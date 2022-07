Gemeinderat Kreuzwertheim in Kürze

Kreuzwertheim 27.07.2022

Glasfaserausbau: Für den Glasfaserausbau für Kreuzwertheim mit seinen Ortsteilen war ursprünglich mit der Deutschen Telekom vereinbart, dass der Ausbau erfolgt, wenn 40 Prozent der Hauseigentümer einen Vorvertrag abschließen (wir berichteten darüber).

Am 30. Juni 2022 hat die Telekom schriftlich mitgeteilt, dass diese Bedingung wegfalle.

Für einen kostenfreien Glasfaseranschluss wird es laut Netzbetreiber genügen, einen herkömmlichen Telekomanschluss zu besitzen.

Der Ausbau findet laut Unternehmen unabhängig von der Abschlussquote ab März 2024 statt und soll im gleichen Jahr beendet werden.

Betriebsführungsvereinbarung: Aufgrund der Umsatzsteuerpflicht wurde die öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen der Abwasserbeseitigung Wertheim (ABW) und der Gemeinde Kreuzwertheim über die Betriebsführung der Abwasserentsorgung angepasst.

Vergaben: In nichtöffentlicher Sitzung wurde der Auftrag für die hydraulische Ausrüstung für den neuen Hochbehälter Kreuzwertheim an die Firma Schuler aus Mosbach für rund 190.000 Euro vergeben.

Heimat- und Quätschichfest: Bürgermeister Klaus Thoma wies darauf hin, dass das 67. Heimat- und Quätschichfest Kreuzwertheim vom 2. bis 5. September geplant sei.

Am Freitag werde es neben der traditionellen Eröffnung eine Oldtimerausstellung geben. Am Samstag findet unter anderem der Kinder- und Seniorennachmittag statt, am Sonntag ökumenischer Gottesdienst und Festzug und am Montag Kesselfleischessen und Tag der Betriebe.

