Gehobenes Kunsthandwerk in bester Qualität im Kloster Bronnbach

Markt: Verkäufer und Käufer treffen sich nach vier Jahren wieder unter strengen Auflagen

Wertheim-Bronnbach 21.11.2021

Kunsthandwerk in hervorragender Qualität bot am Wochenende bereits zum zehnten Mal der Markt "Unikat sucht Liebhaber" im Kloster Bronnbach Diese einem venezianischen Beispiel nachempfundene Maske aus Leder war einer der "Hingucker" des Marktes.

Fünfmal musste der Markt verschoben werden, bevor er jetzt stattfinden konnte, erklärt die Veranstalterin. Eigentlich sei er für März vergangenen Jahres geplant gewesen und dem ersten Lockdown zum Opfer gefallen. In den vergangenen Tagen habe sie befürchtet, dass er wieder abgesagt werden müsse. Aber unter strengsten Sicherheits- und Hygieneauflagen durfte die Verkaufsausstellung doch stattfinden. Entsprechend wurden am Eingang nicht nur Impf- oder Genesenen-Nachweise kontrolliert, sondern auch alle Besucher darauf hingewiesen, dass sie in den Räumen ihre Maske tragen müssen.

Das Angebot der knapp 30 ebenfalls "maskierten" Händler, die aus allen Teilen Deutschland kamen, bildete auch dieses Mal einen attraktiven Gegenpol zu industrieller Massenproduktion und anonymem Internethandel. "Bei der Vergabe der Standplätze ist mir sehr wichtig, dass die Teilnehmer ihr Handwerk verstehen und die Besucher mit ihren Produkten zum Staunen bringen", freute sich Hackenbeck, über das trotz einiger Absagen attraktive Angebot, das auch die Kunden begeisterte, auch wenn der eine oder andere den Abstecher in die neue Galerie vermisste. "Darauf mussten wir verzichten, weil die Treppe sehr eng ist und wir dien Begegnungsverkehr vermeiden wollten", so die Organisatorin.

Wie sehr die Händler die Begegnung mit Kunden in der besonderen Atmosphäre des Klosters vermisst haben, war an fast jedem Stand zu spüren. Sichtlich genossen Kunsthandwerkerinnen wie Birgit Mayer-Tauber aus Rödermark, die sich in der Coronazeit mit der Produktion von Masken über Wasser gehalten hat, den Austausch mit Kunden und Kolleginnen. Die Herstellerin von Mode und Accessoires für Frauen, die das Besondere lieben, so die Eigenwerbung, beschloss, mit Laura Zieger aus Würzburg eine Kooperation einzugehen. Sie steckte ihr den bunten Schmuck an den Hut, den die Modistin geschaffen hatte. Angesichts der Namen ihrer Ateliers bietet sich eine Zusammenarbeit geradezu an, denn die eine nennt ihre Werkstatt "Gutgemacht", die andere "Hutgemacht".

Schuhe aus Spanien

Ihren ersten Auftritt in Bronnbach hatte Jane Kusy aus München, die mit handgefertigten Schuhen aus Spanien handelt. "Als ich 2018 in einen Laden eines Schuhlabels aus Barcelona lief, war es um mich geschehen. Ich verliebte mich augenblicklich in die außergewöhnlichen Designs, die bunten Farben und die großartige Passform", schwärmte die Händlerin.

Alle befürchten sie, dass angesichts der Absage von Weihnachtsmärkten allerorten die Situation für die Markthändler in den kommenden Wochen und Monaten wieder deutlich schlechter wird. "Normalerweise bin ich zwischen dem zweiten und dritten Advent bei einer Verkaufsausstellung in einem Nürnberger Museum, aber nachdem die Weihnachtsmärkte in Bayern jetzt alle abgesagt wurden, gehe ich davon aus, das ich am Montag ebenfalls eine Absage dieses Marktes bekommen werde", sagte Heike Heim aus Nürnberg, die Taschen und Silberschmuck anbietet. Neben Hüten, Accessoires und Schmuck wurden auf dem Markt Upcycling-Möbel und -kleidung, Leder, Keramik sowie kunstvoll gestaltete Brillen und Postkarten sowie Papierkunst angeboten.

