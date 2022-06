Letzte Runde im Streit zwischen Wertheim und der Aschaffenburger Firma Hörning?

Tauberbrücke

Wertheim 09.06.2022 - 14:12 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Die 2017 fertig gestellte Tauberbrücke in Wertheim ist immer noch Streitpunkt zwischen der Stadtverwaltung und der Baufirma. Ein Gutachten über mögliche Baumängel an dem Bauwerk, das jetzt vorliegt, soll den Streit über die Baukosten schlichten. Foto: Gunter Fritsch

Allerdings, so der Leiter der städtischen Bauabteilung, Armin Datller, gegenüber dieser Redaktion, werden die Ergebnisse des Gutachtens wohl erst im Herbst auch im Gemeinderat vorgestellt werden. Der Rat wird dann auch über die Frage beschließen müssen, wer für welche Baukosten aufzukommen hat. Es geht nach Informationen dieser Redaktion um Forderungen in Höhe von 1,5 Millionen Euro, die beide Seiten gegenüber der jeweils anderen Partei geltend gemacht haben. Als Grund für die Präsentation der Ergebnisse erst im Herbst sagte Dattler, dass das Gutachten »noch bearbeitet werden« müsse.

Spannend dürfte die Präsentation im Gemeinderat allemal werden, geht es für beide Parteien letztlich um viel Geld. So soll in dem Gutachten auch die Frage geklärt werden, wer die etwa 150.000 Euro teure Ausbaggerung der Tauber mit einem Spezialschiff bezahlen muss. Die war notwendig geworden, weil es während der Bauarbeiten im Juni 2016 nach intensiven Regenfälle binnen weniger Stunden zu einem Hochwasser in der Tauber gekommen war. Dabei waren große Mengen einer Baustraße im Fluss weggespült worden. Die Schotterstraße war von der Baufirma im Fluss verlegt worden, damit die Baufahrzeuge den Mittelpfeiler des Bauwerks besser herstellen konnten.

Mehrfach nachgebessert

Schon während der Bauzeit, die alte Querung des Flusses war 2016 abgerissen und durch das neue Bauwerk an gleicher Stelle ersetzt worden (siehe: Chronologie), war es immer wieder zu Streit über die aus Sicht der Stadt Wertheim mangelhafte Ausführung einiger Gewerke und Ausschreibungsdetails gekommen. Mehrfach besserte die Baufirma an der Brücke nach, unter anderem auch an den Handläufen und den Brückengeländern.

Die Firma Adam Hörnig hatte stets alle Vorwürfe der Stadt zurückgewiesen und den Verdacht geäußert, die Stadt wolle die durch Umplanungen entstandenen Mehrkosten wieder hereinholen, indem man Forderungen an das ausführende Unternehmen stelle. Walter Hörnig von der Adam Hörnig Baugesellschaft mbH sagte gegenüber dieser Redaktion, dass seine Firma das jetzt vorliegende Gutachten analysiert habe und man sich derzeit in »guten Gesprächen« mit der Wertheimer Bauverwaltung befinde.

Hörnig zeigte sich zuversichtlich, dass es bis zum Herbst zu einer für beide Seiten tragbaren Lösung kommen könne. Dazu müsse es allerdings auch zu Gesprächen über »die Vielzahl von Mängeln« kommen, die die Stadt geltend gemacht habe. Die könne seine Firma so nicht anerkennen. Er erinnerte zugleich daran, dass die Klage seiner Firma vor dem Landgericht Mosbach gegen die Stadt nur ruhe und es noch immer zu einer Verhandlung kommen könne, sollte es auf Basis des Gutachtens keine Einigung geben. Umgekehrt hat auch die Stadt Wertheim Klage vor dem Landgericht gegen die Firma Hörnig erhoben.

Die Kosten für die Ausbaggerung der Tauber in Höhe von 150.000 Euro will die Firma Adam Hörnig nicht übernehmen, machte Walter Hörnig im Gespräch mit dieser Redaktion zudem deutlich. Die Baustraße sei sachgerecht ausgeschrieben gewesen und ausgeführt worden. Bei dem Hochwasserereignis habe es sich um »höhere Gewalt« gehandelt, für die die Baufirma nicht in Haftung genommen werden könne. Zudem erinnerte Hörnig daran, dass die Stadt Wertheim ohnehin eine Ausbaggerung der Tauber am Wertheimer Jachthafen geplant hatte.

Chronologie: Streit um die Tauberbrücke Die neue Tauberbrücke Wertheim wurde 2016 nach Abriss der alten Brücke an gleicher Stelle neu gebaut und im März 2017 für den Verkehr freigegeben. Die Stadt hatte ursprünglich mit Baukosten in Höhe von etwa 3,9 Millionen Euro kalkuliert. Schon während der Bauausführung war es zu Streitigkeiten über die Arbeiten gekommen, immer wieder besserte die beauftragte Aschaffenburger Firma Adam Hörnig auch nach. Bis Ende 2017 waren beide Parteien um eine außergerichtliche Einigung bei Streit um Baumängeln bemüht, dann klagte die Stadt gegen die Baufirma. Ein Ende 2019 vor dem Landgericht Mosbach angesetzter Gerichtstermin wurde schließlich abgesagt, nachdem sich beide Parteien auf ein Sachverständigengutachten geeinigt hatten. Erst im Herbst 2020 kam es dann aber zu einer Einigung, welcher Fachmann das Gutachten erstellen soll. Wenn dieses Gutachten vorliegt, seien beide Parteien an die Aussagen gebunden, hatte es damals geheißen. Weitere zwei Jahre dauerte schließlich, bis der Gutachter jetzt seine Expertise den beiden Parteien vorgelegt hat. Voraussichtlich im Herbst will die Stadt Ergebnisse im Gemeinderat öffentlich präsentieren. gufi