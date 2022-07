Gelenkprothesen als Chance für mehr Lebensqualität

Vortrag: Stephan Vögeli informiert über Möglichkeiten und darüber, wann eine OP sinnvoll ist

Wertheim 03.07.2022 - 10:56 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Stephan Vögeli, Chefarzt Orthopädie und Unfallchirurgie der Rotkreuzklinik Wertheim, referierte über die Möglichkeiten und Chancen von Gelenkprothesen. Foto: Birger-Daniel Grein

Seine Schwerpunkte waren dabei Hüft- und Knieprothesen, da diese am häufigsten vorkommen. Einleitend ging er auf Ursachen und Symptome der Gelenkschäden sowie die Diagnostik ein. Rechnerisch gebe es in Wertheim 130 Fälle für neue Hüftgelenke pro Jahr, bei Kniegelenken seien es 100 und bei Schultergelenken 30. Schultergelenkprothesen würden zumeist in Folge von Brüchen eingebaut.

Das Behandlungsziel einer Prothese sei eine bessere, schmerzfreie Beweglichkeit. Die subjektive Zufriedenheitsquote der Patienten sei laut Befragungen hoch. Bei Patienten der Rotkreuzklinik Wertheim liege sie bei Hüftprothesen bei 98 Prozent, beim Knie bei 80 Prozent und bei Schulterprothesen bei rund 90 Prozent. Im Qualitätsbericht der AOK zur Prothetik werde der Wertheimer Klinik bei Knieprothesen das Prädikat überdurchschnittlich gut verliehen, bei Hüftprothesen erreiche man durchschnittlich gut. Auch damit stehe man auf der Stufe bekannter Krankenhäuser.

Vögeli betonte, den Zeitpunkt der OP bestimme immer der Patient. Wenn ein Röntgenbild für eine OP spreche, der Patient aber keine Probleme habe, operiere man nicht. Zudem müssten erst alle nichtoperativen Behandlungsmöglichkeiten ausgeschöpft sein. Möglich seien unter anderem Physiotherapie, Medikamente inklusive Spritzen ins Gelenk, Magnetfeldtherapie, Bestrahlung und teilweise auch Hausmittel.

"Die Entscheidung für eine OP sollte sich aber nicht am Lebensalter orientieren", betonte er. Mit den heutigen Konzepten versorge man auch jüngere Patienten mit Gelenkprothesen, wenn sie dadurch ihre Lebensqualität verbesserten. Die Prothesen müssten zwar nach einer gewissen Zeit ausgetauscht werden, dies kalkuliere man aber ein. Auch nach oben hin gebe es keine Altersgrenze. "Meine älteste Patientin, der ich eine Knieprothese einbaute, war 103 Jahre alt."

Zum Ablauf erklärte er, der Patient werde am OP-Tag stationär aufgenommen. Die Gelenkprothese sei sofort nach der OP voll belastbar. Bereits am OP-Tag könne der Patient damit beispielsweise ohne Gehhilfen auf Toilette gehen. In Wertheim beginne man ab dem Tag nach der OP mit der Mobilisierung. Der Aufenthalt in der Klinik dauere vier bis zwölf Tage, je nach individuellem Genesungsforschritt. Es schließe sich eine drei- bis vierwöchige Reha an. Im Main-Tauber-Kreis gebe es noch keine ambulanten Angebote dafür.

Rund 90 Prozent der Prothesen funktionierten über mindestens zehn bis zwölf Jahre. Eine Operation zu deren Wechsel sei inzwischen mit sehr gut funktionalem Ergebnis möglich. Kniegelenke könne man drei- bis viermal Wechseln, bei der Hüfte werde es ab dem zweiten Mal schwieriger. Hüftprothesen hielten aber auch länger. Die Operationen seien unter Vollnarkose oder Spinalanästhesie möglich. Vögeli bietet im Krankenhaus auch ambulante Untersuchungen und Beratungen an. Dazu benötigen die Patienten eine Überweisung vom Orthopäden oder (Unfall-)Chirurgen, alternativ eine Einweisung des Hausarztes. Auch mit dieser könne man eine ambulante Untersuchung wahrnehmen, ohne in der Klinik zu bleiben.

bdg