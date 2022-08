Gasschaden nahe der Tauberbrücke Wertheim

Straßensperrung: Ab Dienstag eine Fahrbahn nicht befahrbar

Wertheim 29.08.2022 - 14:05 Uhr < 1 Min.

Ab Dienstag einseitig gesperrt: Die Fahrbahn der Tauberbrücke in Richtung Bahnhof und Wartberg bleibt voraussichtlich bis zum Wochenende nicht befahrbar. Foto: Gunter Fritsch

Mitarbeiter des Energieversorgers seien regelmäßig unterwegs, um Undichtigkeiten an Versorgungs- und Hausanschlussleitungen auszumachen. Bei der jüngsten turnusmäßigen Überprüfung der Gasleitungen in der Nähe der Wertheimer Tauberbrücke wurden dabei Mängel festgestellt, so die Stadtwerke-Sprecherin. Um die Arbeiten ordnungsgemäß durchführen zu können, wird die Tauberbrücke in Richtung Wartberg/Bahnhof ab Dienstag einspurig gesperrt.

Die Überquerung der Brücke von Richtung Wartberg/Bahnhof kommend sei weiterhin möglich. "Da die Gasleitungen sich in der Nähe eines Schachtes befinden, sind diese Arbeiten kurzfristig binnen einer Woche durchzuführen", berichtet der zuständige Abteilungsleiter Michael Ziermann, der unterstreicht, dass seitens der Undichtigkeiten keine Gefahr für Anwohner und Passanten bestehe. Im anliegenden Schacht selbst konnten bislang keine Gasrückstände gemessen werden.

Die einspurige Sperrung der Tauberbrücke werde vermutlich bis zum Wochenende anhalten. Um entsprechende Gase entweichen zu lassen, müsse der Graben dabei einige Tage "ausdampfen". Auch hierbei handle es sich laut Ziermann um "einen gängigen und unbedenklichen Arbeitsschritt": "So können wir gewährleisten, dass keine Rückstände im Erdreich verbleiben und sicherstellen, dass es bei der nächsten Überprüfung zu keiner Fehlmessung kommt."

