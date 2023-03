Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Gemeinderat Kreuzwertheim in Kürze

Kreuzwertheim 08.03.2023 - 14:49 Uhr 1 Min.

Fürstin-Wanda-Haus: Bürgermeister Klaus Thoma informierte darüber, dass am 10. März der Drehtürantriebe montiert werde und ab 15. März der Thekenumbau erfolge. Verzögerungen gibt es wegen Lieferschwierigkeiten bei der Notausgangsbeleuchtung. Ebenso noch ausstehend ist die Endabnahme der Arbeiten.

Voraussichtlich ab Mitte April soll der Regelbetrieb im Fürstin-Wanda-Haus wieder möglich sein, jedoch soll es wegen der fehlenden Notausgangsbeleuchtung noch keine Großveranstaltungen geben.

Die Ausführung des Thekenschranks mit Milchglas und LED Beleuchtung in den Schränken wurde an die Firma Breitenbach aus Schollbrunn für rund 6400 Euro vergeben. Außerdem wurde die Anschaffung von Thekenmöbeln für rund 7700 Euro (beides brutto) beschlossen.

Am barrierefreien Zugang des Fürstin-Wanda-Haus sollten ursprünglich Bodenindikatoren für blinde und sehbehinderte Menschen angebracht werden. In der Stellungnahme der Behindertenbeauftragten des Landkreises heißt es jedoch, diese seiein nicht notwendig, da die Situation vor Ort mit den Gelände und Gebäudeelementen die Vorgaben für die Orientierung erfülle. Daher verzichtet man auf die Indikatoren.

Sondersitzung Gemeinderat: Am 1. April findet ab 10 Uhr in Unterwittbach eine Sondersitzung des Gemeinderats mit Begehung statt. Es geht unter anderem um das Biotopverbundnetz, klimaangepasstes Waldmanagement und das Biosphärenreservat.Straßenausbesserungen: Der Zeitvertrag für die Straßenausbesserungen im laufenden Jahr wurden für rund 2500 Euro brutto an die Firma Ebert-Tiefbau aus Schollbrunn vergeben.

Sportplatz Röttbach: Der Ballfangzaun in Röttbach wird für rund 8200 Euro erneuert. Der Auftrag ging an die Firma MSW Montage Bischbrunn. Rat Martin Kaufmann verwies in den Anfragen auf den alten Flutlichtmast der auf dem Sportplatz Röttbach liegt und entfernt werden muss. Außerdem erklärte er, dass Ausbesserungen des Sportplatzes nötig seien, da es dort Löcher gebe.

Schottergärten: Auf Anfrage von Rat Jan Klüpfel erklärte Bürgermeister Thoma, bisher habe es ein bis zwei Anfragen für die Fördermaßnahmen zur Umgestaltung von Schottergärten gegeben. Das Thema soll mit Infoveranstaltungen wieder aufgegriffen werden.

Mehr Parkplätze: Ein Bürger bat in der Sitzung darum, zu prüfen wo weitere öffentliche Parkplätze in der Marktgemeinde geschaffen werden können.

