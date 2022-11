Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Gebürtiger Wertheimer leitet die Bibliothek des Jahres

Jürgen Christof ist Direktor der Bibliothek der Technischen Universität in Berlin

Wertheim 25.11.2022 - 16:06 Uhr 5 Min.

Die Bibliotheken der Technischen Universität und der Universität der Künste in Berlin sind gemeinsam zur Bibliothek des Jahres 2022 ernannt worden. Erstere leitet der gebürtige Wertheimer Jürgen Christof (Mitte).

Im Gegensatz zur Wertheimer Stadtbücherei liegt der Fokus dort allerdings nicht auf Unterhaltungsliteratur. Beim Großteil der 2,8 Millionen Bände handelt es sich um wissenschaftliche Bücher und Zeitschriften. Deshalb kann Jürgen Christof auch ganz entspannt zugeben, dass er sich nicht als Bücherliebhaber bezeichnen würde. Der 54-Jährige schmökert nach eigener Aussage zwar gerne Romane in gedruckter Form auf der Couch, eine "Leseratte im klassischen Sinne" sei er jedoch nicht.

"Ich bin aber ein großer Liebhaber von der Zugänglichkeit wissenschaftlicher Fachliteratur über das Netz", betont Christof. Diese Online-Liebe begann bei ihm früher als bei den meisten anderen Deutschen. Sie führte den Wertheimer, der Politikwissenschaft und Philosophie studiert hat, letztlich über Umwege zu einem Job im wissenschaftlichen Bibliothekswesen. Die Arbeit dort bezeichnet er als "sein Ding".

Anfang der 2000er Jahre sicherte sich Jürgen Christof die Internetadresse politikwissenschaft.de. "Ich habe dort eine der ersten Internetseiten für die deutschsprachige Politikwissenschaft aufgesetzt", erzählt er von seiner Pionierzeit im Netz. Er stellte von Hand Kataloge mit Links zu Internetseiten zusammen, die für Politikwissenschaftler von Interesse sind. Darüber hinaus listete er Publikationen in Fachzeitschriften und erste elektronische Bücher, die teilweise auch zum Herunterladen bereit standen. "Damals gab es noch nichts Vergleichbares", betont der 54-Jährige.

Ein Bibliothekar aus Hamburg, der dort eine virtuelle Fachbibliothek für Politikwissenschaften aufbauen wollte, wurde auf Christofs Seite aufmerksam und bat ihn um seine Mitarbeit. "Es waren Jahre, in denen man mit dem Thema Digitale Informationsangebote über eine Webplattform noch großes Erstaunen hervorrufen konnte", sagt der TU-Bibliotheksleiter. Schon damals zeichnete sich ab, dass das Internet insbesondere für die wissenschaftlichen Bibliotheken einen gewaltigen Umbruch bedeutet. "Deswegen bin ich da eingestiegen und habe es bis heute nicht bereut", sagt Jürgen Christof gut 20 Jahre und ein berufsbegleitendes Studium am Institut für Bibliothekswissenschaft in Berlin später.

Trend zu digitaler wissenschaftlicher Literatur

Der Trend zu digitaler wissenschaftlicher Literatur ist ungebrochen. Gedruckte Bücher sind immer mehr auf dem Rückzug. Die Bibliothek der TU Berlin scannt jährlich etliche Hundert historische Bücher aus ihren Magazinen ein. "Da das alle Bibliotheken weltweit machen, kommt jedes Jahr eine riesige Menge an neu digitalisierter Literatur dazu. Es wird nicht mehr allzu lange dauern, dann wird das gesamte Menschheitswissen aus allen Bibliotheken der Welt online sein", freut sich Jürgen Christof.

Der immense Rückgang bei den Ausleihen veranschaulicht, wie schnell der digitale Wandel in den wissenschaftlichen Bibliotheken voranschreitet. "Seit meinem Dienstantritt im Jahr 2014 haben sich die Ausleihzahlen von einer Million auf 500.000 halbiert", berichtet der 54-Jährige. Die Corona-Pandemie hat die Entwicklung hin zu digitalen Angeboten laut Christof "massiv verstärkt".

Zeitweise waren die 1400 Nutzerplätze der Zentralbibliothek in dem vierstöckigen Gebäude, das sich die TU mit der Universität der Künste teilt, wegen des Lockdowns komplett verwaist. Um den Kontakt zu den Studierenden trotzdem aufrecht zu erhalten, weitete die Bibliothek beispielsweise ihre Chatauskunft aus, verlegte Kurzvorträge ins Netz und beriet online. Wer Literatur für Prüfungen, Abschlussarbeiten oder Promotionsvorhaben suchte, war so nicht auf sich allein gestellt, sondern konnte von zuhause aus den virtuellen Auskunftstresen aufsuchen.

Zur Freude des Bibliotheksdirektors ist der persönliche Kontakt nun wieder zur Normalität geworden. "Die Hütte ist wieder genauso voll wie vor Corona. Alle Arbeitsplätze sind tagsüber ausgebucht", sagt er. Damit jeder das passende Plätzchen nach seinen Lernvorlieben findet, bietet die Bibliothek den Studierenden Arbeitsplätze mit Sichtschutz oder unverstelltem Blick, Räume für Kleingruppen und sogar einen Lounge-Bereich an. Dass Jürgen Christof aus dem Kopf weiß, dass seine Bibliothek 16 verschiedene Arten von Arbeitsplätzen zur Verfügung stellt, zeigt, wie nah er trotz aller Digitalisierungstrends auch am Präsenzpublikum dran ist.

Erinnerungen an gewaltige Papiermassen

Ältere Semester, deren Studienzeit Jahrzehnte zurückliegt, erinnern sich noch an gewaltige Papiermassen, die ihnen im Seminar in die Hand gedrückt wurden. Heutzutage liegt das Arbeitsmaterial nach Christofs Schätzungen zu 99 Prozent digital vor. An der TU Berlin gebe es eine Lern-Plattform, auf der alle rund 2000 Lehrveranstaltungen pro Semester einen Raum haben, wo die Lehrenden Materialien, wie Arbeitsblätter und Übungsaufgaben, online zur Verfügung stellen, erläutert der 54-Jährige.

Nur in einem Bereich sind Printprodukte für die Studierenden noch extrem wichtig: Bei den Lehrbüchern gibt es nach Aussage des Bibliotheksleiters keinen Schwund bei den Ausleihzahlen. "Gerade im Grundstudium gibt es in vielen naturwissenschaftlich-technischen Fächern Standardwerke, die jeder durcharbeiten muss", erklärt Jürgen Christoph die ungebrochene Beliebtheit der Lehrbuchsammlung.

Ein Grund dafür ist auch, dass "manche Verlage unverschämte Preise für die elektronische Fassung der Lehrbücher verlangen". Mit dieser Kritik steht Jürgen Christof nicht allein. Auch in den Schulen ist das gedruckte Lehrbuch nur selten alternativlos, weil die Verlage für dessen digitale Varianten hohe Lizenzgebühren fordern.

Das Internet birgt für Studierende allerdings auch die Gefahr, dass sie ihre Informationen aus unseriösen Quellen beziehen. Daher spielen Bibliotheken nach Ansicht von Jürgen Christof eine ganz wichtige Rolle bei der Vermittlung von Informationskompetenz. Studierenden im Grundstudium bietet die Bibliothek Kurse an, in denen gezeigt wird, wie die Recherche nach seriösen, wissenschaftlich geprüften Fakten funktioniert. In der Schule haben die jungen Menschen das offenbar nicht gelernt. "Ich bekomme teilweise von den Lehrenden im Grundstudium mit, dass sie schon entsetzt sind über die geringe Digitalkompetenz der Studierenden", sagt der gebürtige Wertheimer.

Ihn erschüttert auch, wenn selbst bei Doktorarbeiten nicht gewusst wird, wie man sauber wissenschaftlich zitiert oder diese Richtlinien absichtlich außer acht gelassen werden, um sich einen Vorteil zu verschaffen. Etliche Politiker sind über Plagiatsskandale gestolpert, was sowohl für die Betroffenen als auch für ihre Universitäten eine Schmach bedeutet. Deshalb verwundert es nicht, dass die Bibliothek Kurse über die Techniken wissenschaftlichen Arbeitens anbieten.

Das derzeitige Lieblingsbuch Christofs stammt ebenfalls wenig verwunderlich nicht aus dem Bestand seiner Unibibliothek: Der Krimi "Paradise City" von Zoe Beck zeichnet ein erschreckendes Bild von Deutschland in der Zukunft. Überschwemmte Küsten und riesige entvölkerte Gegenden, die zu Frankfurt im Kontrast stehen, das mit dem gesamten Rhein-Main-Gebiet zur Megacity verschmolzen ist. "Zur aktuellen Gesamtgemengelage aus Krieg in der Ukraine, Corona und Klimawandel gibt dieses Buch den passenden Sound ab", sagt er. Spannende Buchtipps geben kann er also auch.

Boris Dauber

Hintergrund: Bibliothek des Jahres 2022 Der Deutsche Bibliotheksverband und die Deutsche Telekom Stiftung zeichnen jedes Jahr zukunftsweisende Büchereien aus: Zur »Bibliothek des Jahres 2022« sind die Bibliotheken der Technischen Universität und der Universität der Künste in Berlin gemeinsam gekürt worden. Sie teilen sich ein Gebäude auf dem Campus. Jürgen Christof leitet die Bibliothek der Technischen Universität (TU) Berlin, deren jährliches Budget für den Medienankauf rund drei Millionen Euro beträgt, seit 2014. Der 54-Jährige ist in Wertheim geboren und aufgewachsen. 1987 legte Christof am Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium sein Abitur ab. Anschließend machte er zwei Jahre lang Zivildienst im Melanchthonstift in Wertheim, bevor er von 1989 bis 1996 in Würzburg Politikwissenschaften und Philosophie studierte. Als zwei zentrale Schwerpunkte seiner Arbeit nennt er Open-Access-Publikationen und Forschungsdatenmanagement. Bei Ersterem unterstützt die Bibliothek Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Universität dabei, ihre Forschungsergebnisse so zu publizieren, dass sie frei und kostenlos zugänglich sind. Bei Zweiterem prophezeit Christof, dass es mittelfristig kaum noch wissenschaftliche Publikationen geben könne, in der nicht auch die Daten, auf deren Grundlage der Autor seine Erkenntnisse gezogen hat, mitveröffentlicht werden. »Damit sind andere Wissenschaftler in der Lage, die getroffenen Aussagen auch nachprüfen zu können«, erläutert er. Die Jury lobte zudem »das vorbildliche Engagement in den Bereichen digitale Services« und verlieh den mit 20.000 Euro dotierten Preis an die beiden Berliner Universitätsbibliotheken. Die Auszeichnung sieht Jürgen Christof als »großartige Würdigung unserer Arbeit der letzten Jahre.« Ihn macht stolz, dass sein Team im deutschlandweiten Vergleich »mit den Angeboten, die wir in den letzten Jahren entwickelt haben, ganz vorne dabei ist«. Einen Teil des Preisgelds habe man bereits für ein großes Fest ausgegeben, das für die 180-köpfige Belegschaft der Bibliotheken im Anschluss an die Preisverleihung veranstaltet wurde. Der Rest soll nächstes Jahr für eine weiteres Fest genutzt werden. »Wir kaufen davon keine Bücher oder Möbel, sondern lassen das Preisgeld denjenigen zugute kommen, die es sich erarbeitet haben«, sagt der Bibliotheksleiter. ()