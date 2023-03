Gebühren für Waffenscheine in Wertheim sollen steigen

Letzte Erhöhung vor 20 Jahren

Wertheim 15.03.2023

Der Gemeinderat muss der Satzung am 27. März allerdings noch zustimmen. Sie tritt dann mit ihrer öffentlichen Bekanntgabe in Kraft.

Bei den neuen Gebühren orientierte sich die Verwaltung an den Gebührenordnungen der Stadt Bad Mergentheim und des Landkreises Main-Tauber. Weil der kleine Waffenschein am meisten nachgefragt sei, so Ordnungsamtsleiter Volker Mohr, sollen hier die Gebühren auch am stärksten steigen, und zwar von derzeit 56,24 Euro auf dann 75 Euro.

gufi