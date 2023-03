Gedenkstein in Bestenheid wird komplett abgeräumt

Bestattungen: Im Baumfeld auf dem Waldfriedhof werden Andenken an Verstorbene beseitigt

Wertheim 01.03.2023 - 13:56 Uhr 2 Min.

Das Baumfeld auf dem Bestenheider Waldfriedhof ist eine besondere Bestattungsform. Verstorbene werden hier an den Bäumen in Urnen beigesetzt. Lediglich Namensschilder an den jeweiligen Stämmen weisen auf die Begrabenen hin. Foto: Gunter Fritsch Weil an den Bäumen auf dem Waldfriedhof Bestenheid keine Gedenkzeichen für Verstorbene abgelegt werden dürfen, hat die Friedhofsverwaltung einen großen Stein als Ablageort geschaffen. Der wird wegen Überfüllung nun komplett geräumt. Foto: Gunter Fritsch

Weil das Ablegen von Gedenkzeichen an den Bäumen nicht gestattet ist, wurde ein eigens dafür vorgesehener Naturstein am Eingang des Felds hingelegt. Weil dieser allerdings inzwischen »hoffnungslos überfüllt« sei, wie es von der städtischen Friedhofsverwaltung heißt, werden Mitarbeiter der Stadtgärtnerei den Felsen in der kommenden Woche abräumen.

Ein Monat Zeit

Ein Vorgehen, das die Friedhofsverwaltung bereits Anfang Februar angekündigt und damit Friedhofsbesuchern einen Monat lang Zeit gegeben hatte, ihre Gedenkzeichen noch rechtzeitig abzuräumen. Dass dies offenbar nicht geschehen ist, zeigt der Besuch auf dem Waldfriedhof. Noch immer ist der Naturstein am Eingang des Baumfelds dicht mit Andenken an Verstorbene belegt. Vasen mit verwelkten Blumen finden sich ebenso auf dem Gedenkstein wie Bilder von Verstorbenen oder kleine weiße Engels-Putten.

Dass alle diese Gedenkzeichen nun in der kommenden Woche von städtischen Mitarbeitern vom Felsen weggeräumt werden, ist in den klaren Regeln der Friedhofsordnung begründet. Dort ist für das Baumfeld als Bestattungsort festgehalten, dass die Naturgräber im Baumfeld in ihrer »naturbelassenen Form« zu erhalten sind. Am Tag der Bestattung ist es allerdings gestattet, am Fuß des jeweiligen Baums Blumen abzulegen, die komplett kompostierbar sein müssen. Kunststoffblumen sind nicht erlaubt. Angehörige der Verstorbenen sind zudem verpflichtet, diese Blumen 14 Tage nach der Beerdigung zu entfernen.

Herkömmliche Grabbepflanzungen und das Ablegen persönlicher Grabausstattungen sind an den Bäumen nicht gestattet. Die Friedhofsverwaltung habe zudem beobachtet, dass vermehrt Blumen, Kerzen und sonstige Gedenkzeichen an den Naturgräbern abgelegt und anschließend nicht mehr entfernt werden, heißt es von der Stadtverwaltung.

Auch das Einritzen von Herzen in den Waldboden oder das Formen von Gedenkzeichen mit Hilfe von Naturmaterialien, wie Steinen, Kieferzapfen oder Baumrinde lässt die Friedhofsordnung nicht zu.

Damit Angehörige von Verstorbenen dennoch die Möglichkeit haben, ihre Gedenkzeichen abzulegen, wurde eigens ein größerer Felsen am Eingang des Grabfelds abgelegt.

Immer wieder Nachschub

Wie wichtig es Angehörigen ist, hier an ihre Verstorbenen zu erinnern, zeigt die Fülle an Gedenkzeichen auf dem Felsen. Regelmäßig, so hat es die Friedhofsverwaltung beobachtet, kommen neue Gedenkzeichen hinzu. Das Problem dabei: Weil nur selten ältere Gedenkzeichen wieder entfernt werden, ist der Felsen inzwischen komplett überfüllt.

Daran geändert habe auch die Fristsetzung von einem Monat wenig, teilt die Friedhofsverwaltung auf Anfrage dieser Redaktion mit. Die Gelegenheit, Gedenkzeichen zu entfernen, sei »kaum genutzt« worden, heißt es. Deshalb werden Mitarbeiter der Stadtgärtnerei im Laufe der kommenden Woche alle Gedenkzeichen vom Stein entfernen und entsorgen, kündigt die Stadt an.

Dass die Regeln dieser Bestattungsform nicht bekannt sind, darauf können sich Angehörige nicht berufen.

Denn: Wer sich für diese Bestattungsform entscheide, erhalte ein entsprechendes Informationsblatt, in dem die für das Baumfeld geltenden Regeln erläutert werden, teilt die Friedhofsverwaltung weiter mit. Zudem sei die Verwaltung auch schon auf Angehörige »direkt zugegangen, um die Regelungen in Erinnerung zu rufen«, heißt es weiter.

