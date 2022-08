Gehen jetzt die Lichter in Wertheimer Geschäften aus?

Energiesparverordnung: Ab 1. September betrifft es auch den Einzelhandel

Wertheim 29.08.2022 - 12:18 Uhr 4 Min.

Wie wird es nach dem 01.09. sein? Auch aktuell sind abends nicht mehr alle Geschäfte am Wertheimer Marktplatz beleuchtet.

Die Bundesregierung hat eine neue Energiesparverordnung erlassen, die bereits am 01. September in Kraft tritt. (Auszüge siehe Hintergrund) Was bedeutet diese Verordnung für die Innenstädte? Wie stehen die Ladenbesitzer dazu? Was sagt die Polizei? Unser Medienhaus hat sich in Lohr, Marktheidenfeld und Wertheim umgehört und bei der Pressestelle des Polizeipräsidiums Heilbronn nachgefragt.

Angelika Winkler hat bereits Rückmeldung von den Mitgliedern der Werbegemeinschaft Lohr, deren Vorsitzende sie ist. Sie spricht von Bevormundung durch die Bundesregierung. Es sei nicht nachvollziehbar, dass es schon wieder neue Auflagen für den Handel gebe. Das stoße auf Unverständnis. Energiesparmaßnahmen durch Energiesparlampen, Zeitschaltuhren seien bereits gang und gäbe. Die Händler hätten während der Pandemie zwei Jahre lang weniger Kunden bedienen dürfen. Die Auflagen würden die Ladenbesitzer zunehmend erschlagen, und es sei kein Ende abzusehen. An der Plakataktion im Rahmen der Energiespar-Initiative des Handelsverbands werde man sich nicht beteiligen. Winkler weist darauf hin, dass im Herbst wohl jeder Händler für sein Geschäft das richtige Maß aus Licht und Schatten heraussuchen wird. An tristen Tagen müsse beleuchtet werden - auch in den Abendstunden nach Schließung. "Das dient nicht nur der Attraktivität und Sicherheit einer Innenstadt, sondern ist ein Service am Kunden", erklärt die Vorsitzende.

Klimaanlage ist aus

Bernd Maack, der Vorsitzende des Vereins Stadtmarketing Wertheim, sieht auch keine Notwendigkeit, sich an der Plakataktion zu beteiligen. "Das ist abstrus," findet er. Er sehe keine großen Auswirkungen durch die Verordnung, denn man spare ja "Putin sei Dank" ohnehin schon und werde in der Heizperiode die Türen geschlossen halten. In seinem Geschäft bleibe momentan die Klimaanlage aus, und die Kunden zeigten Verständnis. Gewisse Einschränkungen sollte man in Kauf nehmen, aber das Geschäft müsse beleuchtet sein, damit die Kunden sehen, dass offen ist. Die Außenbeleuchtung habe man schon ausgeschaltet. Im Winter mache niemand Schaufensterbummel, und auch die Außengastronomie gebe es dann nicht mehr. "Ich sehe das eher entspannt", so Maack.

Auch Petra Streitenberger, die Zweite Vorsitzende der Werbegemeinschaft Marktheidenfeld, sagt, sie würden mit der Verordnung klarkommen. Seit Corona gebe es eine Fülle von Vorschriften, die sich ständig änderten. Das sei man schon gewohnt. "Wir gehen mit gutem Beispiel voran", sagt ihr Ehemann Ansgar. Man habe eine Zeitschaltuhr eingebaut, die um 22 Uhr die Schaufensterbeleuchtung ausschaltet. Die Klimaanlage laufe nur noch "dezent", und er verstehe die Verordnung so, dass die Türen, wenn sie Fluchttüren wären, sogar in der Heizperiode aufbleiben müssten. "Es wird nichts so heiß gegessen, wie es gekocht wird", meint Petra Streitenberger, und wegen der Plakate werde man sich absprechen.

Kempf: Geringes Einsparpotenzial

Der Wertheimer Gastronom, Ladenbesitzer und Hotelier Stefan Kempf, der auch Gemeinde- und Kreisrat ist, stellt fest, es sei Fakt, dass "wir jetzt schon Energie sparen, wo wir können." Er könne sich auch mit den dunklen Schaufenstern anfreunden, da in Wertheim nach 18 Uhr ohnehin relativ wenig los ist. Das Einsparpotenzial bezweifelt er allerdings. Da gebe es sicherlich andere Dinge, wo man wirklich Energie sparen könne. "Wertheim alleine wird die Füllstände der Gasspeicher wohl eher nicht beeinflussen", gibt Kempf zu bedenken.

Auf Nachfrage, wie die Verordnung im Wertheim Village umgesetzt werde, gibt es von der Value Retail Pressesprecherin Rabea Möller dieses Statement: "Wir werden die am 01. September 2022 in Kraft tretende Energiesparverordnung selbstverständlich in vollem Umfang umsetzen." Details dazu gibt es noch nicht.

Wegen des Sicherheitsaspekts im Rahmen der geringeren Beleuchtung haben wir beim für Wertheim zuständigen Polizeipräsidium Heilbronn nachgefragt. Annika Grundbecher von der Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit teilt mit, dass Licht grundsätzlich einen präventiven Charakter hat und dazu beitragen könne, Straftaten zu verhindern beziehungsweise deren Aufklärung zu erleichtern. Die konkreten lokalen Gegebenheiten seien dabei in ihrer Gesamtheit zu berücksichtigen. Fassadenbeleuchtungen alleine seien nur in geringem Umfang zur Prävention von Straftaten geeignet. Da müssten andere Vorkehrungen hinzukommen.

Hintergrund: Tür zu und Licht aus Ab dem 1. September gilt bundesweit die "Verordnung zur Sicherung der Energieversorgung über kurzfristig wirksame Maßnahmen". Betroffen davon ist auch der Einzelhandel mit folgenden Maßnahmen, die in den Paragrafen 10 und 11 der Verordnung ausgeführt sind. So heißt es da, dass "in beheizten Geschäftsräumen des Einzelhandels das dauerhafte Offenhalten von Ladentüren und Eingangssystemen, bei deren Öffnung ein Verlust von Heizwärme auftritt, untersagt" ist. Ein Offenhalten des Ein- oder Ausganges ist nur dann gestattet, wenn die Türen als Fluchtwege erforderlich seien, so die Verordnung. Auch Werbeanlagen dürfen von 22 Uhr bis 16 Uhr des Folgetages nich mehr beleuchgtet oder angestrahlt werden, heißt es aus dem Bundesministerium für Wirtschaft und Umweltschutz. Dies gelte nicht, wenn die Beleuchtung zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit oder zur Abwehr anderer Gefahren erforderlich sei und nicht kurzfristig durch andere Maßnahmen ersetzt werden könne. Der Handelsverband Deutschland hat für seine Mitglieder unterdessen eine Plakataktion initiert, mit der auf die beiden Energiesparmaßnahmen aufmerksam gemacht und bei den Kunden für Verständnis geworben wird. pfs

Zwischenruf: Eindeutigkeit sieht anders aus Dass Händler mit der neuen Verordnung zur Energieeinsparung relativ entspannt umgehen, ist erstaunlich. Eindeutig sind die den Einzelhandel betreffenden Paragrafen nämlich nicht. Was ist mit "Eingangssystemen" gemeint? Sind das automatisch öffnende und schließende Türen, die sich bei Annäherung bewegen? Oder sind das Luftschleusen, bei denen der Eingang immer offen ist, die man von Kaufhäusern kennt und die eine Unmenge von Energie verbrauchen? Kann es sein, dass Fluchttüren offen gehalten, sprich offen stehen müssen? So könnte man das jedenfalls interpretieren. Und was wiederum meint in der Verordnung "Werbeanlagen". Welcher kleine Laden hat so etwas? Da sind die Schaufenster die Werbeanlage, und die dürfen nachts beleuchtet sein? Oder doch nicht? Ach so, ja, die Verkehrssicherheit spielt auch eine Rolle. In der ansonsten dunklen Gasse muss die Beleuchtung also an bleiben? Falls jemand hinfällt ist der Ladenbesitzer schuld? Und was sagen die Versicherungen bei einem Einbruch? Licht war aus? Wurde die Straftat dadurch begünstigt? Es bleibt abzuwarten, was die vorerst bis zum 28. Februar 2023 gültige Verordnung an Energieeinsparung bringt. Da wird es nach dem Winter Vergleichswerte geben, und es wird sich zeigen, wie viel eingespart wurde. Die Kundschaft wird deswegen hoffentlich nicht ausbleiben. Petra Folger-Schwab