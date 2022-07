Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Gemeinderat Freudenberg in Kürze

Freudenberg 20.07.2022 - 12:08 Uhr < 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Grundsteuer: Bürgermeister Roger Henning berichtete von zahlreichen Anfragen der Bürger zu den Fragebögen des Finanzamts für die Neuberechnung der Grundsteuer in Folge der Grundsteuerreform. Die Gemeinde dürfe in diesem Zusammenhang nicht beraten, betonte er. Unsichere Bürger sollten beim Finanzamt nachfragen und sich dort beraten lassen oder gleich einen Steuerberater beauftragen. Henning wies auch darauf hin, dass es die Möglichkeit des Antrags in Papierform gibt und nicht nur elektronisch über das Elster-Portal. Die betroffenen Bürger müssten die gedruckten Antragsunterlagen selbst beim zuständigen Finanzamt anfordern.

Bürgermeisterwahl: Gabi Müssig wurde als neue Schriftführerin für die Bürgermeisterwahl 2022 einstimmig ernannt. Ihr Stellvertreter wird Nicolas Jahn.

E-Fahrzeug für Bauhof: Der kleine alte Unimog des Bauhofs mit dem Baujahr 1989 wurde für 25.600 Euro versteigert. Mit Teilen dieser Einnahmen wird ein Elektrofahrzeug »Elektrofrosch« angeschafft. Dieses wird dem Bauhof zur Pflege des Mainvorlands dienen, damit die Bauhofarbeiter dort ohne Abgase und geräuscharm unterwegs sein können.

Fluglärm: Rat Hartmut Beil kritisierte den derzeit stark zugenommenen Fluglärm über dem Stadtgebiet und den Ortsteilen. Bürgermeister Henning erklärte, dies hänge mit einem Probebetrieb des Flughafens in Frankfurt zusammen. Hier sollen andere Einflugschneisen und Höhen getestet werden, um die Städte Hanau und Offenbach zu entlasten.

Auch Henning sieht die neuen Routen als sehr unglücklich an und verwies auf anhängige Klagen mehrerer Kommunen aus dem Rhein-Main-Gebiet, die ähnlich belastet werden. Weitere Schritte will Freudenberg erst einleiten, wenn man sich mit dem Landrat des Kreises Miltenberg sowie weiteren Nachbarkommunen besprochen hat, um eventuell gemeinsam vorzugehen.

bdg