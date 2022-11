"Leichtfertige Geldwäsche" in Wertheim

Amtsgericht: Zwei Frauen auf der Anklagebank - Kontakte ins Ausland

Wertheim 17.11.2022 - 12:43 Uhr 3 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

In zwei voneinander unabhängigen Verfahren ist am Mittwoch am Wertheimer Amtsgericht sogenannte leichtfertige Geldwäsche verhandelt worden. Symbol-Foto: Patrick Seeger/dpa

Die angeklagten Frauen haben nichts über die Hintergründe offenbart - höchstwahrscheinlich aber ist es die nigerianische Mafia. Laut Einschätzung diverser europäischer Polizeibehörden hat diese nigerianische Mafia in diversen »Arbeitsfeldern«, wie Drogen, Prostitution und Internetkriminalität, andere weltweit operierende kriminelle Organisationen längst hinter sich gelassen.

Die Rede ist von globalen Erträgen im mindestens dreistelligen Milliardenbereich und von allergrößter Brutalität. Die »Schwarze Axt« - so heißt die Organisation, die aus einer studentischen Empowerment-Bewegung an der Universität von Benin-City hervorgegangen ist - zieht in Europa meist nigerianische Asylbewerber in ihre Geschäfte hinein. Die meisten nigerianischen Flüchtlinge suchen aktuell in Italien und Frankreich um Asyl nach, in Deutschland boomte die Zahl von 2016 bis 2019. Damals waren es laut Bundesamt für Migration knapp 40.000 Nigerianer, die hier Asyl suchten. Derzeit kommen weniger Nigerianer nach Deutschland. 2020 lagen sie auf Platz fünf der Statistik und machten laut Bundesinstitut für Bevölkerungsentwicklung 3,2 Prozent aller Asylantragsteller aus.

Täter oder Opfer?

Ob die beiden jetzt am Amtsgericht angeklagten Frauen Täter, Opfer oder beides lässt sich nicht sagen, da sie über die Hintermänner keine Angaben machten. In einem verknüpften Fall wird gegen einen, früher in Hardheim wohnhaften Nigerianer wegen Bandenkriminalität ermittelt. Der angeklagten Geldwäsche lagen Fälle von deutschlandweiter Internetkriminalität zugrunde, meist ging es um »Woman-Scamming«. Eine 46-jährige Zeugin aus Lauingen schilderte dem Gericht, wie sie über das Internet und falsche Liebesversprechen um gut 2200 erleichtert worden war. In ihrem Fall ging es um einen vermeintlichen Amerikaner, der auf einer Bohrinsel vor der türkischen Küste festsaß.

Hoher Arbeitslohn

Zwei Millionen Euro an Arbeitslohn habe er sich bar auszahlen lassen. Das Paket wollte er an die Lauinger OP-Schwester schicken. Zusammen mit den Trackingdaten kam die Aufforderung, gut 2200 Euro zu zahlen. Das Geld kam zurück, das Konto war nicht mehr erreichbar, auf Nachfrage wurde der Frau ein neues Konto angegeben. Sie überwies erneut.

Ihr Geldinstitut machte sie dann auf die Gefahren und den Geldwäscheverdacht aufmerksam, der Bankmitarbeiter begleitete die Frau sogar zur Polizei. Sonst hätte sie es aus Scham wohl nicht angezeigt, sagt die 47-Jährige vor Gericht. Verlesen wurde auch die Aussage einer Frau aus Bayern. Der war vorgegaukelt worden, sie helfe einem amerikanischen Arzt, der dem Druck in der Armee nicht mehr standhalte. Dort wurde dann mit einem Major hin- und hergeschrieben, der sich vorgeblich für den Arzt einsetzte.

Ausweisdaten übermittelt

In beiden Fällen haben die vermeintlich Hilfesuchenden alles getan, um glaubwürdig zu sein, Fotos von der Arbeit geschickt, auch Ausweisdaten übermittelt. Im Falle des »Arztes« waren Zahlungen notwendig, um ihn auszulösen, später dann, um ihn mit dem Hubschrauber auszufliegen zu lassen. Auch das Geld der Frau aus Bayern war weg. Als sie offenbarte, nicht mehr zahlen zu können, brach der Kontakt ab. Ein als Zeuge geladener Polizist sagte, dass er von einer hohen Dunkelziffer ausgehe, viele Opfer schämten sich und stellten keine Anzeige.

Jetzt kommen die beiden Frauen aus Wertheim ins Spiel. Auf deren Konten war das Geld der Geschädigten überwiesen worden, die Frauen hatten es auf andere Konten weiter überwiesen, teilweise angeblich auch in bar übergeben.

Bei der ersten Beklagten, einer 25-Jährigen, ging es im konkreten Fall um rund 6000 Euro - insgesamt hatte sie rund 25.000 Euro auch aus anderen noch unklaren Fällen überwiesen bekommen und verteilt. Im Fall der zweiten 33-jährigen Nigerianerin waren knapp 5000 Euro angeklagt. Beide Frauen, sie sind seit 2017 in Deutschland, gaben an, dass sie ihren nigerianischen Landsleuten nur hatten helfen wollen. Der eine Kontakt sei in Italien, der andere auf einer Babyparty in Düsseldorf zustande gekommen.

In lockerem Kontakt

Die Männer seien in lockerem Kontakt geblieben und hätten zu einem späteren Zeitpunkt dringende Hilfe von ihnen erbeten. Die Frauen sollten das Geld annehmen und weiterleiten, weil es Probleme mit den Geschäftskonten der Männer gebe, die Zahlungen aber wichtig seien. Der eine Nigerianer habe Hope, der andere Toni geheißen. Letzterem hatte die ältere der beiden Beklagten angeblich mehrmals auch am Wertheimer Bahnhof Geld übergeben. An Nachnamen, Wohnorte oder Kontaktdaten der Männer konnten die Frauen sich bei Gericht nicht erinnern.

Die Ältere von beiden hatte jedoch bei der Hausdurchsuchung durch die Polizei ihr Handy verschwinden lassen. Die Annahme des als Zeugen geladenen Polizisten ging dahin, dass brisante Daten vernichtet werden sollten. Das Gericht erkundigte sich nach der Einschätzung der Polizei, ob den Frauen, nun, da sie aufgeflogen seien, Nachteile durch die unbekannten Hintermänner erwachsen könnten.

Frauen nun »verbrannt«?

Der als Zeuge geladene Polizist schätzt es so ein, dass die Frauen den Geldwäschern im Hintergrund nun als »verbrannt« gelten. Neue Frauen aus Nigeria mit frischen Bankkonten würden nachrücken.

Die beklagten Frauen wurden jeweils zu Geldstrafen verurteilt. Die eine muss 120 Tagessätze zu jeweils 30 Euro zahlen, zudem Wertersatz in Höhe der angeklagten 6000, die zweite Frau wurde zu 60 Tagessätzen á 30 verurteilt und zum Wertersatz von knapp 3000 Euro.

Die Höhe des jeweiligen Tagessatzes ergibt sich aus den Einkommen der Frauen. Beide beziehen für sich und ihre Kinder Sozialleistungen von jeweils rund 1500 Euro pro Monat.

MICHAEL GERINGHOFF