GEMEINDERAT KÜLSHEIM IN KÜRZE

Stellvertretend für die Külsheimer Blutspender: Carina Rother (links) und Brigitte Hörner. Foto: Michael Geringhoff

Spende für Flutopfer: Die Stadt Külsheim spendet der Stadt Dernau im Ahrkreis 10 000 Euro, um die Fluthelfer und die Bürger bei den Aufräumarbeiten und dem Wiederaufbau zu unterstützen. Bürgermeister Thomas Schreglmann erinnerte in der Gemeinderatssitzung an das verheerende - aber im Vergleich natürlich kleine - Starkregenereignis, das Külsheim vor drei Jahren heimgesucht hatte.

Sanierung der Schlossmauer: Die aufwendigen Arbeiten, im Detail sämtlich von Hand, sind begonnen worden. Alles Werkzeug und sämtliche schweren Maschinen müssen per Kran in den Burggraben hinabgelassen werden. Entdeckt wurde auch eine zugemauerte Tür in der Schlossmauer. Sie weist laut Bürgermeister auf einen ehemaligen Durchgang hin - vielleicht aber auch auf eine ehemalige Vorburg.

Sanierung Kindergarten: Die Sanierung des evangelischen Kindergartens macht gute Fortschritte. Das Gebäude in der Hans-Weisbach-Straße ist bereits vollkommen entkernt, die Arbeiten gehen nach Plan voran.

Turmbau in Uissigheim: Die Arbeiten am, durch eine nennenswerte Bürgerspende erst möglich gewordenen, Uissigheimer Aussichtsturm stehen kurz vor dem Abschluss. Zumeist stehen lediglich noch Pflasterarbeiten rund um Turm und Schutzhütte aus. Wenn die Corona-Inzidenzen es zulassen, soll der Turm noch im September oder Oktober, im Beisein der Bürger, eröffnet werden.

Lüftungsanlage PAGS: Für jene schwer zu belüftenden Räume der Pater-Alois-Grimm-Schule hat die Stadt mobile Lüftungsgeräte angeschafft. Diese sind bereits eingetroffen und können ab sofort eingesetzt werden. Rommelstraße 2.BA: Die Arbeiten am zweiten, 150 Meter messenden, Bauabschnitt sind vergeben worden. Die Kosten für Straßenbau, Leitungsbau, Kanal, Beleuchtung und Gehweg werden bei knapp 620 000 Euro liegen. Es werden Zuschüsse bis rund 300 000 Euro erwartet.

Blutspender: Zehn Mal: Kevin Arnold, Christiane Ballweg, Florian Camp, Christoph Schüssler, Dirk Wonner. 25 Mal: Carina Rother. 50 Mal: Brigitte Hörner und Julia Schindler.

