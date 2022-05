Ganz schön ins Schwitzen gekommen

DFB-Leistungsprüfung: Sieben Schiedsrichter in Fitness und Regeln getestet - Und danach wieder im Einsatz

Kreuzwertheim 16.05.2022 - 12:14 Uhr 2 Min.

Beim Zieleinlauf für die Leistungsanforderungen in der A-Klasse haben (von links): Elmar Amend (VFB Reicholzheim), Bernd Hildenbrand (SV Nassing) und Erwin Roth (SV Mondfeld). Günter Herberich DFB-Schiedsrichter-Leistungsprüfung in der Quätschicharena Kreuzwertheim: 20 Sprints über 75 Meter hatten Andy Grüßung (FC Eichel, Jochen Schneider, Daniele Donadio sowie Cedric Schneider (alle TSV Kreuzwertheim) zu bewältigen. Foto: Günter Herberich

Was Felix Brych oder Deniz Aytekin als Schiedsrichter in der Bundesliga beim Leistungstest, dürfen ein paar Spielklassen tiefer auch die Hobbyschiedsrichter in der A-Klasse absolvieren. Der beim DFB-Leistungstest wird allerdings der Spielklasse entsprechend bei den Leistungsanforderungen berücksichtigt. Dennoch ist es kein Zuckerschlecken. Für die Schiedsrichter die jedes Wochenende auf dem Platz stehen ist nicht nur das Pfeifen eine herausfordernde Aufgabe.

Ständig im Fokus

Kritische Zuschauer, engagierte Trainer, dazu noch zwei konkurrierende Mannschaften auf dem Platz. Sie stehen als neutrale Schiedsrichter ständig im Fokus. Sind sie doch zuständig für den ordnungsgemäßen Spielablauf, das Einhalten und Durchsetzen der Regeln und den elektronischen Spielbericht. »Alles nicht so ganz einfach, aber mir macht es trotzdem Spaß, ich kann ohne Sportplatz nicht leben«, kommentiert Bernd Hildenbrand (SV Nassig). Ganz entspannt ist hingegen Elmar Amend (VFB Reicholzheim): »Seit 45 Jahren bin ich Schiri, alles gut, man darf sich nicht aus der Ruhe bringen lassen«. Alexander Drach, (SV Gamburg), selbst derzeit Schiedsrichter in der Landesliga, ist Lehrwart der Schiedsrichtervereinigung Tauberbischofsheim.

»Wir können froh sein, heutzutage noch Schiedsrichter zu finden. Beim DFB läuft derzeit eine Jugendkampagne. Was aber die ältere Generation noch auf dem Platz abliefert, davor ziehe ich meinen Hut«, betont er. Der 36-Jährige kennt sich bestens in der Szene aus. »Was im Amateuerbereich abgeht, kann man nicht mit dem DFB vergleichen. Im nächsten Jahr werde ich nicht mehr in der Landesliga pfeifen. Ich unterstütze den Schiedsrichternachwuchs«, berichtet er. Dazu gehört Daniele Donadio (TSV Kreuzwertheim). Er pfeift auch in der Landesliga, »Bei ihm ist noch etwas Puffer nach oben, das passt schon«, meint er, während Donadio noch mal weitere 20 Sprints über 75 Meter in 15 Sekunden abliefert.

1000 Meter in neun Minuten

Die Schiedsrichter in der A Klasse haben die 1000 Meter in neun Minuten zu schaffen. Kreisligaschiedsrichter haben immerhin 20 Sprints in der Quätschicharena in 15 Sekunden zu laufen. Ab der Verbandsebene bis zur Oberliga sind dies immerhin 40 Sprints. Aber auch die schafft Donadio. Begleitet wird er dabei noch von Jochen Schneider, der als Schiri in die Kreisliga aufgestiegen ist. Nach dem Fitnesstest ist aber noch nicht Schluss, denn ein allgemeiner Regeltest steht an.

Zusätzlicher Videotest

Dabei haben die Prüflinge 15 Fragen richtig zu beantworten. »Die Verbandsschiedsrichter müssen zudem noch einen Videotest absolvieren, dabei haben sie 15 Szenen zu beurteilen«, erfährt man von Alexander Drach. An die jährlichen Regeländerungen hat man sich längst gewöhnt. Seit der Saison 2021 gilt eine neue Handspielregel. Hier soll der Schiedsrichter entscheiden, wann ein Handspiel als unnatürliches Vergrößern der Körperfläche und somit als strafbares Handspiel bewertet wird. »Besonders stolz bin ich auf meinen Sohn Mario, er ist heute der vierte Offizielle beim Spitzenspiel in Nürnberg gegen Schalke«, betont Bernd Hildenbrand.

Der Nassiger Mario Hildenbrand ist das Aushängeschild der Schiedsrichtervereinigung Tauberbischofsheim. Aktuell pfeift er als verantwortlicher Schiedsrichter vor allem in der 3. Liga, Regionalliga Südwest und Oberliga Baden-Württemberg.

Nach dem Leistungstest und frisch geduscht, ging es am Sonntag für die »Schiris« noch weiter, denn alle durften auf dem Sportplatz als Schiedsrichter noch noch einmal ran.

