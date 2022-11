Die Wert­hei­mer Ab­was­ser­ge­büh­ren stei­gen zum 1. Ja­nuar 2023 er­neut an. Wie Ti­na Hes­se vom Ei­gen­be­trieb Ab­was­ser­be­sei­ti­gung am Mon­tag im Be­triebs­aus­schuss er­läu­ter­te, stei­ge die Sch­mutz­was­ser­ge­bühr auf 2,05 Eu­ro je Ku­bik­me­ter. Bis­her zahl­ten Ver­brau­cher 1,93 Eu­ro je Ku­bik­me­ter Sch­mutz­was­ser. Zu­letzt wa­ren sie in die­sem Jahr an­ge­ho­ben wor­den.