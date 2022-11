Geld für die Sanierung der Wertheimer Burg ist da

Gemeinderat in Kürze: Kindertagesstättenbedarfsplan für 2023/2024 beschlossen

Wertheim 24.11.2022 - 00:00 Uhr < 1 Min.

Zudem habe Kämmerer Dieter Friedlein weitere 80.000 Euro »im Haushalt gefunden«. Das Geld ist Teil eines insgesamt rund 890.000 Euro teuren Sanierungsvorhabens verschiedener Mauerabschnitte, an Fassaden und dem Gewölbe von Palas und Kapellenbau.

Der Gemeinderat Wertheim hat am Montag zahlreiche Beschlüsse ohne Beratungen gefasst, die in den jeweiligen Ausschüssen bereits vorberaten worden waren.

Neues Löschfahrzeug: Die Freiwillige Feuerwehr Wertheim, Abteilung Stadt, wird ein neues Löschgruppenfahrzeug LF 20 erhalten. Das Fahrzeug kostet rund 550.000 Euro und soll 2024 in Wertheim ankommen.

Kita-Bedarfsplanung: Ohne Gegenstimme hat der Gemeinderat den Kindertagesstättenbedarfsplan für 2023/2024 beschlossen. Der Plan sieht für jedes Kind in Wertheim einen Betreuungsplatz vor, wenn auch nicht immer in dem Ort, in dem Eltern und Kinder wohnen. Eine Warteliste soll es in Wertheim nicht geben. Zudem sieht die Verwaltung beim Ausbau von Kita-Plätzen für Kinder über drei Jahren nur noch an einzelnen Standorten und in verschiedenen Einrichtungen Bedarf.

Gebühren steigen: Der Gemeinderat stimmte der Erhöhung der Abwassergebühren zu. Ab 2023 werden für einen Kubikmeter Schmutzwasser in Wertheim 2,05 Euro erhoben. Der Gemeinderat Wertheim hat die Planungen für drei neue Wohngebiete auf den Weg gebracht. Jeweils ohne Gegenstimmen wurden die Neubaugebiete in Sachsenhausen und in Nassig beschlossen. Niederschlagswassergebühr beträgt dann 0,29 Euro je Kubikmeter.

