Bauamt der Gemeinde gab die Ergebnisse der Submission vom 31. Mai bekannt.

Den Auftrag für die Bauarbeiten erteilte der Gemeinderat einstimmig an die Firma Broker aus Bad Mergentheim für 37.381 Euro, den Auftrag für die technische Ausrüstung erhielt mit 119.781 Euro die Firma Conaqua aus Röthenbach. Oliver Schramm erklärte, für beide Ausschreibungen habe es zwei Angebote gegeben. Die Angebote würden rund 25 Prozent über den in den Haushalt eingestellten Mitteln für 2022 liegen. Da die Gemeinde aus der gesamten Auftragssumme eine Förderung von 80 Prozent bekommt, sei die Erhöhung vertretbar.

Kindergarten Wenkheim: In die Gestaltung des Außenspielbereichs des neuen Kindergartens in Wenkheim wurden bisher keine Finanzmittel eingeplant. Dies hat der Gemeinderat nun nachgeholt. In seiner Sitzung am Dienstagabend billigte er 51.000 Euro als überplanmäßige Ausgaben. Rund 50.000 Euro für Spielgeräte und 1000 Euro für ein Gartenhäuschen für Spielsachen. Oliver Schramm legte dem Gemeinderat das Angebot der Firma Spessart-Holz aus Kreuzwertheim vor, das der Gemeinderat akzeptierte.

Einzig Alfred Rudolf monierte, dass es kein Vergleichsangebot gibt. Oliver Schramm verwies auf die guten Erfahrungen mit Spessart-Holz. Deshalb habe man sich auf den Lieferanten festgelegt. »Wenn was ist, kommt sofort jemand, bei anderen Anbietern steht der Verkauf im Vordergrund, nicht der Service«, begründete Schramm. Alle Vergleiche im Internet hätten ähnliche Preise für vergleichbare Spielgerät ergeben.

Kehrmaschine: Alfred Rudolf fragte nach der Lieferung der Bürste für die Kehrmaschine. Oliver Schramm meinte, er hoffe noch in diesem Jahr damit.

Schlaglöcher: Philipp Bopp monierte zahlreiche Schlaglöcher. »Alles in Bearbeitung«, antwortete Schramm darauf.

sts