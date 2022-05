Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Gebäude müssen hochwassersicher sein

Bebauung: Planungen für Wohnungen an der Mühlenstraße in Wertheim stehen vor dem Abschluss

Wertheim 03.05.2022 - 16:36 Uhr < 1 Min.

Auf drei Grundstücken des ehemaligen Geländes der Firma Wölfel in der Mühlenstraße plant die Stadt Wertheim die Ausweisung eines Allgemeinen Wohngebietes. Neben Wohnungen wären auf den Grundstücken dann auch Dienstleistungen, Handel und gewerbliche Nutzungen erlaubt. Foto: Gunter Fritsch

Die Planungen für die Ausweisung eines Wohngebiets entlang der Mühlenstraße auf drei Grundstücken der ehemaligen Firma Wölfel stehen kurz vor ihrem Abschluss. Der Bauausschuss des Gemeinderats gab am Montag einstimmig einen Empfehlungsbeschluss an den Gemeinderat, den Flächennutzungsplan so zu ändern, dass Wohngebäude auf dem Areal entstehen können. Ein entsprechender Bebauungsplan wird zeitgleich aufgestellt.

Um die Planungen für die drei Grundstücke schneller voranzutreiben hatte der Gemeinderat bereits Anfang Februar die etwa 1,9 Hektar große Gesamtfläche von den Planungen abgetrennt, die das Areal der früheren Molkerei betreffen. Ursprünglich sollten beide Flächen gemeinsam überplant werden. Für das Molkereigelände wird es aufgrund seiner besonderen Lage im Hochwassergebiet der Tauber ein eigenes Bauleitplanverfahren mit Änderung des Flächennutzungsplans und der Aufstellung eines Bebauungsplans geben. Nach der Anhörung der Öffentlichkeit und der Behörden stellte Stefanie Leuchs vom Stadtplanungsamt im Bauausschuss am Montag den Planungsstand für das ehemalige Wölfelgelände vor. Vor allem die Anmerkungen des Umweltschutzamts beim Landratsamt Main-Tauber zum Hochwasserschutz der Gebäude fanden Eingang in die Planungsunterlagen. Demnach müssen auch auf den Grundstücken des ehemaligen Wölfelgeländes »die Bauvorhaben hochwasserangepasst errichtet« werden.

Maßstab des Umweltschutzamts sind dabei »größere Hochwasserereignisse« (HQ extrem). Es sei bei solchen Ereignissen davon auszugehen, dass »ein größerer Teil des Planungsbereiches überflutet wird«, heißt vom Landratsamt. Künftige Eigentümer müssten Gebäude deshalb »hochwasserangepasst« errichten, sagte Leuchs. Insbesondere sei eine Flutung von Tiefgaragen zu verhindern. Auch Zufahrten zu Tiefgaragen dürften nicht überflutet werden. Zudem müsse für den Risikofall von jedem Eigentümer ein Hochwasserschutzkonzept einschließlich eines Evakuierungsplans erstellt werden.

gufi