Gas und Strom in Wertheim: Straßenlampen aus und Schwimmbadwasser kälter?

Külsheim schränkt Betrieb öffentlicher Gebäude ein

Wertheim 28.07.2022 - 18:01 Uhr 3 Min.

»Doch warum brennen dann vier Straßenlaternen in meinem Blickfeld viel länger als nötig?«, fragt ein Bewohner des Wartbergs gegenüber unserer Redaktion. Schalte man einige der alten Lampen zeitweise oder ganz aus, ließe sich auf die ganze Stadt gerechnet erheblich Strom sparen. »Man müsste sie nur abklemmen.« Der Mann möchte anonym bleiben, sagt aber, dass andere Bürger mit solchen Vorschlägen bei Stadtverwaltung und Stadtwerken bereits abgeblitzt seien. »Die sagen einfach, sie hätten kein Personal dafür. Ohne öffentlichen Druck passiert da nichts.«

Einzeln nicht abschaltbar

Doch so einfach ist es nicht: Einzelne Lampen lassen sich per Fernsteuerung gar nicht abschalten, sondern nur komplette Straßenzüge, heißt es von den Stadtwerken, die für die Straßenbeleuchtung Wertheims zuständig sind. Lampen ließen sich auch Stück für Stück auf Leuchtdioden umrüsten, technisch ist auch eine Steuerung per Bewegungsmelder oder Helligkeitssensor möglich. Doch all das kostet erst mal Geld.

Wertheims Stadtverwaltung antwortet auf eine Anfrage, wo Energie gespart werden könnte, schmallippig: Der Oberbürgermeister habe im Gemeinderat angekündigt, dass die Stadt Wertheim mögliche Energiesparmaßnahmen und Szenarien für eine Gasmangellage prüfe, sagt Sprecherin Angela Steffan. »Diese Prüfung ist eingeleitet.« Ergebnisse könnten noch nicht genannt werden. »Wir werden die Bürgerschaft, wenn wir soweit sind und es die Versorgungssituation erfordert, rechtzeitig und umfassend informieren«, kündigt die Sprecherin an. Auch Gemeinderäte sind Informationen unserer Redaktion zufolge bisher nicht über konkrete Energiesparmöglichkeiten informiert.

Fragen bleiben offen

Konkrete Fragen will die Stadt auch unserer Redaktion nicht beantworten. Etwa die, ob das Bemühen um Energieeinsparungen angesichts des Ukraine-Krieges beschleunigt werde, beispielsweise durch eine verstärkte Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf energiesparende Leuchtdioden oder durch eine Leuchtzeitbegrenzung in bestimmten Bereichen. Unbeantwortet bleibt auch die Frage, ob es auch für städtische Gebäude Überlegungen gibt, die Raumtemperaturen zu senken – oder wo Wärmeräume eingerichtet werden und wann sie aktiviert werden. Die in den Heizwerken auf dem Reinhardshof und dem Wartberg produzierte Fernwärme wird nach Angaben der Stadtwerke fast zu 100 Prozent aus Erdgas erzeugt.

Der letzte öffentlich im Gemeinderat vorgestellte Energiebericht stammt aus dem Jahr 2017. Darin ist beschrieben, wie man durch Umrüstung von Quecksilberhochdrucklampen auf Natrium-Metalldampflampen seit 2010, die Nutzung von von LED in allen Neubaugebieten und die Umrüstung der bestehenden Beleuchtung den Verbrauch der Straßenbeleuchtung verglichen mit 2005 um 37 Prozent senken konnte.

Dadurch machten sie nur noch knapp die Hälfte des gesamten Stromverbrauchs der städtischen Einrichtungen aus. Seitdem hat es weitere Umrüstungen gegeben. Sie sind in Baden-Württemberg ohnehin gesetzlich notwendig: Bis 2030 müssen alle Straßenlaternen auf insektenfreundliche Beleuchtung umgestellt sein.

Hallenbad: Öffnung je nach Lage

Thomas Beier als Geschäftsführer der Wertheimer Stadtwerke sagt, es gebe regelmäßige Besprechungsrunden mit der Stadt, in denen kurz-, mittel- und langfristige Einsparmöglichkeiten erörtert würden. Dort sei auch die Straßenbeleuchtung ein Thema.

Das Schwimmerbecken im Wertheimer Freibad verfügt über eine Fläche von rund 1000 Quadratmetern und fasst bei seiner Erstbefüllung zum Saisonstart 4000 Kubikmeter Wasser.



Beim Freibad muss die Wassertemperatur nicht reduziert werden, da die Beheizung vor allem über Wärmepumpen und Sonnenenergie erfolgt. Das Freibad soll Mitte September schließen, das Hallenbad am Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium Mitte Oktober öffnen. Ob und wie, diese Entscheidung behalte man sich allerdings noch vor, sagt Beier auf Anfrage unserer Redaktion. Man habe verschiedene Szenarien entworfen, die vom Normalbetrieb über reduzierte Wassertemperaturen bis zur Schließung reichen. »Die Gasversorgungslage bewerte ich als angespannt«, sagt Beier aus Energieversorger-Sicht. Wenn man in eine Mangellage komme, werde man das Bad schließen.

Aktuell ist wahrscheinlich, dass es zumindest Einschränkungen geben wird. Vollbetrieb wäre nur möglich, sollte sich das Problem der Gasversorgung zwischenzeitlich lösen. »Und danach sieht es nicht aus.« Man sei auch kurzfristig handlungsfähig und könne eine Entscheidung auch noch im September treffen. Für einen Betrieb sprächen vor allem der lange Ausfall durch die Corona-Pandemie und die vielen geplanten Schwimmkurse. Beier: »Wir wollen öffnen – aber nicht um jeden Preis.«

Augsburg: Ampeln aus

Wie weit man gehen kann, machen andere Städte vor, so hat in den vergangenen Tagen die 300.000-Einwohner-Stadt Augsburg für etliche Schlagzeilen gesorgt: Dort werden viele öffentliche Gebäude nachts nicht mehr angestrahlt, Brunnen ausgeschaltet, die Temperaturen in Schwimmbädern gesenkt, sogar um die Abschaltung einzelner Ampeln macht man sich Gedanken. Weil die Energiekosten um einen zweistelligen Millionenbetrag steigen könnten, will man so verhindern, dass die Kosten völlig aus dem Ruder laufen. Ähnliche Schritte hat das niedersächsische Oldenburg getroffen.

Das Hallenbad in Külsheim bleibt im Winter geschlossen.



Stark Energie gespart werden soll auch in Külsheim mit seinen gut 5500 Einwohnern: Die Stadt öffnet ihr Hallenbad im Winter nicht, um Gas zu sparen, erklärte die Kämmerin vergangene Woche im Gemeinderat. Das Bad soll nur im Minimalbetrieb und mit Öl beheizt gefahren werden, damit die Technik nicht kaputt geht. Ein komplettes Ablassen könnte über den Winter zu größeren Schäden führen.

Manche Gebäude sollen geschlossen bleiben, weil sie nicht beheizt werden. Und auch im Rathaus soll die Temperatur in den Büros abgesenkt werden. Auch dabei spielt nicht nur das Einsparen von Gas eine Rolle, sondern auch die Kostenexplosion bei den Energiepreisen.

Matthias Schätte

Hintergrund: Wie viel bringt Lampen aus? Gebäudebeleuchtungen und Brunnen abschalten, Ampeln außer Betrieb nehmen, Raumtemperaturen senken: Mit vielen Mitteln stemmen sich Kommunen gegen die drohende Energieknappheit. Unter Experten ist allerdings umstritten, wie viel die jeweiligen Maßnahmen bringen. »Die Maßnahmen sind zwar gut; es ist sinnvoll, in Verwaltungsgebäuden braucht man nicht unbedingt Warmwasser, in Freibädern erst recht nicht, aber dieses Klein-Klein rettet uns nicht«, sagt Lamia Messari-Becker, Gebäudetechnologieexpertin an der Universität Siegen, in einem ZDF-Beitrag. Ein Problem sei, dass die Wärmewende nicht vorangekommen sei. Doch jedes Grad weniger bringe etwa fünf bis sechs Prozent Einsparung. Die Abschaltung der Straßenbeleuchtung sei unterschiedlich effektiv: Ist Uralt-Technik verbaut, könne man durchaus 80 Prozent Energie durch eine Umrüstung auf Leuchtdioden einsparen, wird Axel Bernatzki von der Energieagentur Rheinland-Pfalz in dem ZDF-Bericht zitiert. Schnelle Umrüstung auf LED-Technik sei das Mindeste, was man derzeit tun könne. (scm)