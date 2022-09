Gemeinderat Freudenberg in Kürze

Freudenberg 13.09.2022 - 11:54 Uhr 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Neubau Feuerwehrgerätehaus: Wie Bürgermeister Roger Henning erklärte, habe man durch frühzeitige gemeinsame Ausschreibung der Arbeiten für Bauhof und Feuerwehrneubau bereits 2020 mehrere wirtschaftliche Angebote erhalten. Wegen des Ukraine-Kriegs seien jedoch in vielen Branchen teils erhebliche Preissteigerungen der erforderlichen Baustoffe festzustellen. Fünf am Neubau des Feuerwehrgerätehauses beteiligte Firmen hatten ihre Mehrkostenauflistung vorgelegt. Auf Basis einer Empfehlung des Bundesministeriums für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen für kommunale Auftraggeber führte man in einem Gespräch mit den betroffenen Firmen eine Einigung herbei. Die Mehrkostenforderung lag bei rund 160.000 Euro. Einstimmig stimmte der Freudenberger Gemeinderat am Montagabend zu, dass davon rund 54.000 Euro die Kommune übernimmt.

Solarpark: Einstimmig erklärte der Gemeinderat Freudenberg, keine Einwände gegen die Änderung des Flächennutzungsplans der Gemeinde Eichenbühl und die Aufstellung des Bebauungsplans »Solarpark Eichenbühl - Ebenheiderhof« zu haben. Auch der Ortschaftsrat Ebenheid hatte zugestimmt.

Ortsdurchfahrt Rauenberg: Der Landkreis Main-Tauber will voraussichtlich in den Herbstferien die Ortsdurchfahrt Rauenberg sanieren. Im Rahmen der Arbeiten wird die Stadt Freudenberg auch Arbeiten an Kanaldeckeln und Wasserleitungen vornehmen. Ursprünglich waren die Arbeiten schon für die Sommerferien vorgesehen.

Keine neue Markierung: Einstimmig sprach sich der Gemeinderat dafür aus, auf eine neue Fahrbahnrandmarkierung entlang der Ortsverbindungsstraße Wessental-Rauenberg aus Kostengründen zu verzichten. Die Kosten hätten bei rund 13.000 Euro gelegen. Rat Lars Kaller wies zudem darauf hin, dass Markierungen die Straße noch mehr verengten. Wichtig sei, dass sich die Fahrzeugführer an die 50-Stundenkilometer-Begrenzung halten. Rauenbergs Ortsvorsteher Siegbert Weis empfahl, bei passender Gelegenheit die Markierung lediglich im Bereich des Stromhäuschens aufzubringen.

Küche für den Schulungsraum: Der Auftrag für Lieferung und Einbau der Küche im neuen Feuerwehrgerätehaus wurde für rund 18.000 Euro an die Firma Möbel Kempf in Aschaffenburg vergeben.

Bürgermeisterwahl: Einstimmig sprach sich der Gemeinderat für zwei offizielle Vorstellungsrunden der drei Bürgermeisterkandidaten für die Wahl am 2. Oktober aus. Dann stellen sich die Bewerber vor und beantworten Bürger-Fragen. Der erste Termin ist am Mittwoch, 21. September, um 19 Uhr in der Raubachhalle Rauenberg, der zweite am Freitag, 23. September, um 19 Uhr in der Turnhalle Freudenberg.Spenden: Einstimmig nahm der Gemeinderat die Spenden an kommunale Einrichtungen für das erste Halbjahr 2022 an. Es waren insgesamt 2200 Euro für Feuerwehr, Jugendfeuerwehr und Helfer-vor-Ort-Gruppe.

Pfarrfest: Am Sonntag, 25. September, feiert die Pfarrgemeinde Rauenberg ab 9.30 Uhr ein Pfarrfest mit Segnung des neuen Außengeländes.

bdg