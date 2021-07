Geburtshilfe in Wertheim: Zweieinhalb Wochen Zwangspause bei Entbindungen

Hebammenmangel: Rotkreuzklinik muss ab 6. August zeitweise Kreißsaal schließen - Vertretungslösung gescheitert - Schock für werdende Mütter

Schwangere schwärmen von den tollen Räumlichkeiten und der familiären Betreuung in der Geburtshilfe der Rotkreuzklinik in Wertheim, hier ein Pressefot aus dem Kreißsaal. Doch beim Betrieb gibt es Personalengpässe, deshalb muss jetzt für einige Tage komplett geschlossen werden.

Man müsse die »Geburtshilfe bewusst für kurze Zeit im August schließen«, heißt es seitens der Klinik in einer am Freitagmorgen verschickten Pressemitteilung. »Wir haben wirklich bis zuletzt alle Hebel in Bewegung gesetzt, um eine vernünftige Vertretungslösung zu finden, damit wir eine lückenlose Versorgung gewährleisten können«, wird Klinik-Geschäftsführerin Alexandra Zottmann in der Meldung zitiert. »Leider hatten wir dabei das Nachsehen. Mit dieser Problematik hatten wir bereits im Vorfeld zu tun. Daher haben wir nun entschlossen, unsere Geburtshilfe am Stück von Freitag, 6. August, 6.30 Uhr, bis Montag, 23. August, 6.30 Uhr, zu schließen - zum Wohle von werdenden und frisch gewordenen Mütter.«

»Kontrollierter Schritt«

Hintergrund der Entscheidung sei, dass sich in diesem Zeitraum drei von vier im Haus tätigen Hebammen im Urlaub befinden. Laut Zottmann ist die vorübergehende Schließung ein »kontrollierter Schritt«, der bewusst gegangen werde und über den die Öffentlichkeit transparent informiert werden soll.

Frauen, die sich in der Zeit der Schließung bereits für eine Geburt angemeldet haben, werden vorab von den Hebammen persönlich kontaktiert, kündigt die Klinik an. »Gynäkologische Operationen finden hingegen uneingeschränkt weiterhin statt«, betont der Leitende Oberarzt der Geburtshilfe, Holger Erdniss, der für gynäkologische Notfälle erreichbar ist.

Großes Einzugsgebiet

Das Einzugsgebiet der Wertheimer Geburtshilfe reicht weit über die Große Kreisstadt hinaus. Seit der Schließung der Geburtshilfe in Lohr zieht es auch viele Schwangere aus dem Landkreis Main-Spessart nach Wertheim. »Es hat sich leider abgezeichnet«, sagt Isabell Kunde, die mit Katharina Reimann eine Hebammenpraxis in Marktheidenfeld zur Geburtsvorbereitung und Nachsorge betreibt, zur vorübergehenden Schließung des Wertheimer Kreißsaals.

Auch einige der von ihnen betreuten Frauen hatten sich für eine Geburt im August in Wertheim angemeldet. Sie müssen sich nun andere Kliniken suchen, und das ist nicht einfach: Das Missio in Würzburg habe derzeit eine Warteliste, weiß Kunde. Im Extremfall landen Schwangere am Ende in der Uniklinik. »Die dürfen keinen ablehnen.« Andere Kliniken mit Geburtshilfe in der Region sind in Buchen, Bad Mergentheim, Erlenbach am Main und Aschaffenburg.

Positive Rückmeldungen

Die von ihr betreuten Frauen machten in Wertheim positive Erfahrungen, sagt Kunde. Sie fürchtet für die Klinik nun einen Imageschaden, weil sich Schwangere aus Angst vor weiteren zeitweisen Schließungen von vornherein gegen Wertheim entscheiden könnten. »Ich finde das total schade. Das ist ein super Kreißsaal und eine familiäre Atmosphäre«, sagt die Hebamme. Gleichzeitig hat sie Verständnis für die stark belasteten Geburtshelferinnen der Klinik, die auch Erholungspausen brauchen. »Denen ist sicher kein Vorwurf zu machen.«

Für Schwangere, die in diesem Zeitraum in Wertheim angemeldet waren, ist die Nachricht ein Schock: »Ich habe mich bei der ersten Geburt dort mega-wohl gefühlt, habe mich für mein zweites Kind auch dort angemeldet«, sagt eine werdende Mutter aus der Region, die anonym bleiben will. Über den »Buschfunk« mit anderen Schwangeren habe sie Mitte der Woche von der geplanten zeitweisen Schließung erfahren. »Ich habe dort angerufen und als ich gehört habe, dass sie während meines errechneten Termins zu haben, war ich den Tränen nah. So hatte ich mir das nicht vorgestellt.« Bei der Uniklinik in Würzburg, wo sie sich daraufhin anmelden wollte, sei man zunächst nicht begeistert gewesen. »Man sagte mir, dass ich da nur als Notfall kommen kann.« Mittlerweile hat sie die Situation klären können. »Ich habe ja ohnehin keine Wahl, ein Kind muss ja geboren werden.«

Sie persönlich hofft, dass die Geburtshilfe in Wertheim dauerhaft weiter erhalten bleibt. »Alle, die ich kenne und die zur ersten Entbindung in Wertheim waren, wollen auch beim zweiten Kind wieder hin.« Und: »Wenn mein Kind es eilig haben sollte und vor dem 6. August kommt, geht es für mich natürlich nach Wertheim.«

Matthias Schätte

Hintergrund: Hebammenmangel an der Rotkreuzklinik Schon seit einiger Zeit kämpft die Geburtshilfe der Wertheimer Rotkreuzklinik - wie berichtet - mit Personalengpässen, sowohl bei den Hebammen als auch bei den Ärzten der Abteilung. Von einstmals sieben sind nur noch vier freiberufliche Hebammen übrig, die den Betrieb zusammen mit zwei Ärzten 24 Stunden und sieben Tage die Woche am Laufen halten. Neue Hebammen werden dringend gesucht, auch eine Chefarztstelle ist ausgeschrieben. "Wir ergreifen vielfältige Maßnahmen und aktivieren sämtliche Netzwerke. Dennoch konnten wir bislang keine neuen Mitarbeiterinnen finden, obwohl wir attraktive Arbeitsbedingungen in der Geburtshilfe bieten. Der Markt ist regelrecht leer gefegt", bilanziert Klinik-Geschäftsführerin Alexandra Zottmann. Informationen unserer Redaktion zufolge hat die Klinik neben der Einschaltung von Zeitarbeitsagenturen auch bei den Hebammen im weiteren Umfeld um Vertretungslösungen geworben. Drei der vier freiberuflichen Hebammen des Hauses sind im August in Urlaub, vom 6. bis 23. August muss die Entbindung daher pausieren. "Wie jeder von uns, brauchen auch die Hebammen eine Erholungsphase, das ist vollkommen legitim. Uns sind kurzfristig noch Bewerberinnen abgesprungen, sodass wir nun in diesem Dilemma stecken", erläutert Zottmann. Nach intensiver Überlegung hat sich die Klinik-Geschäftsführerin letztlich dazu entschlossen, die Geburtshilfe temporär nicht offen zu lassen. "Alles andere würde zu einem Flickenteppich führen und Versorgungsengpässe hervorrufen." Man hoffe, dass die Entscheidung zum Wohle von Mutter und Kind nachvollziehbar sei. Die Klinik plant, ab Herbst wieder eine separate Station für Geburtshilfe und Gynäkologie mit bedürfnisorientierten Angeboten für Frauen in und um Wertheim aufzubauen, nachdem die ehemalige Station kurz nach dem Einzug in den Neubau 2016 in die chirurgische Station integriert worden war. An dem Vorhaben ändere sich nichts, heißt es von Zottmann: "Nach der Rückkehr der Hebammen werden wir weiter motiviert durchstarten." (scm)