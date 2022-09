Gebäude und Lichter in Külsheim auf Sparflamme

Gemeinderat: Külsheimer sparen - Kämmerin Elke Geiger-Schmitt rechnet mit merklich steigenden Energiekosten

Külsheim 21.09.2022 - 12:24 Uhr 2 Min.

Jörg Weber (Links) rückt für Stefan Grimm nach. Grimm ist in Hardheim zum Bürgermeister gewählt worden. Foto: Michael Geringhoff Auch die Stadt Külsheim kommt nicht daran vorbei, zu sparen. Kämmerin Elke Geiger-Schmitt erwartet für Strom eine Verdopplung des Preises, beim Gas gar eine Verdreifachung. Foto (Archiv): Axel Häsler

Auch klar: Wenn jemand Vorschläge hat, dann ist da beim Sparen auch noch Luft nach oben. Kämmerin Elke Geiger-Schmitt ist die richtige Ansprechpartnerin in dieser Sache, bei der es hauptsächlich ums Geld geht. Für Strom erwartet Geiger-Schmitt eine Verdopplung des Preises, beim Gas eine Verdreifachung - alles mal so geschätzt. »Keiner weiß, wo es genau hingeht«, sagt sie. Zunächst steht fest, dass die Stadt das Schwimmbad in der ehemaligen Prinz Eugen-Kaserne über den Winter hinweg schließt. In allen öffentlichen Gebäuden wird das Warmwasser abgestellt, in den öffentlichen Räumen sinkt die Temperatur auf 19 bis maximal 20 Grad Celsius. Ebenso in der Pater Alois Grimm Schule. Dort soll die Temperatur in den Räumen obendrein intensiv kontrolliert werden.

In den Sporthallen müssen 16 Grad Celsius reichen, die Festhalle wird bei maximal 12 Grad Celsius temperiert und nur im Bedarfsfall weiter aufgeheizt. Die Energiepauschalen für Mieter der städtischen Hallen und Gemeindezentren werden verdoppelt. Die Külsheimer Straßenbeleuchtung bleibt zwischen Mitternacht und morgens um fünf 5 Uhr dunkel, die Weihnachtsbeleuchtung wird auf einen Kern der Altstadt reduziert, die nächtliche Beleuchtung des Schlosses/Rathauses ist bereits abgeschaltet.

Wo technische Regelmöglichkeiten fehlen, wie unter anderem in der Uissigheimer Stahlberghalle, wird, soweit es denn geht, händisch heruntergeregelt. Über das in Kilowatt gemessene Einsparvolumen ist derzeit nichts bekannt, aber egal, wie weit der Verbrauch sinkt, die Kosten werden steigen. Die Kämmerin plant derzeit vorsichtig mit einem Aufschlag von 30.000 Euro.

Gemeinderat Külsheim in Kürze KÜLSHEIM. Der Gemeinderat Külsheim hat am Dienstagabend im Rathaus auch diese Themen behandelt:

?Verabschiedung: Emotional wurde es bei der Verabschiedung für den Gemeinderat Stefan Grimm, der seit 2004 Teil des Gremiums war. Grimm wurde bei der Kommunalwahl zum neuen Bürgermeister der Nachbargemeinde Hardheim bestellt. Geschätzt sei er, habe frische Ideen und neue Blickwinkel in die Ratsarbeit gebracht, sagte Jürgen Goldschmitt in Vertretung des Bürgermeisters. Er überreichte Grimm auch die Bürgerehrennadel. Grimm betonte, gern für »seine« Stadt gearbeitet zu haben und lobte den Zusammenhalt im Gremium. Als Nachrücker wurde Jörg Weber vereidigt. Jahresrechnung: Im zügigen Durchlauf hat die Kämmerin Elke Geiger-Schmitt die 2019er Jahresrechnung zur Abstimmung gestellt. Es war die erste unter dem Buchhaltungssystem Doppik. In diesem ersten Jahr sei man »noch ziemlich im Nebel geschwommen«, mit zunehmender Erfahrung werde die Rechnung nun aber zügig schärfer, sagte die Kämmerin. Die Jahresrechnung schloss bei 1,6 Millionen Euro und diversen unerwarteten Überschüssen. Die finanzielle Zukunft werde deutlich weniger rosig ausfallen, ein wenig könne man noch von den einstigen Überschüssen zehren, sagte Geiger-Schmitt. »Da kommen sehr schwere Jahre auf uns zu«, kündigte der Bürgermeisterstellvertreter Goldschmitt an.

?Sanierung Rommelstraße: Überraschend günstig konnten die Arbeiten des zweiten Bauabschnitts zur Sanierung der Rommelstraße vergeben werden. Die Bauverwaltung hatte für die 160 Meter lange Strecke zwischen Jahnstraße und dem bisherigen Ausbauende 690.000 Euro kalkuliert, die Firma Boller erhielt den Zuschlag jetzt bei nur 540.000 Euro. Der Baubeginn steht dem Unternehmen frei. Es könnte auf der Stelle losgehen, spätestens aber im kommenden Frühjahr.

Naturkindergarten: Der Naturkindergarten startet nach Auskunft der Hauptamtsleiterin Simone Hickl-Seitz planmäßig im März 2023. Das Bauamt bereite eben die Genehmigungen vor. Investiert wurde auch am Kindergarten Uissigheim. Feuerwehr: Die Baustelle der neuen Wache zwischen Hundheim und Steinbach laufe mittlerweile annähernd im Zeitplan. Die auf Wunsch der Wehr hinzugeplanten neuen Schränke seien bestellt, sagte die Hauptamtsleiterin.

?Postfiliale zieht um: Am Donnerstag, 27. Oktober, schließt die Postfiliale. Bislang war sie in der Bäckerei Seubert in der Külsheimer Hauptstraße untergebracht. Dem Vernehmen nach schließe die Bäckerei, sagte die Hauptamtsleiterin. Neuer Filialort wird die Weberei Pahl.

