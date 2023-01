Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Geburtsbäume: Weitere Areale festgelegt

Ausschuss: Idee kommt in Kreuzwertheim gut an

Kreuzwertheim 25.01.2023 - 14:39 Uhr < 1 Min.

Einmal im Jahr, wie hier im Oktober 2022, pflanzen Familien gemeinsam die Geburtsbäume die ihnen die Gemeinde Kreuzwertheim für ihren Nachwuchs schenkt. Der Bauausschuss der Marktgemeinde legte weitere Flächen für die Aktion fest. Foto: Birger-Daniel Grein

Seit einigen Jahren werden diese Bäume jedes Jahr bei einer gemeinsamen Aktion der Familien auf Flächen im Streuobstbereich in den Ehrlichsgärten Kreuzwertheim gepflanzt. Das Angebot hätten bereits viele Familien gerne genutzt, resümierte Bürgermeister Klaus Thoma.

Im bisherigen Bereich gibt es nun keine geeigneten gemeindlichen Flächen mehr für die Aktion. Zudem sollen die bestehenden Grünflächen offen gehalten werden für bestimmte Tier- und Pflanzenarten, so der Bürgermeister.

Neues Gebiet

Der Bau- und Umweltausschuss legte am Dienstag einstimmig weitere mögliche Areale für die Pflanzung der Geburtsbäume fest. Eine Fläche befindet sich in Röttbach am Ortseingang von Oberwittbach kommend, gegenüber dem Wohngebiet »In den Ellern«.

Dort gibt es in angrenzenden Bereich bereits Streuobstwiesen. »Der Wohnwert könnte gesteigert werden durch die Eingrünung der Ortsrandbereiche«, so Bürgermeister Thoma weiter. Zudem würde durch die Bäume der Ortseingang betont, was dort möglicherweise zu einer gewünschten Geschwindigkeitsreduzierung führe.

Auf Vorschlag von Rätin Silvia Klee wurde auch die Fläche in der Nähe des Seebrichwegs gegenüber der Retentionsbecken an der Umgehungsstraße Kreuzwertheim als Fläche für die Geburtsbaumaktion aufgenommen.

bdg