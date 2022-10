Gelungener Auftakt der Kerwa in Daddinga

Kirchweih: Das Fest geht am Wochenende munter weiter mit Musik, Brauchtum und Spaß

Wertheim 28.10.2022 - 12:44 Uhr 2 Min.

Die glücklichen Sieger beim Göügarsdânz am Donnerstag bei der Daddinga Kerwa.

Am Donnerstag fanden sich viele Besucher in der voll besetzten Mandelberghalle ein. Blasmusik von der Musikkapelle Dertingen und Leberwürste oder Bratwürste mit Kraut sind feste Bestandteile am ersten Kirchweihtag. Patrick Volk ist erster Vorsitzender des austragendenden Vereins, dem Fanfarenzug Fränkische Herolde Dertingen. Die örtliche Kerwa ist für ihn etwas ganz Besonderes. "Irgendwie spürt man da so eine besondere Stimmung. Es kommen sehr viele Einheimische, aber auch Gäste aus den umliegenden Ortschaften", sagt er. Die Kerwa feiere man in Dertingen schon viel länger als das Weinfest und man werde laut Volk in den nächsten Tagen wieder das traditionelle Brauchtum hochleben lassen.

Das mit dem Brauchtum ging schon am Donnerstag los. Göügarsdânz hieß der Programmpunkt. Man stelle sich vor: 25 Paare laufen um einen Stuhlkreis. An einem Stuhl hängt ein Hahn - der Göügar aus Plastik. Dieser wird von dem Paar, das gerade den Stuhl passiert, einen Stuhl weitergehängt. So geht das reihum, während die Kapelle einen Marsch spielt. Wenn nach mehreren Minuten der Wecker klingelt, gewinnt das Paar, das gerade den Göügar in der Hand hält.

Anja und Hartmut Diehm gewinnen

Die beiden haben dann den "Göügar raugadânzd". In diesem Jahr waren das Anja und Hartmut Diehm. Als Präsent erhielten die beiden Blumenstrauß, Schwartenmagen und Brot, das sogleich mit den anwesenden Gästen geteilt wurde. Die Paare, die nur knapp den Sieg verpasst hatten, die also vor und hinter dem Gewinnerpaar an der Reihe waren, erhielten ein Weinpräsent. Das waren Nicole und Martin Fiederling, sowie Hanna und Patrick Volk.

Am Wochenende steht in Dertingen noch viel auf dem Programm: Der Heraldische Abend in der Mandelberghalle beginnt am Samstag, 29. Oktober, um 18 Uhr. Der Fanfarenzug Fränkische Herolde Dertingen hat dazu befreundete Musikzüge eingeladen. Ihr Kommen haben zugesagt: Die Fanfarenzüge Fränkische Herolde aus Höhefeld, Kützbrunn, Unterschüpf und Neubrunn, sowie der Fanfarenzug der Stadt Osterburken. Neben den musikalischen Darbietungen der Gäste, dürfen sich die Besucher auch auf die "Schoppendales" freuen. Im Verlauf des Abends ist ein Gemeinschaftsspiel aller Fanfarenzüge geplant.

Am Sonntag, 30. Oktober, gibt es in der Mandelberghalle ab 11 Uhr Mittagessen, bei dem die traditionellen Kerwa-Schnitzel serviert werden. Um 13 Uhr startet der Umzug an der Halle mit der SGB (Saugeilen Band) Kerwa Neubrunn und den Kerwamädle durch den Ort. Die Kerwamädle werden die Kerwa ausgraben und im Anschluss den Kerwazäidl verlesen.

Im Pausenhof findet am Nachmittag der Göügarschchor statt - ein überdimensionales "Topf-Klopfen" für Kinder im Alter zwischen 8 und 14 Jahren. Der Gewinner darf sich über einen lebenden Hahn freuen. Ab 16 Uhr spielt der Musikverein Uissigheim. nast

Nadine Strauß