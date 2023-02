Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Gemeinderat Freudenberg in Kürze

Freudenberg 07.02.2023 - 12:21 Uhr < 1 Min.

Feuerwehrgerätehaus:Einstimmig vergab der Gemeinderat die Funktechnik für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses Freudenberg an die Firma Leicht Funktechnik aus Eisingen für rund 142.000 Euro. Man liegt damit leicht unter der Kostenschätzung. Die Arbeiten umfassen den Funktisch, die Funktechnik und Einbauten für Funktisch und Serverschrank (Analog und Digitalfunk) sowie den Funkmast und die Dienstleistungen für Installation, Inbetriebnahme, Schulung und Dokumentation. Zum Einsatz kommen die Systeme, die im Landkreis üblich sind. Der 8,60 Meter hohe Funkmast wird auf der Gebäuderückseite Richtung Firma Kirchgäßner angebracht. Der Auftrag wurde am Dienstagvormittag an die Firma erteilt.

Informationen Bürgermeister: Schulsozialarbeit: Bürgermeister Roger Henning gab bekannt, dass mit der Jugendhilfe Creglingen eine Vereinbarung für die Umsetzung der Schulsozialarbeit in der Freudenberger Schulen abgeschlossen wurde. Die Kosten belaufen sich auf 35.800 Euro jährlich. Diese teilen sich zu je etwa einem Drittel Bund, Land und Kommune.

• Rosenmontagsumzug: Der Verwaltungsausschuss beschloss eine Preisanpassung für den Eintritt am Rosenmontagsumzug in der Kernstadt. Grund sind gestiegene Kosten in allen Bereichen. Jugendliche ab 14 Jahren und Erwachsene zahlen nun 4 Euro Eintritt, Kinder unter 14 Jahren sind frei.

• Ortsdurchfahrt Rauenberg: In den Faschingsferien 2023 erfolgen die erste Baumaßnahmen zur Verlegung von Glasfaser durch die BBV Deutschland. Die eigentliche Instandsetzung der Ortsdurchfahrt Rauenberg wird auf die Osterferien verschoben.

