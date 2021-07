Gelände »Großschnabel« in Freudenberg mit großer Wohnbaufläche?

Gemeinderat: Verwaltung hat zusammen mit Büro Klärle aus Bad Mergentheim den Flächennutzungsplan überarbeitet - Anpassungen einstimmig angenommen

Im Laufe des Verfahrens hat sich der Gemeinderat schon mehrfach mit dem Entwurf des zuständigen Mitarbeiters im Planungsbüro Joachim Ettwein beschäftigt. Am Montagabend stellte der Diplomgeograph das Ergebnis der ersten Anhörung von Trägern öffentlicher Belange und Bürger vor.

Insgesamt 54 Seiten umfasst die Zusammenstellung der Anregungen und Änderungswünschen von Behörden, Ämtern und der Öffentlichkeit, die aufgefordert waren, den Entwurf zu beurteilen. »Von den befragten Behörden sah die Hälfte ihre Belange nicht berührt, und insgesamt sind 20 Stellungnahmen eingegangen«, berichtete Ettwein.

Dabei hätten häufig verschiedene Ämter, beispielsweise aus dem Landratsamt ihre Beurteilung für den Entwurf abgegeben. »Dabei ist man sich innerhalb der Ämter nicht immer einig, denn das Umweltamt sieht den Plan anders als das Landwirtschaftsamt.«

Von mehreren Behörden wurde moniert, dass das temporäre Kiesabbaugebiet im Bereich des Tremhofs nicht im Plan abgebildet wird.

»Das war ein Versäumnis, das nachgeholt wird«, gestand Ettwein. Sehr ausführlich habe sich die Firma Rauch zu dem Entwurf geäußert, erklärte der Diplomgeograph, der dem Unternehmen letztlich zustimmte, dass die Gesamtfläche des Werks I als Mischgebiet und nicht wie im Entwurf vorgesehen mainseitig als Wohnbaugelände und bergseitig als Mischgebiet ausgewiesen werden sollte.

Einig war man sich im Gremium, dass der Schwerpunkt der Entwicklung auf dem Rauch-Gelände liegen sollte, aber trotzdem wolle man eine Alternativfläche sowohl als Wohn- als auch als Mischgebiet ausweisen.

Große Enttäuschung

Deshalb war die Enttäuschung groß, als das geplante für Wohnbebauung vorgesehene Gelände »Bei der Pfarr«, zwischen Friedhof und Sportplatz, von den Fachbehörden abgelehnt wurde, weil dieses Gelände als Standort der Ursprungsgemeinde Lulligescheid eventuell ein Bodendenkmal sein könnte.

Alternativ soll jetzt das als Sondergebiet ausgewiesene Gelände »Großschnabel« als Wohnbaufläche weiterverfolgt werden, beschloss der Gemeinderat.

Bedenken hatte der Regionalverband Heilbronn-Franken außerdem gegen die Ausweisung einer Fläche im Bereich »Untere Schieß« als Mischfläche, wo kleinere bis mittlere Unternehmen angesiedelt werden sollen. Allerdings sei das Areal regionalplanerisch als Vorranggebiet Erholung ausgewiesen. Da eine Änderung dieser Ausweisung wahrscheinlich nicht mehr im Verlauf des jetzigen Verfahrens erreicht werden kann, entschied der Gemeinderat, dass er vorläufig herausgenommen werden soll und man zu einem späteren Zeitpunkt ein Änderungsverfahren anstrengen wird. Festhalten wollen Gemeinderat und Verwaltung allerdings an der Ausweisung von Wohnbauflächen im Bereich Brunnengasse und eines Mischgebiets im Bereich »Katzenäcker« in Boxtal, auch wenn diese Areale ebenfalls der Erholung dienen sollen. Grundsätzlich hatten alle Behörden gegen die vorgesehenen FNP-Festlegungen in den Ortschaften nichts einzuwenden. Änderungswünsche ergaben sich vorwiegend im Stadtbereich. Letztlich stimmte der Gemeinderat einstimmig den von Ettwein und der Verwaltung vorgeschlagenen Anpassungen zu.

