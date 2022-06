Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Gemeinderat Freudenberg in Kürze

Freudenberg 21.06.2022 - 12:37 Uhr 1 Min.

Städtebauliches Einvernehmen: Mit 13 Ja- und vier Nein-Stimmen erteilte der Gemeinderat das städtebauliche Einvernehmen zu einem privaten Bauantrag mit entsprechenden Befreiungen von den Vorgaben des Bebauungsplans. Es handelt sich um einen Anbau am bestehenden Carport und den Umbau von diesem zu einer Garage im Dürrbachweg. Der Anbau soll teilweise außerhalb des Baufensters liegen und als Grenzbebauung direkt an der Grundstücksgrenze zum Dürrbachweg entstehen. Die Räte, die den Bau ablehnten, befürchteten eine Sichteinschränkung im Bereich des Dürrbachwegs sowie negative Auswirkungen der Mauer auf die Fußgänger. Auch die Sorge, mit der Zustimmung einen Präzedenzfall für weitere solcher Befreiungen zu schaffen, wurde genannt. Die Entscheidung über den Bauantrag obliegt der Baubehörde des Landratsamts Main-Tauber-Kreis als Genehmigungsbehörde.

Bauflächen in Wessental: Bürgermeister Roger Henning gab bekannt, dass der Gemeinderat dem Verkauf zweier städtischer Bauflächen in Wessental in nichtöffentlicher Sitzung zugestimmt habe. Ein Verkauf sei aber wegen der gestiegenen Kosten für den Eigenheimbau nicht zustande gekommen.

Zisternenvorgaben: In der vorherigen Gemeinderatssitzung hatte ein Bürger angeregt, zusammen mit der Baugenehmigung den Einbau von Zisternen zu empfehlen oder vorzuschreiben. Irina Friesen, Leiterin Fachbereich II, erklärte nach Rückfrage beim Landratsamt, dies sei rechtlich nicht möglich. Die Möglichkeiten einer Zisternenpflicht habe man beim Aufstellen neuer Bebauungspläne.

Ortsdurchfahrt Freudenberg: Rat Hartmut Beil verwies auf die Lärmbelastung beim Überfahren abgesenkter Kanaldeckel in der Ortsdurchfahrt. Bürgermeister Henning berichtete zudem von Schäden an den Gehwegen durch Überfahren dieser mit Lastwagen. Die Gehwege gehören der Stadt. Die Ursache der Beschädigungen liegt, so Bürgermeister Roger Henning weiter, aber bei den Nutzern der Landstraße (L 2310) als Ortsdurchfahrt.

Daher werde die Verwaltung das Land auffordern, die Schadenskosten zu übernehmen. Zu den Kanaldeckeln erklärte Friesen, Ursache seien Unterspülungen nach Wasserrohrbrüchen oder Schäden an den Dichtringen. Zusammen mit Stadtwerken und Abwasserbetrieb Wertheim als Betriebsführung arbeite man an Lösungen.Raum für die Krabbelgruppe: Rat Hartmut Beil gab die Bitte von Bürgern weiter, kostenlos einen Raum für eine von Eltern gegründete Krabbelgruppe bereitzustellen. Dies wird das Familien- Senioren- und Integrationsbüro (FSI) prüfen.

Aktion »Gelbes Band«: Rat Siegbert Weis hatte die Idee, die Aktion »Gelbes Band« einzuführen. So könnten Obstbauern signalisieren, dass Dritte Obst von ihren Bäumen ernten dürften.

Bewässerung: Rätin Ellen Schnellbach schlug vor, übers Amtsblatt Baumpaten zu suchen, die öffentliche Bäume regelmäßig gießen.

