Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Gegenwind für den OB in Dietenhan

»Rathaus vor Ort«:Deutliche Worte zu den Themen Kindergarten, Windkraft und Bürger-/Künstlercafé

Wertheim 17.10.2021 - 17:47 Uhr Kommentieren 3 Min. Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Windkraft, Kindergarten und ehemaliges Feuerwehrhaus: Die Dietenhaner Bürger haben beim Termin »Rathaus vor Ort« kein Blatt vor den Mund genommen. Foto: Michael Geringhoff

Anlässlich des Besuchs »Rathaus vor Ort« bekam der Wertheimer Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez das zu spüren - manche Bürgerkritik in Sachen Kindergarten war dabei nicht immer ganz fair.

Dass man nicht immer einer Meinung sei und dabei kein Thema aus dem Dialog ausklammere, schon der Ortsvorsteher Frank Helm hatte das mit Blick auf die vorgeschaltete interne Besprechung von Rathaus und Ortschaftsrat durchblicken lassen. Eine der Reibungspunkte ist die angestrebte Begegnungsstätte Bürger-/Künstlercafé im ehemaligen Feuerwehrhaus am Dorfplatz. Der Ortsvorsteher sprach von »teilweise sehr unterschiedlichen Positionen«, die da zwischen Stadtverwaltung und Ortschaft bestünden.

Das Gebäude soll ausgebaut werden, um den Bürgern einen festen Begegnungspunkt zu bieten. Der OB hatte angeboten, dass man »gemeinsame Schritte in die Planung gehe«, aber auch gesagt, dass die Finanzierung noch unklar sei. Herrera Torrez sprach von einer Notwendigkeit, Eigenleistung einzubringen und vom Crowdfunding unter den Dietenhanern. Sprich: Sie sollen Hand anlegen und Geld sammeln. Auf dieser Basis könne man das Projekt in den kommenden Jahren realisieren, sagte der OB.

Der Ortsvorsteher findet hingegen: »Da muss finanziell was von der Stadt kommen, ehe die Dietenhaner selbst ihr Geld einbringen sollen.« Die ehemalige Ortschaftsrätin Birgit Rothmeier stützte diese Position unter anderem mit dem Hinweis, dass Dietenhan sich bei Anforderungen an den städtischen Haushalt stets deutlich zurückgehalten habe. Jetzt sei es an der Stadt, das zu honorieren.

»Nicht ohne«

Windkraft ist ein anderes der Dietenhaner Themen. Schon durch den Höhefelder Windpark in seiner jetzigen Form fühlen sich viele Dietenhaner belastet. Der OB schilderte das vom Investor Juwi angestrebte Repowering-Model, das den Abbau der 14 Bestandsanlagen zugunsten von vier bis sechs Neuanlagen vorsieht. Die neuen Anlagen sollen mit 250 Metern die doppelte Höhe haben. »Nicht ohne«, wie der OB sagt. Die Stadt habe eine Visualisierung angefordert, sehe mögliche Probleme bei Lautstärke, Schattenwurf und auch eventuell negativen Einfluss auf die Tierwelt. Da gebe es berechtigte Fragen an den Investor, die die Stadt Wertheim nachdrücklich stelle.

Man habe einen Mediator hinzugerufen, lasse sich rechtlich beraten, werde notfalls auch mit eigenen Gutachten gegenhalten, sagte der OB. Mehr Einfluss habe die Stadt nicht. Die Entscheidung liege beim Landratsamt und das unterliege den Vorgaben des Immissionsschutzgesetzes. Sollte gebaut werden, so zahle der Betreiber über 20 Jahre hinweg 0,2 Cent je Kilowattstunde an die umliegenden Gemeinden. Das sind neben Wertheim auch Neubrunn und Külsheim. Wertheim werde seinen Teil unter den direkt betroffenen Ortschaften aufteilen, kündigte der OB an. Es gehe dabei um circa 15.000 Euro je Gemeinde und Jahr. Unter den Dietenhanern überwiegt die Skepsis, auch weil sie beobachten, dass die bestehenden Anlagen nur selten Strom produzieren. Da seien viele offene Fragen, die nur der Investor beantworten könne, wenn er zu Infoveranstaltungen zu den Betroffenen komme, sagte der OB.

Die Ungeduld der Kindergarteneltern bekamen die Rathausvertreter teils ungefiltert zu spüren. Grund ist die Verschiebung des Ausbaus der gemeinsamen Kindertagesstätte in Kembach. Wegen erheblicher Kostensteigerungen hatte die Stadt die Ausschreibungen gestoppt und einen neuen Anlauf genommen in der Hoffnung, rund 300.000 Euro am Drei-Millionen-Projekt sparen zu können. Das verzögert die Fertigstellung um ein halbes Jahr. Einige der Eltern sind deutlich am Ende ihrer Geduld. Auch zweifeln manche daran, das sich da durch Zuwarten wirklich Sparpotenzial auftun werde. Es gab auch pauschale Kritik dahingehend, dass die Stadt Eltern- und Kinderinteressen billigend denen der Wirtschaft nachordne.

Herrera Torrez hielt entschieden dagegen. Was die Stadt Wertheim für Ausbau und Sanierung bei Bildung und Erziehung tue, sei absolut außergewöhnlich, sagte der OB. Unsachliche und pauschale Kritik werde weder der Arbeit der Verwaltung gerecht noch dem Engagement des Gemeinderats.

MICHAEL GERINGHOFF

Hintergrund Auch dies wurde bei der Versammlung in Dietenhan besprochen: Corona: Sei derzeit in Wertheim und im Landkreis ziemlich im Griff, besonders wenn man auf die Hospitalisierungsrate schaue. Das liege unter anderem daran, dass die Impfung helfe, auch die Folgen einer Infektion zu mindern. Der OB bat dringend, sich impfen zu lassen und die Impfung bei anderen zu bewerben. Glasfaserausbau: Es brauche eine Zeichnungsrate interessierter Haushalte von 20 Prozent, um den Glasfaserausbau durchziehen zu können, sagte Markus Herrera Torrez. Im Glasfaserkabel liege jene digitale Zukunft, die man kupfergebunden niemals haben könne. Er selbst werde zeichnen. Jeder Haushalt solle jetzt den Zustieg für sich prüfen, später werde der Anschluss deutlich teurer. Radwegeausbau: Fast abgeschlossen sei der Ausbau zwischen Kembach und Dietenhan. Auch weiter nach Neubrunn läuft es nicht schlecht. Was noch fehlt, ist der Ausbau zwischen Dietenhan und Urphar. Derzeit prüfe man verschiedene Varianten. Bauplätze: Derzeit sind alle Dietenhaner Plätze verkauft oder reserviert. Es gibt Gedanken, das Baugebiet Röte nochmals zu erweitern. Eine Option wäre es auch, Dietenhan am Winzerweg zu arrondieren. Die Stadt werde die Ausweisung der vielen angestrebten Baugebiete nicht mehr leisten können und sie extern vergeben müssen, so der OB. Er wies darauf hin, dass man generell zu sparsamem Flächenverbrauch angehalten sei. Auch in Dietenhan werde ein Neubaugebiet künftig nicht nur aus Einfamilien-, sondern auch aus Mehrfamilienhäusern mit zwei bis drei Geschossen bestehen. Einwohnerzahlen: Die seien in den vergangenen 40 Jahren regelrecht explodiert, sagt der Oberbürgermeister. Dietenhan hat um ein Drittel zugelegt, auf jetzt 310 Einwohner. Dietenhan bleibt aber kleinste Ortschaft Wertheims.